联想Lenovo S5上手：千元全面屏手机

有着千元机大众脸的Lenovo S5

3月20日下午，联想在北京正式发布了“联想手机”品牌自回归后的2018年首款机型“Lenovo S5”，这款手机也是联想的第一款“区块链”手机，售价 999 元起。这款手机到底有什么神奇之处呢，我们一起来看看。

Lenovo S5上手：千元全面屏搅局者

Lenovo S5 同时也是联想2018年的首款“全面屏”手机，它拥有一块 5.7 英寸 18：9 屏幕，分辨率达到 FHD+ 级别，整机采用了金属一体机身。

Lenovo S5

LenovoS5采用了3颗屏幕内虚拟键，18：9的屏幕加上额头和下巴的设计，使得Lenovo S5看起来比较修长。5.7英寸不算太大的屏幕也带来了相当不错的握持感受。

Lenovo S5机身整体由一整块6系航工级铝合金板材，通过七道CNC工艺+纳米注塑，再通过打磨、喷砂、钻石切边、阳极氧化等十几道工序一体成形。上手的感觉不错，比较贴合手掌。

Lenovo S5

Lenovo S5采用了后置指纹和后置双摄。后置1300万*2双5P摄像头，采用了黑白+彩色组合，搭配双色温闪光灯。闪光灯位于双摄的右侧，在闪光灯和双摄中间是不起眼的降噪麦克风。后置指纹的位置也符合正常握持时食指的位置。

Lenovo S5采用了后置双摄

Lenovo S5底部采用了USB Type-C的接口，作为一款千元机，这一点比较难得，接口两侧分别为麦克风和扬声器开孔。3.5mm的耳机孔位于机身顶部左侧。

Lenovo S5采用了USB Type-C的接口

Lenovo S5

在机身的其他细节方面，Lenovo S5和其他安卓机没有太大差别，左侧为双卡双待卡槽，右侧为音量键和电源键。

LenovoS5外观给我的感受就是圆润纤薄，这主要是弧形的背壳和2.5D玻璃带来的效果。如果你担心光溜溜的金属一体机身太滑握不稳的话，官方还赠送了一个透明硅胶套，手感同样不错。