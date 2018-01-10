首席设计师回归：2018苹果新品还糟心吗

首席设计师乔纳森·艾维重新掌舵

2017年，苹果发布了“引领下个十年的手机”iPhone X，全面屏、Face ID、全新的交互方式。。。。。。无一不吸引消费者为其买单，但是若论起2017年对苹果来说最重要的大事，可能并不是iPhone X，而是乔迁新居——搬至新总部Apple Park，这个历时8年，耗资50亿美元打造的“宇宙飞船”耗费了苹果太多太多的精力。

为了使新总部Apple Park完美贴合苹果公司的设计理念，苹果公司派遣首席设计师乔纳森·艾维“监工”。竣工后，Apple Park令世人瞩目，充满科技感的造型、巨型玻璃，正如乔布斯所言“它像一艘着陆的宇宙飞船”。

Apple Park（图源：cultofmac）

不过反观近几年苹果产品的设计，就让人无力吐槽了，MacBook上缺少的端口、iPhone X上饱受诟病的“刘海”，这些缺憾或许和乔纳森·艾维并没有直接的关系，但是人们仍然怀念乔纳森主导苹果工业设计的时代，期望在他的带领下，苹果能带给我们眼前一亮的产品。

iPhone“刘海”

好消息是，2017年底，外媒了解到乔纳森·艾维已经重新回到苹果首席设计师的宝座，同时今年也是苹果在“飞船总部”办公的第一年，那么，2018年的苹果能带给我们那些惊喜呢？

新iPhone全面“全面屏”

如果将2017年发布的三款新iPhone——iPhone X、iPhone 8和iPhone 8 Plus放在一起对比，光从外形来看就不像是一个时代的产物，对比iPhone X的全面屏，iPhone 8和iPhone 8 Plus的“跑马”边框实在不讨人喜欢，甚至会生出几分厌恶感。

iPhone X（图源：Pocket-lint）

也正因如此，iPhone 8和iPhone 8 Plus发布后遇冷，持续掉价，而iPhone X则成了市场的宠儿。

那么2018年，苹果还会推出“跑马”边框版iPhone吗？

目前从供应链曝光的消息来看，苹果应该不会再重蹈覆辙推出“跑马”边框版iPhone，而是全面启用全面屏设计元素，推出三款全面屏版iPhone，屏幕尺寸分别为延续iPhone X的5.8英寸、6.1英寸和6.5英寸。

三款新iPhone（图源：9to5mac）

其中，5.8英寸和6.5英寸版iPhone将采用OLED屏幕，而6.1英寸版iPhone将采用LCD屏幕，看来采用6.1英寸LCD屏幕iPhone的定位应该类似于今年iPhone 8次旗舰的定位。

看来，自iPhone 6以来，苹果驾轻就熟的双旗舰策略依然会在2018年iPhone上采用。

乔纳森·艾维全身心负责工业设计以后，iPhone还会不会有“刘海”设计元素呢？

iPhone X Plus（图源：ytimg）

其实苹果何尝不想去掉“刘海”，早在2016年，乔纳森·艾维就曾向媒体透露他心中的iPhone该是什么样子“我希望它看起来像一片玻璃”，然而由于屏下摄像头、屏下指纹识别技术尚不成熟，不得以才做成现在这个样子。

简单来说，就是因为现实的技术并不能到达乔纳森·艾维理想机的要求，所以，就目前来说，“刘海”应该会继续陪伴在我们身边。

针对OLED优化的iOS 12

说到iPhone，最离不开的自然是它的“灵魂”iOS系统，仔细想来，自从2013年乔纳森·艾维大刀阔斧的对系统改革，将iOS 6精致的拟物风格变为iOS 7简洁的扁平化风格以来，iOS系统在设计上一直没有太大的突破。

iOS 6 VS iOS 7

不过从历史的车轮来看，现在手机的屏幕越来越大，显示的内容越来越多，就更需要简洁成熟的扁平化风格，而不是臃肿的拟物风格，所以，iOS 12应该也仅仅是iOS 11的缝缝补补，在设计语言上，不会有太大突破。

iOS就这样陷入了设计不够，技术来凑的泥潭。

网友“梦寐以求”的夜间模式（图源：ytimg）

不够，由于用上了OLED屏幕，iOS 12应该能开发一些OLED的特殊功能，比如黑暗模式、屏幕概览等功能。

“小屏党”福音第二代iPhone SE

如果要选出近两年群众呼声最高的“续集”手机，我想非iPhone SE莫属，自从手机行业驶入大屏车道以来，独爱小屏的“小屏党”只能望梅止渴，再也找不到一款称心如意的小屏旗舰机。

iPhone SE（图源：apple）

对于这些“小屏党”来说，2016年3月苹果推出的iPhone SE无疑是雪中送炭，优秀的工业设计机加上不错的软件体验瞬间俘获了大批“小屏党”的芳心，不过遗憾的是，iPhone SE推出至今已经近两年，无论是机身设计还是性能已经跟不上时代的潮流了，而苹果却迟迟未推出新机。

好消息是，根据外媒爆料，苹果将在2018年推出新款iPhone SE。

新款iPhone SE（图源：playfuldroid）

外观方面，新款iPhone SE将采用和iPhone X类似的前后玻璃+金属中框的“三明治”结构，不过受制于成本，新款iPhone SE并不会采用全面屏设计，所以依然会采用实体Home键

由于采用了前后玻璃设计，所以新款iPhone SE也会加上苹果今年力推的无线充电功能，不过按照苹果近年来在iPhone上的作风，新款iPhone SE 3.5mm耳机接口怕是保不住了。

iPhone SE“致敬”iPhone 5，新款iPhone SE“致敬”iPhone 4。

这究竟是江郎才尽还是前代手机的光芒太耀眼？我们不得而知，只是希望乔纳森拿出不一样的设计吧。

iPad将采用“无刘海”全面屏

现在看来，全面屏的风仅仅吹到了手机，那么这股风会不会继续往前吹，吹到iPad上面呢？

由于全面屏可以极大的拓展显示区域，这个对于苹果想要提高iPad Pro生产力的理念不谋而合，所以新版iPad Pro很有可能也会搭载全面屏的设计元素，同时，由于全面屏的缘故，指纹识别Home也会去掉，转而采用和iPhone X类似的面部识别。

全面屏版iPad Pro（图源：digitaltrends）

不过，根据推测，全面屏版iPad Pro应该不会有“刘海”，因为iPad Pro体积本身就大，单手很难握持，所以机身必须要留有边框，这样这个边框就一举两得，既可以保持良好的握持感，又可以在机身顶部塞下Face ID传感器。

除了iPad Pro之外，主打低端的iPad应该也会迎来更新，一来可以刺激平板市场，二来，现在iPad搭载的A9处理器也有些过时。

圆形表盘设计Apple Watch Series 4

看了三代的一摸一样的设计，你有没有看腻？

Apple Watch（图源：CNET）

根据外媒的爆料，今年Apple Watch Series 4有可能在外形上做出突破，采用圆形表盘设计。

圆盘Apple Watch（图源：forbes）

纵使苹果看来方形表盘再怎么合理、再怎么优雅，但是一个设计用三年，苹果不腻，消费者也会腻的。

与此同时，根据苹果今年5月收购一家睡眠追踪公司Beddit的动作来看，Apple Watch Series 4有可能将加入睡眠追踪功能。同时，加入Apple Watch Series 4还有可能加入全新的传感器，使手机实现心率检测，以及血糖监测等功能。

另外，根据之前的传闻，苹果有可能在Apple Watch Series 4上采用全新的micro-LED显示屏，届时，Apple Watch Series 4可以做的更薄并且实现更好的显示效果。

iPhone X为AR眼镜铺路

2017年WWDC大会上，苹果公布了旗下的AR开发平台——ARKit，同年发布的iPhone X也开始加入AR的功能。

ARKit（图源：devimages）

虽然目前苹果AR眼镜还处于风捉影的状态，但是根据苹果做的这些铺垫，不难看出，苹果这是在给AR眼镜铺路。

根据供应链曝光的消息，苹果这款AR眼镜正在秘密的制作中，这款AR眼镜将采用Zeiss智能光学技术的偏光镜头或者是处方镜头，音频方面则会采用骨传导。

另外，从专利方面来看，苹果也早有准备，去年7月份的一份专利就曝光苹果AR眼镜的大致模型，这款AR眼镜将利用光束实现光学3D的描绘与深度的感知。

苹果AR眼镜渲染图（图源：newsweek）

当然，最值得期待的还是该AR眼镜的外观，在同行们都将AR眼镜做成“傻大粗”的情况下，追求设计的苹果公司能给我们带来什么惊喜呢。

“我希望它看起来像一片玻璃”这是乔纳森·艾维理想中的iPhone。

2016年，苹果费了九牛二虎之力去掉了手机上顽固的“伤痕”——3.5mm耳机接口，2017年，苹果去掉Home键，iPhone X正面终于被一整块玻璃所覆盖。至此，iPhone距离乔纳森·艾维眼中的“一片玻璃”越来越近。

然而，看看iPhone X的侧面，你会发现，iPhone X依旧千疮百孔，距离“一片玻璃”相差甚远。

但是，这就像“刘海”一样，只是向现实妥协，不得已而为之，等到未来虚拟SIM卡铺开，iPhone X就可以砍掉SIM卡槽；等无线充电技术成熟，iPhone X就可以干掉充电接口；等待新的柔性边框一体设计出现，iPhone X就可以去掉音量键以及电源键。

至此，乔纳森·艾维理想中的iPhone终于显露真形。

偶尔回想苹果这几年的作品，总会让人心生“恨铁不成钢”之感，当然，这并不是说苹果做的不够好，而是说苹果可以做的更好，这就像一个考试本可以考100分的三好学生，却只考60分，我想没有人会是满意的。

搬进了新总部Apple Park、首席工业设计师乔纳森·艾维重挑大梁、多条产品线急待更新，2018的苹果任务似乎更加繁重，但是最起码它的“后方”稳了，这样“前方”就能创造更多奇迹。

2018年的苹果，就像那“一片玻璃”的iPhone，让人期待着。