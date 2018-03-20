HUAWEI nova 3e评测：在“刘海屏”的浪潮里寻找不同

要说2018年最火的手机设计是什么，我一定会说是“刘海屏”。这个刚出现时被吐槽无数遍的设计，如今就像雨后春笋一般迅速普及，俨然有成为手机标配的趋势。

从vivo到OPPO，再到如今的HUAWEI nova 3e，“刘海屏”设计比当初所谓的“全面屏”来得更猛烈些。回想起之前的金属机身、双摄和全面屏，历史似乎总是惊人的相似，一旦某种设计或技术闯入“手机圈”便一发不可收拾。所以，“刘海屏”在HUAWEI nova 3e上不会是结尾，而仅仅是个开始。

HUAWEI nova 3e用上了“刘海屏”

2018我们一定能看到更多“刘海屏”手机，那么各大手机厂商又是如何处理差异化的问题呢？借着这次HUAWEI nova 3e上手，我尝试从这款手机上找到一些答案。

正面更像“全面屏”的升级版

说起“刘海屏”，无论如何也躲不开苹果iPhone X，它毕竟是“刘海屏”的创造者。和iPhone X相比，由于没有那么多的镜头组，HUAWEI nova 3e的刘海更短一些，只有iPhone X的二分之一左右。

nova 3e的刘海只有iPhone X的一半左右

HUAWEI nova 3e的“刘海屏”没有像iPhone X那样占据整个屏幕，而是留下了一个小小的“下巴”，并在这里留下了“HUAWEI” Logo。它更像是去年普及的“全面屏”的升级版，仅仅是把“头顶”多余的部分挖空，换成了屏幕。

除了刘海屏，还保留了下巴

nova 3e屏幕的四角都使用了圆角设计，显得颇为可爱。只是仔细看时你会发现屏幕的黑边会稍宽一些，不过也无伤大雅，整体看上去这块5.7英寸（从圆角算起）屏幕的视觉效果还不错。由于华为将nova 3e的屏幕比例改为19：9，这款手机显得更苗条了一些，拿在手里感觉很轻、很秀气。

背面统一了摄像风格

“刘海屏当然和竖置双摄更配”，这是苹果带给其他手机设计师们的套路。iPhone X是因为内部空间的问题不得不将摄像头竖置，华为这么做自然也有这方面的原因，而另一方面原因是为了统一风格。华为把nova 3e背面的“HUAWEI” Logo、“DUAL LENS”标识、闪光灯和摄像头排成了一列，当横起手机拍照时，这一条直线则成为了一道风景，也成为了华为手机最有力的标识。

机身背面摄像头和Logo组成了一条直线

另外，HUAWEI nova 3e整体采用了双面玻璃的设计，虽然背面的玻璃经过11道工艺后显得不那么像玻璃，但是并不影响它的外观。尤其是我们拿到的克莱因蓝配色，在阳光下会反射出类似水波纹的纹理。

手机背面反射出水波纹似的纹理

我们能看到“刘海屏”+竖置双摄的设计在HUAWEI nova 3e上得到了细节改进，这大概是未来所有采用这套外观的手机的设计思路。如果想在之后一段时间内看到手机外观上差异化的地方，我想也只能从细节着手了吧。

“刘海屏”带来的应用适配问题

“刘海屏”最大的问题在于应用的适配，虽然谷歌已经开始在安卓新系统中提供带有“刘海”的显示模式，但是远水解不了近渴，由于“刘海”和屏幕比例的原因，应用适配的问题在nova 3e上依然存在。

《旅行青蛙》还没有很好的适配，上下都留了黑边

华为给出的解决方案有两个：一个是应用首次开启时提示用户打开全屏模式，如果显示出现问题可以到设置中将该模式关闭。这算是一个临时解决方案，为不适配的应用设置开关，待到应用全部适配的那一天。

《王者荣耀》启动后刘海被填平

另一个解决方案是将“刘海”填平，《王者荣耀》游戏采用的就是这种方案。这样一来圆角的优势不复存在，可视的部分也会缩减一些，好在游戏画面没有太大影响。

拍照继承了华为色彩艳丽的特点

华为nova系列一直定位年轻、娱乐的用户人群，对于这些人来说拍照成为了不可或缺的功能。在这代nova手机上，拍照功能依然是其主打功能之一。HUAWEI nova 3e后置的两颗镜头，一颗为1600万像素，光圈F2.2摄像头，另一颗为200万像素摄像头。两颗摄像头中主摄像头负责成像，副摄像头负责景深信息。

nova 3e的双摄一颗负责成像，一颗负责景深

事实上，HUAWEI nova 3e相机的调教和华为其他系列一脉相承，拍出的照片色彩比较艳丽，讨好眼球。这就像手机内置的相机应用自带滤镜一样，在按下快问的瞬间，手机已经把照片向着大多数人喜好的方向优化了一次。不论是饱和度还是对比度，都给人一种“拍得好看”的感觉。

室内样张：拍出来的颜色比实际的颜色艳丽很多

霾天拍摄的室外样张：对比度令人满意，但是后面的树干放大后涂抹痕迹略重

室内暗光环境样张：拍摄时手机会提示保持设备不动，提升画面亮度

光圈0.95拍摄的人像模式

在人像模式中，nova 3e带来的背景虚化效果配合美颜，能拍出深受女生喜爱的照片。不过，如果你仔细看，会发现照片中人物的边缘虚化得有些脱节，尤其是背景混乱的情况下，边缘的处理还有待提升。

人物肩膀和背景之间能看出明显界限

自拍方面，HUAWEI nova 3e提升了前置镜头的参数。这颗前置镜头为2400万像素，光圈大小为F2.0，支持美颜算法。根据华为的说法，它可以通过3D立体塑颜功能重塑面部轮廓，并根据96个特征点智能识别加深T区域的光线区分。简单来说就是让面部更立体一些。

前置镜头的背景虚化（右）+适当的美颜，由于完全采用算法虚化，头发轮廓虚化较为明显

性能是块短板 只能说够用就好

我们先来看看配置信息：HUAWEI nova 3e搭载麒麟659处理器，这颗芯片曾在麦芒6、荣耀7X上有不错的表现。不过沿用至今，只能算得上够用。

在处理日常问题上和游戏方面，这颗处理器完全可以胜任，但是用过了骁龙630处理器的手机，甚至骁龙660处理器的手机，你还是能感觉到差距的存在。

再看一次HUAWEI nova 3e的“刘海”和“下巴”

这一次在存储方面，华为没有吝啬，为nova 3e准备了4GB运存和64GB/128GB机身存储空间，保证空间充足。除此以外，nova 3e内置3000毫安时容量电池，足以胜任一天的使用，同时支持9V/2A的快速充电。

总结：才华不够 但我们有颜值啊

虽然“刘海屏”即将完成大一统，但是HUAWEI nova 3e在颜值上有自己独特的地方。无论是“炫彩”的玻璃后盖，还是独树一帜的摄像头、Logo横向统一设计，都给这款手机增添了不一样的魅力。况且，虽然很多人都在吐槽“刘海屏”的外观，但不得不承认，看惯了之后你会觉得它比之前所谓的“全面屏”舒服不少。

所以，颜值是HUAWEI nova 3e最大的特点之一。

而话说回来，HUAWEI nova 3e突出的功能全部集中在拍照上。讲实话，这款手机拍出的照片确实能够讨好人们的眼球，而在自拍方面有硬件参数和美颜算法两方面做支撑，也能有不错的表现。然而美中不足的是虚化的表现还有待提升。

于是，拍照成为了HUAWEI nova 3e的加分项。

至于买与不买，我给大家一个建议：如果你需要一款充满活力，颜值颇高的手机，不妨考虑一下nova 3e；如果你对拍照也颇为看重，那只能说它更适合你了；但唯有一点，你很在意性能和配置，那我认为你还需要再想想。（苏航）