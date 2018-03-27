小米MIX 2S评测："先发"的全面屏 但"后至"的真旗舰

说起小米MIX系列，虽然有人评价这就是夏普AQUOS手机的翻版，但无论是从发布时间还是差异性上说，MIX系列站在自去年刮起的全面屏风潮的“先发”阵营之中这种论调都站得住脚。 来到2018年，全面屏这一个“概念”恐怕再也不会让发烧友们如初见时那般兴奋了。在有了MIX此前的基础之上，小米推出MIX 2S或许更多在于完成该系列从概念走向旗舰的路线，补足前代相机的不足，也为刘海屏大当其道的今天提供了不一样的选择，今天这篇文章我们就带各位一起了解一下MIX 2S这款产品。

硬件配置：真的是能想到的都有了

硬件方面，小米MIX 2S依旧是旗舰定位的配置，屏幕方面沿用了MIX 2的5.99英寸18：9 IPS全面屏，分辨率为FHD级别，后置指纹；电池也与MIX 2一样保持3400mAh，相较前代加入了最高7.5w的无线快充；整机采用骁龙845平台+6GB/ 8GB RAM+64GB/ 128GB/ 256GB ROM的组合，其中8GB RAM+256GB ROM配置为陶瓷尊享版。官方宣称安兔兔综合跑分超过27万分，本次我们拿到的送测机型为8GB+256GB版本，实测为267161分，站稳安卓第一梯队。

跑分实测

支持7.5w无线充电

像头是小米MIX 2S在硬件部分的最大升级，后置采用双1200W摄像头，双摄方案为广角+长焦的组合，主摄像头使用索尼IMX363传感器，支持Dual PD对焦技术，结合骁龙845的ISP处理及AI技术的应用；而前置摄像头为500W像素单摄像头。官方宣称MIX 2S是“小米最好的拍照手机”，样张及拍照评测将在后文提到。

正面还是熟悉的三边瘦下边宽的造型

在去年，缩减尺寸、边框改为金属材质、隐藏式的听筒等等，诸多的技术妥协和改进让MIX 2成为一款不那么惊艳，但足够实用的机型。这次MIX 2S的外观和尺寸几乎与前代一致，保留了陶瓷背板的整体设计，但取消了全陶瓷版本；前代良好的握感得到了很好的继承，在使用了一段时间的MIS 2S之后，小编觉得自己原来的三星Note 8实在是又重又厚。

和三星Note 8的尺寸对比

和三星Note 8的尺寸对比 真正的改变在于背面，指纹的位置不变，而原来的单摄像头改为了突出的竖排双摄，位置也挪到了机身左上方。在机身正面上方没有刘海传感器带来放置不便的情况下，选择这样的设计很容易让人联想到iPhone X，一眼看过去也很像变方了的iPhone X加上了指纹后置。不考虑这个令人联想的问题，MIX 2S的背部整体一致感很强，陶瓷材质的观感和手感都堪称优秀。

摄像头横置会不会更好看些？

总的来说，MIX 2S的外观总体延续了MIX 2的设计，在刘海全面屏当道的现在算是优秀。要说槽点，主要集中在金属边框的处理上，彻底取消全陶瓷版让金属银色磨砂的边框在白色机身上显得十分不协调，这样的不协调既来自于颜色的不统一，也有一部分归因于边框边缘曲线的处理，在光线照射的情况下金属的光泽加大了边框和正反两面的割裂感，或许在黑色版本上这种感觉不会那么强烈。不过官方标配了白色的保护壳，在加上了壳之后这种割裂感缓解不少。而这也是身边不少人不断吐槽曝光图的原因。

在加上了壳之后这种割裂感缓解不少

拍照：补足MIX 2S成为旗舰的最后一块拼图

直到MIX 2，按照能扫码、能拍照、能看、好看四个等级，笔者认为小米MIX系列的机型拍照方面只能说到了能拍照这个级别，远远不及MIX旗舰级配置的标准。来到MIX 2S，变焦双摄、IMX363、1.4μm超大像素、Dual PD等等参数的堆叠让笔者对MIX 2S的拍照硬实力有了信心，而官方宣称的AI调教则达到了“拍了不P就能发朋友圈”的水准，我们先来看几组样张。

室外样张

双摄样张 虚化效果展示

室内样张

夜间样张

从样张上看，无论光照情况如何，小米MIX 2S都能以良好的色彩饱和度、曝光、白平衡稳定性和锐度获得不错的图片，双摄和传感器的提升对拍照的提升是不言而喻的，而Dual PD的对焦技术也提升了拍照的体验。

而来到AI这一部分，官方宣称AI技术的应用可以对拍照的场景进行细分识别，从而针对性地进行参数设置。实际测试下来，除了夜间模式下曝光更加充足，大多数情况下开启AI模式提升并不大。小编觉得在日常情况下，MIX 2S的拍照已经足够拍出“正确”的图像，AI的应用主要是为用户省去了再在第三方应用中美化编辑的作用，目前来说AI对手机拍照带来颠覆性的改变，或是“专业级的调校”还算是个噱头。至于像是PPT扫描、旅游翻译这样的附加功能或许是目前AI能应用的最佳场景。

上图为未开启AI模式，下图为开启AI模式

上图为未开启AI模式，下图为开启AI模式

总结下来，MIX 2S在拍照上的表现可圈可点，相较前代进步十分明显。不过，我们将机器与Note8进行了拍照对比，样张中可以看出，MIX 2S色彩偏暖，虽然观感上给人一种色彩更浓郁的感觉，但锐度和色彩准确度相较三星Note 8还是略逊一筹，这种差距在暗光状态下更为明显。对比来看这样的拍照能力与苹果三星的一线水平或许还有些距离，但在国产手机中已经达到了优异的水平。

左为MIX 2S 右为三星Note 8

上为MIX 2S 下为三星Note 8

MIX 2S搭载MIUI9系统

小米MIX 2S搭载了基于Android 8.0的MIUI 9系统，关于MIUI大家想必已经很熟悉了，而这次MIX 2S的全面屏手势适配也更加完善。有了最新的骁龙845平台和8GB大内存的加持，小米MIX 2S的操作体验十分流畅，功耗和发热控制良好；而游戏性能方面自是不用担心，小编实测王者荣耀高帧率模式表现良好，相较于手上的Note8，最直观的体会就是团战的帧率更稳定了，数据上则没有很明显的区别，毕竟在835上游戏性能的表现就已经足够良好，账面上拉不开差距。

系统截图

电量方面，小编实测下来从早上9点满电开始使用，到了下午6点还能剩下20%，这是重度使用之后的结果，相信只要不是深度用户这样的续航表现能胜任一天的使用，而无线充电的加入也为日常室内工作的人群添加了放上就充电的使用场景。

AI助手现在只做到了“有”

AI助手现在只做到了"有"

而在基础体验之外，官方在MIX 2S上搭载了具有完整功能的语音助手“小爱同学”，用户只要对着手机说出小爱同学这个唤醒词就可以和语音助手进行交互，实测下来像是问天气、发微信红包，不过可能是内测版的原因，这一功能不论是唤醒成功率还是任务完成成功率都比Bixby低了不少；需要注意的是，小爱同学目前不支持离线使用。

小米MIX 2S实拍图

新浪点评：自初代炫技般的“概念”上市，到去年MIX 2成为“货管够”的量产系列，再到相机全面补完的MIX 2S，小米这个全面屏时代的先发者，在贯彻MIX设计语言的大前提下稳扎稳打的完成了MIX系列成为新旗舰的布局之路。

既有了MIX的大步领先，MIX 2和2S的后至之路当然是走得顺风顺水，在产品本身上可以看出MIX 2S显得十分从容，以不变应市场的万变，总的来说，这次MIX 2S不论是从实用性还是设计上都可以称作精品，也终于让MIX 2S成为了一款让人放心的旗舰机；然而反过来，虽然MIX 2S终于成为一款令人”放心”没有明显短板的旗舰机，但不论是在营销还是噱头上都似乎不占优势，在“全面屏手机”几乎不能成为一个品类的今天，MIX系列的优势正在削弱，或许下一步怎么走才是小米真正需要考虑的问题。（曾诚）