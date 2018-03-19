三星Galaxy S9+评测：三星能否靠它在中国翻身？

视频/于泽 瑞豪 制作/瑞豪

三星S9在外观上依然沿袭S8的设计风格，屏幕仍然是全是曲面屏。这次共有两个版本，S9采用5.8英寸2K屏幕，而S9+采用6.2英寸。拍照方面，S9+使用了双摄相头S9仍为单颗摄像头。

细心的你可能会发现，S9的边框要比S8要宽，这样设计为了避免在使用时误触，比如说吃鸡的时候上下边框容易误碰的情况就不会再有啦！

S9的指纹识别这次设计到摄像头下方，这样有效改善之前在S8上出现不容易碰到的情况。另外，这次的指纹识别速度还是非常不错的，录入时只需滑一次手指就可以录入完成。

除了指纹识别，S9仍提供虹膜和面部识别两种解锁方式。这次加入了智能扫描的功能，可以将二者之所长相互弥补，弱光时虹膜识别优先，明亮环境下面部、虹膜进行同步识别。究竟灵不灵，我们带上了口罩和眼镜试一试。

佩戴口罩不戴眼镜的情况下，S9+可以轻松完成识别，iPhone X则不行，而佩戴口罩戴眼镜情况下，S9+也遭遇了尴尬。所以戴眼镜的同学，雾霾天戴口罩时使用可能就影响效果咯。

前置摄像头拍照之外，S9系列中还增加了一项“动态萌拍”的功能。前置摄像头对人脸进行捕捉，并生成一个属于你的动画人物。它不仅可以用来拍照，在发微博、微信时也可以使用自动生成的动态萌拍GIF动画。当然后置摄像头也是没有问题的。

说到后置拍照，S9+这次采用了双1200万像素全双核疾速摄像头的组合，并且光圈支持F1.5-F2.4智能可变光圈，在弱光环境下可以提升亮度。

拍摄用iPhoneX、S8和S9+进行弱光拍照对比来看，尽管三者没有太明显区别，但是从细节来看，S9+稍微好些。

样张来看，S9+在弱光环境下表现不错。当然这次S9系列的最大噱头是凝时拍摄功能，它利用1秒捕捉960帧画面，进行慢速回放不过可惜仅支持720p分辨率，我们一起看看效果。

这次Bixby助手也有提升，可以翻译成你想知道的语言。

当然S9系列仍然支持IP68级防尘防水。