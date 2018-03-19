vivo X21上手评测：这次产品转型真的是很走心了

在2016-2017上半年，我们总习惯把OV两家放到一起，蓝绿两个颜色也似乎和线下阵营和“渠道走量”有着某种必然联系。不过就在X21发布前这阵子，剧情又似乎不太一样：一个月前vivo推了一款概念机叫APEX。

vivo APEX是一款概念机，拥有没有刘海的高屏占比屏幕、可升降的隐藏式前置镜头、半屏前置指纹识别、更HiFi的解码运放芯片。虽然和预料一样这款新机应该暂时还不会登场，但vivo推出了今天我们要说的vivo X21。虽然相比较APEX仍旧不在一个量级，但不由得还是要赞一句——vivo今年春天的品牌转型，是真走心了。

真机实拍

外观：可以靠脸吃饭

正面整体展示效果

X21在造型上应该是最不“vivo”的一款产品，正面从窄额头窄下巴变为了刘海屏，背面从万年金属换成玻璃材质。如果不说，你并不会直接把这款产品和此前的vivo硬件联系到一起；并且整体看，这些改进都是加分项。

背面整体颜值不低

X21在厚度和手感之间的平衡给人印象很深，虽然机身塞下了一块3200毫安时容量电池，但是背面腰线把机身“厚”的感觉彻底解决，拿在手中也颇为贴合。同样也是出于手感考虑，手机的解锁键和音量键都整体下移，对于“长脸”手机，这点很必要。仅评测这两天，就有两三个人跟我说，这款手机的手感很舒服。

弧度和色彩都不错

背面是加分不仅仅体现在手感，还有视觉。X21是近几年vivo首次回归玻璃后壳材质（当然这也是今年的一股新风潮），并且在着色上用了底部镀膜+丝印工色彩艺。我们拿到这台冰钻黑色整体呈深灰色系，并且在不同角度会有金属色泽。而如果在光线下，底部还有渐变的纹理产生。颜色在质感和层次两方面都很值得推敲。

细节展示

把赞美仍旧留给机身背面，作为目前唯一一个把指纹塞到正面屏下厂商，这次X21在B面的设计有先发优势——干净，整机背面除了竖排双摄和logo基本再无他物。不过你仔细观察还能在机身下方看到一行小字——Designed by vivo，品牌转型的一点小心思。

来看一眼下巴

最后还要说下机身侧面，这次vivo沿用传统USB接口，这可能多少显得有些不够旗舰。但考虑到vivo成熟快充方案，实际该机半小时能充电50%，这种保留还能够接受。另外，把SIM卡插槽留在机身尾插位置，可能也是说明机身内部构造实在是过于密集了。

屏下指纹识别：阶段性胜利

对于屏下指纹的宣传，vivo从去年各大展会做铺垫，再到X20屏下指纹版发售，终于在X21上算是有所小成。去年年底我们测试X20屏下指纹识别版时曾经提到过一些不足——需要比较用力按压屏幕才能正常识别、贴了厚手机膜识别困难。

贴膜和玻璃都有疏油图层

X21对以上细节做了小调整，出厂带有出厂贴膜，并且贴膜和屏幕均拥有疏油层。

不过为什么说是小成，我们可能仍旧需要说几点问题：第一是指纹录入，由于结构上的调整，X21在初次指纹录入大概要进行十余次的反复按压录入，仅从录入角度说，大概可以参考两年前指纹录入的效率。

屏幕盲按还是个问题

另外一点是“盲按”，此前我们想当然的以为正面把按键取消，增加固定位的屏下识别就可以解决替代以前的方案。但是体验以后你才发觉正面按键的作用——定位。

让我们来还原下场景

大部分人从兜里掏出手机一定是靠按键确定正反，然后把手指放到解锁按键位置，然后当你看屏幕的时候它就自然解锁了。然而当没有这颗按键你还是要看到屏幕，找到解锁位置之后才是解锁屏幕。而且在这个过程中，因为没有那个按键框定范围，你可能还会按偏。

当然，可能用一段时间习惯后这个问题能够用肌肉惯性去找到准头，但长期看，vivo在此前展示的“半屏识别”的屏下指纹解锁才是出路。

刘海屏：游戏适配还需要时间

去年下半年手机业内还在争论“异形全面和上下边框全面屏谁更优秀“，今年刘海屏就已经铺天盖地。而对于vivo这种向来强调自拍的品牌，前置镜头必须被完完整整的保留，刘海屏也就成了必然。但是新比例的全面屏带来的一个问题——适配。

第三方APP播放视频的时候还有不少黑边，吃鸡也是

X21目前的安卓版本号是8.0.1，对于常用竖屏应用的纹完美适配并不是问题，但在横屏模式下的游戏以及视频仍旧是一个目前生态下不能解决的部分。实测无论是视频APP还是吃鸡游戏都不能完整的利用这块屏幕。考虑到评测期间手机还未能正式发布，最终适配情况或有不同。

下巴UI部分的设计选择不同

另外，vivo对于手势操作的显示区域处理和iPhone X类似，中间上滑是返回桌面，中间上滑停顿是后台、右侧上滑是返回。应用底部流出一条白边，给虚拟提示条；反观另外一家刘海全面屏的安卓手机，在最底部则没有留白边。在屏幕利用率和整体视觉稳定的选择孰优孰略，可能也是个见仁见智的问题。

性能：吃鸡玩家可以放心

说完游戏适配我们转头来说手机性能。从王者荣耀再到手机吃鸡，手游接连两个爆款倒逼硬件发展已经是不争的事实。如果说去年骁龙660完美王者60帧上分，那660能不能完美高画质吃鸡，还是要小测一下。

在这一轮测试中我们选择的游戏为荒野行动和终结者2审判日，在高画质模式下X21能保证长时间运行的不卡顿，在调整视角和高速移动的时候帧率也比较顺畅。作为近期主推游戏手机的vivo对这颗骁龙660的优化颇为到位。

当然，吃鸡高画质发热什么的，目前似乎主流旗舰也不能避免。

另外准确意义上说搭载的是骁龙660AIE版本处理，相比较普通版增加了包括Hexagon向量处理器、Adreno GPU和Kryo CPU的人工智能优化组合；以及骁龙神经处理SDK、Android NN和Hexagon NN。不过这些部分一方面需要长期的算法学习优化，另一方面性能体现我们也不易察觉，在这里就不展开讨论了。

拍照：Super HDR+一个不错的处理思路

就在不到一个月之前三星刚刚把超级夜拍这个场景用在了宣传自己的产品上，而半个月前vivo的超级逆光技术也刷屏了半个业内。“给具体的场景更为优秀的优化“成了这两年手机拍照在调教上的新思路，比如你经常能看到公众号文章“我男友不会拍照里面，就能看到一堆高亮的背景和一个黑乎乎的人影轮廓”。

所以我们首先对X21在逆光方面的表现做了测试，并选取了一组能体现风格的对比图。三张照片主体亮度和细节里面X21明显胜出，并且在不AB对比下，整体色彩和效果都非常不错。

逆光场景对比

不过对比在一起我们还是能发现逆光人像暂时不成熟的地方，虽然背景没有出现过曝，并且层次感不错，但是却呈现一种荧光的和偏黄的效果。而三星S9+和iPhone X在背景的显示则相对自然。

在另外一种样张中X21再次暴露了这一问题，通过几组对比看；超级逆光适合在极限逆光下开启，而在普通逆光或者暗光下，X21正常的拍摄就能带来不错的效果。

室外弱光效果

比如这组室外弱光，S9+、iPhone X和X21虽然在对天空颜色的渲染上有所差异，但整体噪点控制、主体边缘锐度、明暗宽容度基本同一水平。仅仅是S9+在眩光的抑制上存在部分优势。

vivo X21拍摄样张

iPhone X拍摄样张

再接一组下午六点左右的室外。两组样张虽然乍看之下X21的对比度更鲜明，但考虑到北京当天重度雾霾天气情况，实际反倒是iPhone X更接近真实。而放大看细节，也是iPhone X的各种细节和边缘锐度表现略胜一筹。

vivo X21人像虚化样张

简而言之，X21在拍照上的硬素质能和国际主流旗舰一比，偶尔能有出彩的地方赢那么一分两分；小虽然细节上仍旧能看到略浅火候的地方，但是整体水准基本保持在第一阵营水平上。新的逆光拍照技术虽然有待完善，但也确实找到了痛点，并且让人印象深刻。对于一款三千余元的售价的手机，vivo在拍照层面不会令你失望。

槽点：软件和硬件都有遗憾

虽然很久不把UI作为衡量标准（毕竟审美是风格问题），但相信细心的网友应该能看出来，我在拍图的时候就已经换了桌面启动器。至于原因。。主要是因为vivo原生UI太好看不是。

其实桌面启动器已经直接给换掉了

最后两个槽点则是硬件，此前不少人认为vivo因为金属后壳耽误了NFC以及无线充电的相关功能，但这次在X21上这两个功能依旧空缺；眼看如今NFC基本千元机普及、无线充电也要成为旗舰标配，这两大功能的缺失不能不称作遗憾。

另外，X21HiF加码i芯片为AK4376A，是vivo调教经验比较多的一款，也是目前不少入门级别HiFi手机的主要选择。所以也不难想象，此次X21的定位仅仅是中高端系列，而非旗舰系列。

总结：怎么才能算一个手机品牌形象的成功呢？我觉得“对下一款手机有期待”，算是一条明证。在5G到来之前，在硬件差异不大的今天，vivo用概念机APEX先是在品牌概念上让不少网友“黑转粉”，这次X21在产品也说得上可圈可点。应该说，转变还是成功的。

实拍样张

当然问题也不是没有，NFC+无线充的缺失在如今看来已经算是个不大不小问题了；而要想和旗舰全面硬杠，没有我们也确实需要APEX那样的真。旗舰来作比对。总而言之作为一款售价不低的中端机型，X21表现终于能称得上物有所值，但要说旗舰机表现，可能还需要等一等。