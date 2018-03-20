破坏性实测：三星S9+和iPhone X究竟谁更抗摔

新浪手机讯 3月20日上午消息，三星号称自己的年度旗舰Galaxy S9和S9+采用了更厚玻璃和更强的铝制框架，坚固性得以提升。是不是真的这样？国外媒体SquareTrade将它与iPhone X进行了易碎性测试（视频）。

近两年的手机变得更智能，更漂亮，也更脆弱了。SquareTrade专门针对易碎性做了测试，并建立了自己的评分机制。在去年11月，他们对iPhone X进行了测试，评价它是“有史以来最易碎的iPhone”，从6英尺高的高度跌落时，仅仅一次，它的机身前和后都被震碎了，综合得分90分。

几款手机都是一摔 即 碎，不用测第二次了……

几款手机都是一摔即碎，不用测第二次了……

这两天，SquareTrade对S9系列进行了一样规格的测试，依然是6英尺（大约1.8米）的高度，Galaxy S9系列也都是一次就碎。S9的抗摔得分为71，S9+为76分，确实要好于iPhone X，另外，掰弯测试中，两个机器分别承受了230和210磅的力度。

掰弯测试场景

简单说，三星确实考虑过S9系列的坚固性提升，它的黑边比之前大了就是外在体现，对比S8或iPhone X也有效果。但是……手机本身依然脆弱，都是一摔就碎的节奏。跟前几年金属机身摔几次才坏的光景不能比。

需要说明的的是，跌落测试只能体现一款产品的部分抗摔性能，得分高的手机在实际生活中不一定绝对比得分低的耐摔，因为不确定因素太多，比如地上正好有个尖锐的石头之类的。

虽然三星Galaxy S9和S9+在跌落测试中表现好于iPhone X，但这两款设备仍然是玻璃前后机身，比传统的金属机身容易碎。实际上，自去年开始风靡的玻璃后背手机都容易碎，用户需要更小心的使用，最好还是带上保护套。

因为手机易碎了，厂商们都开始提供了意外保险方案，比如三星S9系列在中国有专属管家服务，提供上市6个月内优惠换屏服务，苹果也有AppleCare+，可以优惠价格维修，其他第三方也有类似保险服务，但是，谁希望自己的新手机就拿去修呢？（晓光）