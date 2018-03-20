拍照性能续航三项全能 千元红米Note 5评测

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又一款新机发售了，这次的主角是自称千元“水桶机”的红米Note 5。发布会上重点提到了该机出众的拍照和领先同级的高通骁龙636芯片组等配置。那么红米Note 5真的有发布会上说的那么好吗？废话不多说，咱们立刻进入评测。

基础参数一览

在进入评测环节前，大家不妨先看图了解下红米Note 5的基本参数：

拍照

AI加持相机是红米Note 5最着重宣传的卖点。所以这次评测咱们先看拍照样张表现究竟如何。



AI背景虚化样张

光线充足

光线充足

白天室内光线良好，近距离拍摄

夜晚暗光，注意远处的“虚化光斑”

从样张可以看出，红米Note 5的抠图确实精准，虚化效果非常惊艳。即使在近距离下也能有效的分离拍摄主体和背景。在夜间，红米Note 5抠图依然精准，而且虚化的灯光形成的光斑非常有意境。看来红米Note 5的“AI机器学习算法”确实对虚化有帮助。

日间样张

注：以下6图均是在开启自动HDR的自动模式下拍摄的。

从白天样张测试可以看出，红米Note 5相机的自动模式非常聪明。测试中其所做的每一次是否开启HDR的决定都是正确的。正确的HDR选择让画面色彩还原更真实。同时画面细节和明暗处的处理也是千元机新高度。

夜景

注：以下6图均是在开启自动HDR的自动模式下拍摄的。

相机对光线的还原非常到位

夜间，相机对HDR的选择依旧到位。灯光的色彩、曝光、画面整体噪点控制和明暗度的还原都挑不出什么毛病。我感觉这手机如果换成其它品牌，估计会涨价。而且这都是自动模式，如果你有时间和精力使用手动模式，就能挖掘红米Note 5相机的更多潜力。

硬件性能

从账面上来看，红米Note 5的硬件配置是同价位最强。而且十分均衡，几乎没有短板，是标准的全能型“水桶机”。那么它真的有这么厉害吗？

日常使用就不多说了，各种APP从来没卡过。我特意试了比较吃硬件的京东和淘宝等APP。红米Note 5一直很迅速、流畅。值得注意的是我们的测试机是4GB内存版本，不是6GB LPDDR4X的顶配版。

安兔兔跑分（骁龙660为13万多）

游戏方面，在“均衡”和“高帧数”画面设置下，红米Note 5无压力流畅运行《绝地求生：刺激战场》。在最高画质“高清”和“高帧数”模式下，游戏运行流畅度下降不少，但完全可以正常游戏。

红米Note 5在《绝地求生：刺激战场》最高画质下的流畅度略逊于FHD屏幕的骁龙820机型。红米Note 5屏幕分辨率比FHD更高，而且是千元机，所以游戏性能确实优秀。另外，试玩过程中我一直没注意到手机的温度，这表明了骁龙636的发热也很低。

从实际体验上来看，红米Note 5的硬件配置确实兑现了“水桶机”的称号。

AI人脸识别

AI人脸识别是红米Note 5的另一大特色。官方称该机的AI人脸识别安全性高，速度快。不会被照片骗，也无法在闭眼时解锁。

经过测试，照片和闭眼等“非正常”解锁方式确实不会奏效。下面是一张红米Note 5 AI人脸解锁的动态图，大家可以体验一下。

测试过程中，有时出现了人脸识别不准或解不开锁的情况。好在红米Note 5的后置指纹识别无论从摆放位置、解锁速度和解锁精度上都无可挑剔。可以在人脸解锁“掉链子”时救场。

MIUI 9全面屏手势

安卓的虚拟按键一直被当做浪费宝贵屏幕面积的又一层“下巴”。幸运的是红米Note 5不需要虚拟按键。因为搭载MIUI 9的它有“全面屏手势”，这样用户就能完全享受18比9全面屏带来的宽阔视野。

当然，红米Note 5并没有完全抛弃虚拟按键。习惯虚拟按键的朋友可以在设置里开启它。另外MIUI 9还支持很多其它方便快捷的手势操作。

续航

作为一台红米，续航不优秀就没脸见人。红米Note 5利用14纳米工艺的骁龙636芯片组 + MIUI 9续航管理 + 4000mAh大电池做到了业界顶尖的续航。

MIUI 9支持对每一个APP单独定制省电优化策略

测试过程中我遇到的最大“难题”就是为什么这手机的电怎么都用不完。从续航时长来看，红米Note 5的成绩为正常使用2天，重度使用1天半。

结语

我一直认为重复厂商宣传语或手机圈热词是一种很无聊的行为。但这次我不得不承认，最能贴切地代表红米Note 5的就是“水桶机”和“千元机新标杆”等被用烂的字眼。因为红米Note 5确确实实做到了这几点。1000到1700价位的手机能同时在性能、拍照、续航和软件体验上都保持高水准的几乎不存在。红米Note 5毫无疑问又立下了一根标杆。