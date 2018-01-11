这个技术我等了6年 折叠屏手机才是未来

对于可弯曲屏幕，大家肯定都熟悉的不能再熟悉了。2.5D屏幕，3D曲面屏幕之流数不胜数，但是在我的畅想之中，弯曲屏幕能实现的可不是一个曲面屏这么简单——可折叠手机才是未来！

虽然今年火热的不行的是全面屏技术，但是全面屏也只是直板设计的进阶而已，从功能来说无法满足用户对手机使用的多样化需求，难免不会被更具功能性的新形态取代。近期，全新形态初见端倪，那就是折叠手机（这里特指可折叠屏幕手机）。

此前网上流传非常火热的折叠手机概念图

为什么期待折叠手机？

为什么我会对折叠手机这么感兴趣？其实答案非常简单——渴望大屏，但是又不想失去便携性。其实包括窄边框也好，全面屏也罢，我们想要解决的其实都只是一个问题：在更大的屏幕和便携性之间找到妥协。此前的三星Note系列、华为Mate系列为什么能够在iPhone统治的时代异军突起，除了优秀的品质之外，其实大屏带来的巨大优势也是重要原因之一。这也和第一代大屏苹果——iPhone 6P卖的大火的情况相吻合。

由下到上：iPhone4s，Moto 刀锋，三星 Galaxy Note

当然，屏幕的提升还是有其极限的，毕竟身为手持设备，我们至少还要保证能够单手持握这个基础要求。正是因此，这几年的手机屏幕提升速度明显慢了下来，想想从3.5英寸到5.5英寸我们用了多久，而从5.5英寸开始，我们的大屏手机似乎开始陷入了迟滞，直到全面屏又带来了0.5英寸的提升。

5.5英寸的iPhone6 Plus其实已经接近握持极限了

折叠手机都能干啥？

因此，比起全面屏手机，我更看好折叠手机带来的屏幕上的提升，这一次我们提高的不是屏占比的70%到90%，而是直接翻了一倍甚至更多，对于影音游戏乃至沉浸感来说，提升的都要更多。试想一下，两页可以展开的屏幕是不是非常类似真实的书页形式，自然也就可以带来更加真实的阅读效果。况且，智能手机还能带来更加超出传统书籍和电纸书的阅读体验：比如在书中插入动画、视频等，让阅读更加直观。同时，这也为网页版式的纸质报刊化模拟提供了思路。

整体的感觉上都更像一本书，不过这已经是三屏操作了

又或者，我们可以将屏幕弯折模拟成当年流行的侧滑手机，通过双屏分开，分别提供显示界面和操作界面。当折叠的屏幕足够大时，甚至足以模拟一台笔记本电脑。也就是说，折叠手机将能满足一定程度的办公需求。

或者模拟成笔记本电脑轻度办公

当然，折叠设计能够带来的不止这一点内容，我一直信奉的其实是产品先行。只有我们的技术能够提供了足够多的支持，才会有更多的我们现在想象不到的使用场景出现，并且诞生出我们现在可能根本想象不出来的杀手级应用。

折叠手机需要什么技术？

既然折叠手机拥有这么多的优势的亮点，为什么折叠手机的相关产品现在才出现呢？还是那句老话：只有我们的技术能够提供了足够多的支持，才会有更多充满想象力的产品出现。想要做出一个完美的折叠手机，我们需要的其实还有很多。

如果使用刚性屏幕，或者说两块屏幕，那么我们需要尽可能的减少屏幕边框带来的黑边，不然体验的一体性和沉浸感将会大幅度降低，更多只是给人同时使用两个拼在一起的手机的体验；而如果OLED的柔性屏幕成熟使用的话，需要解决的问题其实更多：屏幕的耐久性和使用寿命、屏幕缺少玻璃覆盖的加速磨损问题、手机内部结构的重新设计等都要一一解决。

很久之前就出现的联想Folio，它的屏幕材质为塑料

而且无论是柔性屏幕还是刚性屏幕，一块屏幕还是两块屏幕，折叠手机都有一个相同的困境：续航问题。在手机电池发展依然迟滞不前的今天，多一块屏幕的代价自然是进一步压缩电池能够使用的空间，而越来越高的性能下手机的耗电速度却有增无减，更不要说两块屏幕带来的双倍消耗，如果这个问题不能解决的话，我觉得真正完美的折叠手机可能并不能真正出现。

初见端倪的折叠手机都有啥？

目前我们能看到折叠手机真正投入商用的只有一部——中兴AXON M。它是我们想象中的第一种折叠手机形态：刚性的两块屏幕。对于我们在意的边框问题，AXON M其实没有非常妥善的解决，毕竟将两块屏幕拼接起来也就意味着你要忍受两块屏幕加起来的边框宽度，这么算起来AXON M其实已经非常不错了。不过毕竟中兴是出过Z17这种视觉接近完全无边框的企业，我们难免对它会有更多的期许，期待下一代的AXON M能够表现的更好。

中兴 AXON M

nubia Z17s

至于形态二：单块柔性屏幕的手机，我们目前还没有见到过。我本来期许这次CES上能够见到传说中的Galaxy X，可惜似乎我们仍然要对这一产品等待一段时间。柔性曲面屏的体验究竟如何，我们目前仍然不得而知。

仍然只存在于想象中的Galaxy X

但是无论是AXON M也好，Galaxy X也罢，它们可能仍然有不少的不足甚至是缺点，但是作为行业的领导者能够率先勇敢的踏出这一步，就已经非常值得称赞了。不过或许它们也并不需要我个人的称赞。作为未来手机可能的进化方向，作为先驱者的AXON M和Galaxy X自然已经被记住了。

写在最后

其实今天讨论的内容已经非常的遥远了，可能离着我心中的完美的可折叠手机我们只要还需要一到两年的努力甚至更多才有机会见到。不过既然都是畅想，那我们不如想的更远一点：如果未来三五年内手机的形态是可折叠，那么三五十年以后呢？

在我个人的观点里，其实手机这个概念可能将会彻底淡化，至少，屏幕这个载体将会消失。当然，信息和数据终端这个概念依然会存在并且会越来越重要，但是可能是全息投影，可能是AR/VR眼镜？谁知道呢？

AR眼镜VS全息投影，谁才是你心中未来的手机形态？

你对于可折叠手机有什么看法？对于几十年的手机形态又有什么展望呢？欢迎大家与我们分享你的观点。