三星S9+评测 能否成三星国内翻身之作？

近日，三星2018年的开年新旗舰三星S9/S9+正式与我们见面。很多人看到这款手机的时候，都认为它在外观上并没有巨大的进步，只是对部分细节进行修修补补，并增添一些新元素，实在难以称为全新旗舰。不过这也让我们看到三星对自家新旗舰的信心，一款产品的外观新颖只能给人留下深刻的第一印象，只有将手机内部做好做精，才是最终走向胜利的王道。

随着全面屏时代的到来，越来越多的手机厂商开始推出全面屏手机，其中部分厂商选择跟随苹果的道路推出带有“刘海”的全面屏手机，这足以证明手机圈又一次进入了同质化时代。好在作为安卓机皇的三星S9系列手机没有跟随这种“潮流”，依然坚持着自家的“全视曲面屏”，这也使得这款手机在众多安卓手机中凸显个性，值得称赞。

不难看出，三星S9系列手机依然是安卓阵营的顶尖产品，性能更强的芯片与素质更出色的屏幕都是三星一贯的优势。而今年三星S9+因为搭载了顶级双摄，其优势也要更大一些。那么三星S9+能不能帮助三星在中国市场打一个漂亮的翻身仗？相信你看完这篇评测后就能有一个属于自己的答案。

卓尔不群的全视曲面屏

三星S9刚刚在MWC2018大会上亮相时，很多人都将这款手机戏称为“三星S8.5”。确实，在我刚上手这款手机的时候，我真的没有发现它与三星S8系列手机有哪些分别，二者均采用相同的全视曲面屏和相同的双面玻璃工艺。不过考虑到苹果都将iPhone 6的“经典设计”沿用到iPhone 8时期，而且为每一代iPhone买单的消费者还不少，三星的这一求稳的做法也算说得过去。

三星S9+

或许有人会说三星将S8的设计修修补补就放在S9上是对消费者的一种不尊重，不过当我们放眼望2018年的手机市场就会发现，目前称为“刘海屏”的Notch屏已经成为今年的主流。在苹果iPhone X的带领下，已经有大批量的手机厂商开始使用这类屏幕。而我们回头看三星S9就会发现，作为安卓机皇的它并没有随大流，还是在坚持着自我。

三星S9+

三星S9+

仔细想想，是三星做不出质量极高的“刘海屏”吗？我想并不是。要知道iPhone X上面的那块屏幕就是三星打造的，所以我们有理由相信三星S9/S9+没有采用“刘海屏”设计，其目的就是希望能为消费者带来一点不一样，单说这一点我们就应该为三星鼓鼓掌。

三星S9+

下面我们来单独说说三星S9+，这款手机的屏幕依然采用了自家的Super AMOLED，屏幕尺寸为6.2英寸（圆角对角线尺寸6.1英寸），比例依然是三星经常使用的18.5：9，分辨率为2K。通过实际观感来看，三星S9+的屏幕色彩依然很艳丽，符合OLED一贯的高饱和度观感。目前OLED屏幕已经逐渐成为主流，所以如果你想选择一款采用OLED屏幕的手机的话，三星S9+一定不会让你失望的。

三星S9+

三星S9+

三星S9+

外观方面改变最大的就是三星S9+的背面了，去年三星推出S8与Note8的时候很多人都对其指纹识别模块位置怨念深重，因为指纹识别放在摄像头的侧面很容易误触到摄像头位置。今年我们就不用担心了，三星S9+除采用了竖排双摄外，还将指纹识别模块的位置改到背板中央，按起来的体验好了不少，相应的误触概率也会低很多。

三星S9+的指纹识别模块位置更合适

机身侧面，三星S9+的变化可以说非常小了。机身左侧为音量键与Bixby按键，右侧为电源按键。如果真要找出什么变化，我想底部的扬声器由并排的多孔扬声器改为长条形的单孔扬声器应该算一个小亮点，因为这样的造型可以一定程度上减少底部扬声器积灰，如果真的有灰尘，清理起来也要比多孔扬声器容易，这也算是三星设计师为我们带来的一个小变化吧。

三星S9+底部采用了窄条形扬声器

简单总结三星S9的外观，我们不难发现这款手机就是在延续三星经典设计的同时，又加入了一些微创新的元素，让整部手机更趋于完美。如果你此前没有使用过三星S8或Note8，也不太想考虑一众的“刘海屏”手机，我想三星S9+应该是一个不错的选择。