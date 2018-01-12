最平价的全面屏享受 联想K320t体验评测

如果让我总结手机圈2017年的关键词，全面屏绝对当仁不让拔得头筹。从小米MIX开始掀起的这阵风潮终于在2017年下半年席卷了整个业界，放眼望去恨不得所有手机一夜间都被拉长了屏幕。不过对于普通消费者来说，似乎全面屏手机对我们换机的吸引力并不是很大，这是为何？

购机成本绝对是一个重要的因素。

从近万元的iPhone X，到比其便宜不了多少的三星Note8，即便是价格砍一半的一众中端机型也要两三千元。而对于消费者来说，虽然18：9比例的视野优势有着革命性的观感体验，但这迭代的成本似乎高了些。而不断发力于中高端的国产厂商在面对价位更低的档位时总有些高傲，纵观整个市场，定价百元的全面屏也就那么几款。

而几天，联想K320t携全面屏与双摄前来，誓要改变这种现状，下面就让我们一起来了解下这款超出我预想的产品。

5.7英寸全面屏

相信每个看到K320t的朋友都不会认为这是一款定位百元的产品，尤其是在点亮屏幕的一刻，5.7英寸18：9比例的屏幕往往只有在中端产品上才能见到。81.4%的屏占比无疑为我们提供了良好的视觉观感，而两侧的边框也控制的刚刚好。

值得一提的是，屏幕上下两端的区域并不会太宽，控制得当的面积使得该机正面观感十分和谐，在息屏状态下一体性强，而点亮后也颇具视觉冲击力。

联想K320t的背部为塑料材质，想来一是成本原因，其二则是考虑到信号的问题。不过在握持时，该机的手感却相当不错，尤其是在这寒冷的冬天，即便是在户外拿出手机也不会有冰冷的感觉。

另外，该机背部的两侧进行了小小的收腰式设计，略有弧度的侧边能够有效提升握持感，即便是长时间使用也不会手酸，这点倒是和不少高端旗舰类似，也足以体现联想以用户需求为出发点的考量。

在这个强调简约美的大环境中，联想K320t的背部元素完全遵照了这一理念，除却左上角的双摄镜头与闪光灯外，背部整体只有指纹识别区域、外放区域及Lenovo的LOGO。在观感上无疑显得更为素雅，一体感更强。

提到左上角的双摄，此次联想K320t在背部采用了800万+200万像素的双摄方案，其成像素质后面会提到。而中间的指纹识别区域做工不错，凹陷程度适宜，同时也没有任何剌手的感觉，其整体位置也相当适合自然使用中的盲定位。

整机的侧边相当圆润，所有物理按键全部集中在机身一侧，反馈弹性十足。另外机身底部的开孔精良，边缘处没有毛刺，3.5mm耳机孔也是好久不见。

总得来说，这款产品在外观方面秉持着优良的做工及简约的设计感，虽然机身材质为塑料，但无论是手感还是握持感却都比同价位的金属机身产品来得好，或许是因为两侧的收腰式设计，总之在体验这款产品的数天中我忍不住会将它一直把玩在手中。

后置双摄镜头

一般在百元档位中很少有采用双摄方案的机型，毕竟成本摆在那里。不过联想K320t则不同，800万+200万像素双镜头让我眼前一亮，在体验之初便十分期待它的成片效果。

从样张来看，在光线良好的情况下，K320t的成像效果在同价位机型中也算得上是翘楚。其白平衡较准，同时色彩也比较接近肉眼所见。另外在对焦速度方面，虽然没有达到旗舰机那样的极速对焦，但相较于比肩机型来说优势不小。

而在双摄表现上，K320t的表现也相当令人满意。人物边缘并未出现明显的抠图痕迹，自然的虚化效果带来了不错的浅景深感，非常有助于凸显人物主体神情。

另外得益于多级美颜功能，即便是刚熬完夜的小姐姐，依旧能拍出好气色，白皙的皮肤也令她本人十分满意。

在近物拍摄方面，K320t虽说主镜头为800万像素，但解析力依旧令人满意，喵星人的灰毛没有出现模糊的状况，胡须也根根分明，当然其色彩还原也较为准确，没有偏色的情况。

关怀模式

其实百元机的受众群体中，年长者占了不小的比例。就像小编的长辈一样，虽说五六十岁身体还硬朗，但眼花确实不可避免的事情。而联想显然考虑到这一点，在K320t的系统中内置了关怀模式。

得益于该模式，用户可以在设置中轻松切换，一旦开启便可进入到一个全新的桌面中。在此模式下字体和图标均会放大，同时无论点击哪个图标或功能，乃至时间，都会有语音播报，非常适合长辈。

另外值得一提的是，联想K320t还有红包提醒功能，在来红包时可以提醒用户快速抢到，即便是在锁屏状况下，若有微信红包、qq红包、支付宝红包时，联想K320t都会发出“有红包啦”的声音提醒，之后点击系统会自动跳转到红包界面直接抢红包。

再有一个月就是春节了，你不考虑一下这个近乎作弊的功能么~

写在最后

对于百元档位的机型来说，往往消费者只能得一，无法求全。比如某些著名CP友商的产品，相爱相杀的两款机型，一个有全面屏但是单摄，另一个则是双摄却没有全面屏。讲道理，想买到个二者皆有的手机真是难上加难。

联想K320t很好的补足了市场中这一块缺口，以出色的显示效果及不俗的拍照能力为我们展现出2018年百元机该有的面貌，而对于消费者而言，这无疑是个不错的选择。

当然缺点也不是没有，比如拍照快门声有些古早味、返回键与多任务键无法自由切换位置等。但瑕不掩瑜，这些小缺点毕竟可以随着系统迭代进行改进，相信联想K320t在之后的更新中也会为消费者带来更好的体验。