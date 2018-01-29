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vivo屏幕指纹专项评测：值得你去换机

vivo屏幕指纹专项评测：值得你去换机
2018年01月29日 16:49 中关村在线
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　　刚刚过去的2017年，“全面屏”彻底席卷整个手机市场，之所以“全面屏”有如此大的魔力，一方面是因为该设计元素刺激了消费者的G点，消费者愿意为其买单；一方面面对日益同质化的手机外形，手机厂商们也终于找到了突破点。

　　这一年，上至旗舰机下到百元机，都开始配备全面屏的设计元素。不过从目前全面屏手机的解锁方式来看，似乎还达不到“全面”的高度。

iPhone X“刘海”iPhone X“刘海”

　　因为全面屏的缘故，以往在手机正面占据大面积的前置指纹无处安放，以iPhone X为首的手机只得放弃指纹识别技术，转而使用技术尚未完全成熟、风险更大Face ID面部识别。

三星盖乐世 Note8后置指纹识别三星盖乐世 Note8后置指纹识别

　　以三星为代表的安卓阵营则是回到了“从前”，将指纹识别从前面板移走，改为后置指纹识别。

CES上vivo展示的屏幕指纹识别手机vivo X20PlusCES上vivo展示的屏幕指纹识别手机vivo X20Plus

　　值得庆幸的是，在刚刚结束的CES上，vivo为我们带来了全面屏时代完美的解锁方式——屏幕指纹识别技术。最重要的，搭载这项技术的手机vivo X20Plus屏幕指纹版已经实现量产！

　　那么vivo X20Plus屏幕指纹版的屏幕指纹体验到底怎么样呢？今天我就给大家评测一下这项功能。

　　观感：终于“全面”的全面屏手机

　　看到vivo X20Plus屏幕指纹版的第一眼就是惊艳，手机正面配备了一块6.43英寸Super AMOLED显示屏，分辨率2160*1080，屏幕尺寸比例18：9，屏占比高达86.11%，再加上极窄边框，显示效果极为震撼。

背后指纹终于去掉了背后指纹终于去掉了

　　到了手机的反面，之前烦人的那道“伤疤”——背后指纹终于去掉了，取而代之的是井然有序的logo和后置镜头排列。

底部的屏幕指纹识别区域底部的屏幕指纹识别区域

　　回到屏幕，在屏幕的底端我们就能看到那个充满科技感泛着蓝光“跃然屏幕”的屏幕指纹识别区域。

　　你是不是担心这块屏幕识别区域在正常显示内容的时候，会对内容有干扰？

　　其实点亮屏幕你就会发现，这个区域在显示其他界面的时候会完全隐藏，丝毫不会影响日常使用。

其他界面不会有指纹识别区域其他界面不会有指纹识别区域

　　简单来说，这款指纹识别区域其实只是系统的UI界面，你完全不用担心显示干扰的问题。

　　至此看来，vivo X20Plus屏幕指纹版终于使全面屏真正的“全面”。

　　录入和解锁：与Touch ID不相上下

　　说完外观，我们来体验一下vivo X20Plus的屏幕指纹识别具体的使用情况怎么样。

　　首先来看下指纹的录入，与之前的屏幕外指纹相同，点击设置——指纹、面部与密码——指纹，就可以添加新的指纹。

　　添加指纹与传统指纹别无二致

　　录入界面引导也与屏幕外指纹一样，将手指放置到指纹识别区域即可完成录入，不过值得注意的是，由于vivo X20Plus屏幕指纹版的屏幕识别技术使用的是光电指纹识别方案——当用户的手指触摸屏幕的时候，手机OLED屏幕内的RGB像素就会向外发射光线，穿透玻璃面板，将指纹纹理点亮。

录取指纹界面录取指纹界面

　　所以，这就要求手指与手机屏幕要有一个好的接触，vivo会弹出一个提示“稍许用力按压识别效果更佳”。

　　实际体验下来，整个录入过程很快，大概重复按十几次就可以录入完成。

　　说完录入我们来下看一下vivo X20Plus屏幕指纹版的解锁，为了直观的看出这款手机的解锁速度，我们拿iPhone 8来对比测试。

vivo屏幕解锁与iPhone 8对比vivo屏幕解锁与iPhone 8对比

　　实际测试下来，vivo X20Plus屏幕指纹版iPhone 8的Touch ID的解锁时间基本相同，要知道iPhone的Touch ID已经有了很多年的技术积累，这个成绩对于刚刚起步的屏幕指纹解锁来说已经十分优秀。

每个手指只能录入一次每个手指只能录入一次

　　不过值得注意的是，vivo X20Plus屏幕指纹版每个手指只能录入一次指纹，并不能像以前一样，一个手指录入多遍从而提高解锁的准确率。

　　熄屏和支付时的指纹状态

　　你也许有一个疑问，如果vivo X20Plus屏幕指纹版在锁屏状态时，我想用指纹解锁手机只能点亮屏幕才可以吗？

锁屏界面一直显示指纹识别区域锁屏界面一直显示指纹识别区域

　　其实vivo早就考虑到了这个问题，由于vivo X20Plus屏幕指纹版搭载的是OLED屏幕，显示黑色状态时屏幕完全不发光，所以vivo X20Plus屏幕指纹版的锁屏界面做成了类似于三星盖乐世 Note 8的“熄屏显示”功能。

　　在锁屏界面，vivo X20Plus屏幕指纹版会一直显示一个指纹识别区域。所以你要解锁的时候，像从前的实体指纹一样，直接将手指放在vivo X20Plus屏幕指纹版的指纹识别区域就可以解锁手机。

vivo屏幕指纹已适配微信、支付宝vivo屏幕指纹已适配微信、支付宝

　　另外一个常用指纹的场景就是软件的支付功能了，你也许会担心vivo X20Plus屏幕指纹版的指纹识别是新技术，并没有完成支付宝、微信的适配。其实指纹识别的技术与接口没有关系，所以支付宝、微信的指纹支付在vivo X20Plus屏幕指纹版上依然正常使用。

有需求时指纹标识自动亮起有需求时指纹标识自动亮起

　　至于支付时的指纹区域的状态，与解锁类似，只有在用到指纹的时候，vivo X20Plus屏幕指纹版才会显示指纹识别区域。

　　盲解、贴膜、手指有水有影响吗？

　　由于vivo X20Plus屏幕指纹版没有实体指纹识别区域，那么我们“盲解”，不看手机的时候的时候会有影响吗？

盲解vivo X20Plus屏幕指纹版盲解vivo X20Plus屏幕指纹版

　　对此，小杜实测了一下，发现vivo X20Plus屏幕指纹版的指纹识别区域设计的非常巧妙，多使用几次，手指就会养成习惯，即使眼睛不看手机的时候，手指也会不自主的放到指纹识别的区域，所以，对于大部分人来说，盲解vivo X20Plus屏幕指纹版应该不是问题。

　　电容指纹识别技术有一个很大的硬伤——湿手不能解锁，那么vivo X20Plus屏幕指纹版在手指有水时可以解锁手机吗？

湿手也可以识别湿手也可以识别

　　经过我们实测，当手指沾染太多水的是的时候vivo X20Plus屏幕指纹版是不能成功解锁的，但是模拟自然状态下手出汗“微潮”的状态时，指纹解锁是没有问题的。

　　现在我们都很爱惜自己的手机，会给自己的手机贴上手机膜，那么vivo X20Plus屏幕指纹版在贴上手机膜的状态下指纹解锁会有影响吗？

贴膜解锁贴膜解锁

　　对此，我们拿来一张普通的塑料膜进行测试，结果发现贴上普通玻璃膜后，vivo X20Plus屏幕指纹版是可以解锁的，不过在识别率上相较于没有贴膜会下降一些。。所以又想要贴膜又想要准确识别率的朋友，姑且只能等一等vivo官方定制的屏幕指纹贴膜了。

　　我记得在2011年的时候，我刚刚接触安卓机，体验过一个很有意思的应用——指纹解锁解锁应用。

　　当然，那不是真的指纹解锁，那款应用的原理是，当你的手放到屏幕上的指纹识别区域时，屏幕内会有横线划过，你只需设置按住屏幕时划过横线的条数，下次按住同样的时间松手就可以解锁手机，我将这个“黑科技”展示给我的朋友的时候，他们无不震惊，还真的以为我可以用指纹解锁手机。

　　我那时就在幻想，什么时候这个世上才真的有屏幕指纹识别手机呢？十年后？二十年后？

　　万幸，我没有等那么久，仅仅7年后，vivo就为我们带来了这款也许是超前于我们这个时代的科技——vivo X20Plus屏幕指纹版。

　　虽然它现在的体验并不完美，还有些小瑕疵，但是我相信，这就是”未来“，它已到了现在，未来，已来。

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