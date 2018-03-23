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普及全面屏/续航是亮点 努比亚V18深度体验

普及全面屏/续航是亮点 努比亚V18深度体验
2018年03月23日 07:50 新浪数码
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　　本文来自IT168

　　3月22日，努比亚在北京竞园召开春季新品发布会，在发布会上，努比亚发布了一款全新的产品：努比亚V18。说起来，在短短的一周时间里，包括努比亚在内的多个品牌均发布旗下的千元级别产品，这也预示着千元机市场又将进入新一轮竞赛。而作为努比亚首次杀入千元机市场的产品，努比亚V18可以说肩负重任。今天，笔者就与大家谈一谈努比亚V18这款产品。

　　在发布会上，努比亚倪总向我们介绍了创建V系列的初衷，对于目前的千元机市场来讲，他们的主要对象都是年轻人居多，年轻人对于手机的要求是非常苛刻的。因此，努比亚专门做出市场调研，发现年轻人对于手机的外观，性能，拍照，系统等各个方面均有一定得要求，而目前市面上有部分千元机并不能满足年轻人的实际需求。也正是这样的原因，努比亚专门为广大年轻人量身定做了一个全新的系列，那就是V系列。

　　回到产品本身，努比亚V18还是有挺多亮点的，包括全面屏/人脸识别/AI语音等行业流行的元素在努比亚V18身上均有体现。在后面的体验中，笔者也会给各位逐一阐述。

　　努比亚V18外观部分：

　　对于大部分的用户来讲，选购手机的第一印象莫过于外观。因此，努比亚V18在外观方面有哪些亮点呢？下面我们就来看下吧。

　　努比亚V18拍照部分：

　　作为努比亚的传统强项，努比亚V18吸取了努比亚在摄影方面的优势。成熟的NeoVision7.0影像引擎为用户创作美好照片提供强有力的支持。而在硬件方面，1300万后置+800万像素前置的组合也还算不错。下面我们就直接来看一下样张的表现吧。

▲努比亚V18样张▲努比亚V18样张
▲努比亚V18样张▲努比亚V18样张
▲努比亚V18样张▲努比亚V18样张

　　从白天的样张来看，努比亚V18的整体表现还会可以的，对于画面的色彩还原也比较正常，明暗细节都做得挺到位的。但是，在实际体验的过程中，笔者发现努比亚V18不时会出现跑焦的现象，出现这样的情况大部分是软件优化的问题。

▲努比亚V18样张▲努比亚V18样张
▲努比亚V18样张▲努比亚V18样张
▲努比亚V18样张▲努比亚V18样张

　　而在夜间以及光线较暗的场景，努比亚V18样张质量也说得过去，整个画面虽然偏暗，但也在笔者的接受范围之内，就是快门速度真的略坑，在拍摄的过程中，笔者需要深呼吸一口气才能拍出上面的样张。但是反过来想想，毕竟努比亚V18是一款千元左右的产品，能有这样的成像表现已经十分不错了。

　　在体验过后，笔者认为，努比亚V18在拍照方面可以满足大部分的使用场景。而在文中提到的一些不足，有部分是硬件的限制没有办法解决，而另外一些则是软件方面的优化问题，可以通过系统升级完美解决。总的来讲还是不错的。

　　努比亚V18系统部分：

　　系统方面，本次努比亚V18搭载了定制的nubia UI5.1（基于安卓7.1），在整体设计方面，这套UI继承了nubia UI的整体风格，实际观感还是很不错的，对于这套UI的一些共有的特点笔者就不再过多阐述。本次系统部分，笔者主要阐述的是努比亚V18中率先集成的人脸识别以及小牛语音两个重磅新功能。

　　人脸识别：

　　努比亚V18是努比亚首款支持人脸识别的产品，通过精准定位面部的106个关键点，绘制精确细致的识别图，既方便又安全。

▲人脸识别▲人脸识别

　　在体验过后，笔者对于这款产品的人脸识别相当满意，特别是在解锁速度方面。要说小缺陷的话，目前，这款产品的人脸识别需要点亮屏幕才会激活，希望在后期可以得到更多的优化。

　　小牛语音：

　　作为努比亚V18的重磅功能，结合AI的小牛语音正式与大家见面，用户可以通过按下独立的小牛语音按键发送语音指令，通过语音实时命令，用户可以直接把语音转化为文字，并支持微信界面内直接发送微信语音。同时，为了方便用户的使用，小牛语音还支持语音快捷打开应用等功能。

▲小牛语音▲小牛语音

　　不过从目前的体验来看，小牛语音还是有很多需要提升的地方的，比方说更加智能的命令以及语音反馈等。

　　努比亚V18性能部分：

　　努比亚V18搭载了骁龙625处理器。关于这枚处理器的详细信息，相信很多小伙伴都比较熟悉，毕竟在整个2017年，骁龙625就是骁龙6系列中的“网红”产品。其采用了8核心设计，8个A53核心，最高设计频率达到2.0Ghz。同时，优秀的14nm工艺已让其拥有不错的能耗表现。

　　GPU方面，骁龙625内置了Adreno 506，在游戏方面的表现也是值得关注。而在基带方面，骁龙625也有一个不错的底子。其搭载了高通自家X9基带，支持移动、联通、电信三大运营商的网络服务。但是，相信很多小伙伴也会有一些疑问。毕竟在今年初，骁龙625的迭代产品骁龙636已经发布，那么与骁龙636相比，骁龙625在日常以及游戏方面的表现是“廉颇老矣”还是“老当益壮”呢？下面我们就来实测一下。

▲安兔兔跑分▲安兔兔跑分

　　在全新的安兔兔基准测试中，努比亚V18的测试成绩为82963分，符合骁龙625的实际表现。这个分数在目前同类型千元机中并不抢眼，但非要排个名的话，骁龙625的成绩还是可以排在中上层次的。

　　游戏实测：

　　对于很多年轻人来讲，机器的游戏性能也是他们关注的焦点，下面笔者就给大家测试一下努比亚V18的游戏表现吧。

▲王者荣耀▲王者荣耀
▲绝地求生：刺激战场▲绝地求生：刺激战场
▲崩坏3▲崩坏3

　　从游戏的实测我们可以看到，努比亚V18的实际游戏性能还是可圈可点的。在王者荣耀的测试中，虽然不能达到60帧的“满血”状态，但帧数都能保持在40帧以上，对比其他同级别产品还是说得过去的。而在最近很火的绝地求生以及崩坏3两个游戏中，努比亚V18都能保持在一个稳定的帧数范围。简单来讲，对于目前的主流网游，努比亚V18还是可以基本满足需求的。

　　努比亚V18续航部分：

　　在发布会上，倪总也给我们着重介绍了这款产品在续航方面的一些表现。首先是电池容量，其内置了一块4000mAh的大容量锂电池。其次就是在软件方面，其采用了努比亚自家NeoPower省电方案，有效提升了单位电量续航能力。为此，笔者特地做了一次续航的测试。

▲续航测试▲续航测试

　　从测试的结果来看，努比亚V18的续航能力的确是比较抢眼，特别是在游戏以及视频播放两个测试，努比亚在合计两小时的测试中仅消耗了13%的电量。在这里给大家一个对比的数据，在同样的条件下，笔者使用了同样采用骁龙625处理器的努比亚Z11miniS（电池容量为3000mAh）进行测试。在两个小时的游戏与视频播放测试中，努比亚Z11miniS消耗了27%的电量。可以说，大电池的优势显而易见。

　　全文总结：

　　努比亚V18是努比亚第一款起售价格低于1499元的产品。总的来看，作为努比亚首次面向千元级市场的产品，努比亚V18给笔者的感受还不错。毫无疑问，相比起其它友商的同级别产品，努比亚V18还是有一战之力的。

▲努比亚V18▲努比亚V18

　　但是，对于目前的努比亚来讲，其最大的不足并不在与产品本身，而在与品牌覆盖的用户结构较为单一以及品牌自身的知名度不够高。作为一名努比亚的资深牛仔，笔者想给努比亚一些建议，在接下来的日子里面不仅要把产品做好，在品牌营销方面也是需要下较大的功夫。特别是在手机行业快速洗牌的今天，最终能留下来的都是一些给用户留下深刻印象的品牌以及产品。因此，希望努比亚能在品牌营销方面做出更多的努力，让更多的用户可以了解到努比亚这个品牌。

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