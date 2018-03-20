这次果真“不一样” vivo X21屏幕指纹手机评测

当“逆光拍照也清晰”这句宣传标语进入大众眼帘之际，vivo X20全面屏手机便注定受到用户和市场恩宠，其不仅带来了大有不同的全面屏视野（沉浸式视觉享受），而且还首创使用Face Wake面部识别技术（帮助用户实现面部解锁），更是在拍照上实现逆光成像的跨越式提升，所以不得不说这是一款值得被选用和纪念的机型。

而相比X20上一代旗舰，此次vivo X21屏幕指纹手机的发布或许会惊到你掉下巴，因为其在屏幕视觉、拍照性能、解锁体验、硬件配置等诸多方面都进行了全方位升级和提升，相信会令手机用户对这款重磅新品有一个全新认识，以及相较于市场同档次手机的那份优异和独特。

实际上，外界对vivo X21这款屏幕指纹手机的猜测之声可谓是源源不断，但始终都没见过多“风声”透露。尽管经过月初APEX全面屏概念机的“前阵”打响，不过由于尚处概念机阶段，所以相对而言也是某些亮相的黑科技会搭载在X21身上，其中呼声最高的就是Super HDR技术。当然，是否真是如此呢，下面为你揭晓！

3月19日晚，vivo X21屏幕指纹手机在3月烟雨朦胧的乌镇正式发布亮相···包装与X20四四方方的画风相仿，但色调等都做出相应调整，不过上面“FIFA WORLD CUP · RUSSIA 2018”的字眼依旧显眼，这是vivo与俄罗斯世界杯合作协议的一部分。

超大屏占比 更佳的玻璃光泽效果

同目前市面上多数全面屏手机相比，一上手即可看出vivo X21屏幕指纹手机的与众不同。首先，X21在原本X20基础上有了质的跨越，这点从（6.28英寸/2280*108分辨率屏幕）高达90.3%屏占比便能得出结论。除此，如果对比主流全面屏手机的话，那显然异形切割方案是更佳的；或许存在部分不认可刘海屏的情况，可异形应用在当前全面屏效果上的反馈是最佳的，所以没理由不倾向这块的延伸，籍此也能感受到vivo在行业前沿上的领先节奏。

从正面看，X21采用行业领先的新一代OLED全面屏（19：9比例），不仅带来更饱满细腻的视觉色彩，而且为全面屏的实现做出更优的调整。此外，1.66mm左右窄边框，也为手机用户带来超大高清视野，将想象再度延伸。至于很多手机用户关心的全面屏适配问题，X21则通过大数据及算法智能分析当前界面布局，来实现几乎覆盖所有类型用户常用APP的这么一种沉浸式视觉适配体验。

基于OLED屏幕，X21在色彩显示上还采用了屏幕P3色彩管理技术，支持DCI-P3广色域，使得X21的显示色彩更加真实和丰满，让色彩还原准确之余直接提升显示效果，不会出现偏色失真等问题。

而背板方面，突破上一代的金属材质，X21采用了四曲面3D玻璃（左右落差2.97mm，上下落差0.57mm），且辅以激光微弧设计，牵动平顺的背部和柔顺大弧的侧边，让这一过渡在符合手掌握持舒适的同时确保手感的顺滑。正是得益于这般弧度设计，使得X21中框厚度薄到难以想象，仅3.1mm左右，视觉厚度极低。

当然，也有手机用户会认为玻璃材质在性能高速运行状态下散热不佳···实际上这得分情况。某些金属机身的旗舰手机，即使搭载骁龙835处理器，可要是没针对具体场景进行优化，那散热同样异常严重。而X21虽然搭载骁龙660处理器，但性能和功耗能达到平衡，且结合Game Engine游戏引擎，其发热实际上得到较好的控制，所以并不影响玻璃材质的光环。况且，通过玻璃底部镀膜的方式——镀膜+丝印的色彩处理工艺，还带来独特的玻璃光泽效果噢。