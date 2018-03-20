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HUAWEI nova 3e评测：在“刘海屏”的浪潮里寻找不同

HUAWEI nova 3e评测：在“刘海屏”的浪潮里寻找不同
2018年03月20日 15:48 新浪手机
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　　要说2018年最火的手机设计是什么，我一定会说是“刘海屏”。这个刚出现时被吐槽无数遍的设计，如今就像雨后春笋一般迅速普及，俨然有成为手机标配的趋势。

　　从vivo到OPPO，再到如今的HUAWEI nova 3e，“刘海屏”设计比当初所谓的“全面屏”来得更猛烈些。回想起之前的金属机身、双摄和全面屏，历史似乎总是惊人的相似，一旦某种设计或技术闯入“手机圈”便一发不可收拾。所以，“刘海屏”在HUAWEI nova 3e上不会是结尾，而仅仅是个开始。

HUAWEI nova 3e用上了“刘海屏”HUAWEI nova 3e用上了“刘海屏”

　　2018我们一定能看到更多“刘海屏”手机，那么各大手机厂商又是如何处理差异化的问题呢？借着这次HUAWEI nova 3e上手，我尝试从这款手机上找到一些答案。

　　正面更像“全面屏”的升级版

　　说起“刘海屏”，无论如何也躲不开苹果iPhone X，它毕竟是“刘海屏”的创造者。和iPhone X相比，由于没有那么多的镜头组，HUAWEI nova 3e的刘海更短一些，只有iPhone X的二分之一左右。

nova 3e的刘海只有iPhone X的一半左右nova 3e的刘海只有iPhone X的一半左右

　　HUAWEI nova 3e的“刘海屏”没有像iPhone X那样占据整个屏幕，而是留下了一个小小的“下巴”，并在这里留下了“HUAWEI” Logo。它更像是去年普及的“全面屏”的升级版，仅仅是把“头顶”多余的部分挖空，换成了屏幕。

除了刘海屏，还保留了下巴除了刘海屏，还保留了下巴

　　nova 3e屏幕的四角都使用了圆角设计，显得颇为可爱。只是仔细看时你会发现屏幕的黑边会稍宽一些，不过也无伤大雅，整体看上去这块5.7英寸（从圆角算起）屏幕的视觉效果还不错。由于华为将nova 3e的屏幕比例改为19：9，这款手机显得更苗条了一些，拿在手里感觉很轻、很秀气。

　　背面统一了摄像风格

　　“刘海屏当然和竖置双摄更配”，这是苹果带给其他手机设计师们的套路。iPhone X是因为内部空间的问题不得不将摄像头竖置，华为这么做自然也有这方面的原因，而另一方面原因是为了统一风格。华为把nova 3e背面的“HUAWEI” Logo、“DUAL LENS”标识、闪光灯和摄像头排成了一列，当横起手机拍照时，这一条直线则成为了一道风景，也成为了华为手机最有力的标识。

机身背面摄像头和Logo组成了一条直线机身背面摄像头和Logo组成了一条直线

　　另外，HUAWEI nova 3e整体采用了双面玻璃的设计，虽然背面的玻璃经过11道工艺后显得不那么像玻璃，但是并不影响它的外观。尤其是我们拿到的克莱因蓝配色，在阳光下会反射出类似水波纹的纹理。

手机背面反射出水波纹似的纹理手机背面反射出水波纹似的纹理

　　我们能看到“刘海屏”+竖置双摄的设计在HUAWEI nova 3e上得到了细节改进，这大概是未来所有采用这套外观的手机的设计思路。如果想在之后一段时间内看到手机外观上差异化的地方，我想也只能从细节着手了吧。

　　“刘海屏”带来的应用适配问题

　　“刘海屏”最大的问题在于应用的适配，虽然谷歌已经开始在安卓新系统中提供带有“刘海”的显示模式，但是远水解不了近渴，由于“刘海”和屏幕比例的原因，应用适配的问题在nova 3e上依然存在。

《旅行青蛙》还没有很好的适配，上下都留了黑边《旅行青蛙》还没有很好的适配，上下都留了黑边

　　华为给出的解决方案有两个：一个是应用首次开启时提示用户打开全屏模式，如果显示出现问题可以到设置中将该模式关闭。这算是一个临时解决方案，为不适配的应用设置开关，待到应用全部适配的那一天。

《王者荣耀》启动后刘海被填平《王者荣耀》启动后刘海被填平

　　另一个解决方案是将“刘海”填平，《王者荣耀》游戏采用的就是这种方案。这样一来圆角的优势不复存在，可视的部分也会缩减一些，好在游戏画面没有太大影响。

　　拍照继承了华为色彩艳丽的特点

　　华为nova系列一直定位年轻、娱乐的用户人群，对于这些人来说拍照成为了不可或缺的功能。在这代nova手机上，拍照功能依然是其主打功能之一。HUAWEI nova 3e后置的两颗镜头，一颗为1600万像素，光圈F2.2摄像头，另一颗为200万像素摄像头。两颗摄像头中主摄像头负责成像，副摄像头负责景深信息。

nova 3e的双摄一颗负责成像，一颗负责景深nova 3e的双摄一颗负责成像，一颗负责景深

　　事实上，HUAWEI nova 3e相机的调教和华为其他系列一脉相承，拍出的照片色彩比较艳丽，讨好眼球。这就像手机内置的相机应用自带滤镜一样，在按下快问的瞬间，手机已经把照片向着大多数人喜好的方向优化了一次。不论是饱和度还是对比度，都给人一种“拍得好看”的感觉。

室内样张：拍出来的颜色比实际的颜色艳丽很多室内样张：拍出来的颜色比实际的颜色艳丽很多
霾天拍摄的室外样张：对比度令人满意，但是后面的树干放大后涂抹痕迹略重霾天拍摄的室外样张：对比度令人满意，但是后面的树干放大后涂抹痕迹略重
室内暗光环境样张：拍摄时手机会提示保持设备不动，提升画面亮度室内暗光环境样张：拍摄时手机会提示保持设备不动，提升画面亮度
光圈0.95拍摄的人像模式光圈0.95拍摄的人像模式

　　在人像模式中，nova 3e带来的背景虚化效果配合美颜，能拍出深受女生喜爱的照片。不过，如果你仔细看，会发现照片中人物的边缘虚化得有些脱节，尤其是背景混乱的情况下，边缘的处理还有待提升。

人物肩膀和背景之间能看出明显界限人物肩膀和背景之间能看出明显界限

　　自拍方面，HUAWEI nova 3e提升了前置镜头的参数。这颗前置镜头为2400万像素，光圈大小为F2.0，支持美颜算法。根据华为的说法，它可以通过3D立体塑颜功能重塑面部轮廓，并根据96个特征点智能识别加深T区域的光线区分。简单来说就是让面部更立体一些。

前置镜头的背景虚化（右）+适当的美颜，由于完全采用算法虚化，头发轮廓虚化较为明显前置镜头的背景虚化（右）+适当的美颜，由于完全采用算法虚化，头发轮廓虚化较为明显

　　性能是块短板 只能说够用就好

　　我们先来看看配置信息：HUAWEI nova 3e搭载麒麟659处理器，这颗芯片曾在麦芒6、荣耀7X上有不错的表现。不过沿用至今，只能算得上够用。

　　在处理日常问题上和游戏方面，这颗处理器完全可以胜任，但是用过了骁龙630处理器的手机，甚至骁龙660处理器的手机，你还是能感觉到差距的存在。

再看一次HUAWEI nova 3e的“刘海”和“下巴”再看一次HUAWEI nova 3e的“刘海”和“下巴”

　　这一次在存储方面，华为没有吝啬，为nova 3e准备了4GB运存和64GB/128GB机身存储空间，保证空间充足。除此以外，nova 3e内置3000毫安时容量电池，足以胜任一天的使用，同时支持9V/2A的快速充电。

　　总结：才华不够 但我们有颜值啊

　　虽然“刘海屏”即将完成大一统，但是HUAWEI nova 3e在颜值上有自己独特的地方。无论是“炫彩”的玻璃后盖，还是独树一帜的摄像头、Logo横向统一设计，都给这款手机增添了不一样的魅力。况且，虽然很多人都在吐槽“刘海屏”的外观，但不得不承认，看惯了之后你会觉得它比之前所谓的“全面屏”舒服不少。

　　所以，颜值是HUAWEI nova 3e最大的特点之一。

　　而话说回来，HUAWEI nova 3e突出的功能全部集中在拍照上。讲实话，这款手机拍出的照片确实能够讨好人们的眼球，而在自拍方面有硬件参数和美颜算法两方面做支撑，也能有不错的表现。然而美中不足的是虚化的表现还有待提升。

　　于是，拍照成为了HUAWEI nova 3e的加分项。

　　至于买与不买，我给大家一个建议：如果你需要一款充满活力，颜值颇高的手机，不妨考虑一下nova 3e；如果你对拍照也颇为看重，那只能说它更适合你了；但唯有一点，你很在意性能和配置，那我认为你还需要再想想。（苏航）

华为刘海屏拍照
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