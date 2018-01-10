不到5000的廉价版iPhone X 真值得买吗

苹果在国内高端手机市场的成功有目共睹，即使每一代iPhone的起售价达到5000元以上，用户依然趋之若鹜。iPhone优秀的产品力是用户追捧的主要原因，而“卖肾买苹果”的梗却折射出部分国人不健康的消费心理。

如今，苹果在十周年纪念款的iPhone X上报出最高近万元的售价，这个数字无形中加大了“卖肾压力”。那些既想体验全面屏款iPhone又囊中羞涩的用户，只能期待iPhone X的降价。

好消息是，目前多方信息源均指向苹果将在今年推出一款廉价版iPhone X，其价格甚至不到5000元，这可比iPhone 8之流吸引力大得多。苹果至今只推出过少数几款价格相对亲民的iPhone，包括iPhone 5c以及iPhone SE。假如苹果在新款iPhone上同时加持廉价和iPhone X的标签，想必会再次抓住用户的目光。但话说回来，不到5000元的iPhone X就真的值得买吗？

今年将有3款iPhone X？

在去年的苹果秋季发布会上，iPhone 8/8 Plus和iPhone X 3款新机一同亮相，后者的出现是为了纪念初代iPhone问世10周年。正是由于特殊的纪念意义以及革命性的外观设计，iPhone X的价格也随之水涨船高，这让很多果粉只能看着心痒痒。

苹果今年或推3款新iPhone X

据媒体报道，苹果将在今年调整iPhone的价格，并一口气推出3款iPhone X，包括iPhone X、iPhone X Plus，以及一款面向大众市场的廉价版iPhone X。其中，新版的iPhone X将采用5.8英寸OLED显示屏，和现款保持一致；而iPhone X Plus的屏幕则达到6.5英寸，材质也为OLED，至于廉价版iPhone X，屏幕尺寸是介于前两者之间的6.1英寸，但材质为LCD。

iPhone X还有何纪念意义？

廉价版iPhone X的推出或许存在两个理由：一是抢占高端市场，这些市场正在被三星和华为等品牌慢慢蚕食，而以小米和vivo为代表的全球前五智能机厂商，也在不遗余力地推动高端产品的发展，像小米MIX 2和vivo Xplay6等产品都已经取得较为理想的成绩；二是iPhone X昂贵的售价让销量未到苹果预期，推出一款价格相对亲民的iPhone X来提振销量也合乎情理。

现款iPhone X

那么问题来了，iPhone X原本就是十周年纪念款，其稀有属性是很多人入手的理由，甚至有果粉买它是为了留作纪念。如果苹果今年为iPhone X做更新迭代，那么这款手机的纪念意义何在？其次，3款iPhone X同时推出，再推出2款iPhone数字系列新机，显然不是苹果的作风，那么原本数字系列是不是要彻底放弃？

退一步讲，如果苹果彻底舍弃原本的数字系列，那么3款新iPhone X的推出，势必会影响现款iPhone X，尤其是iPhone 8系列的销量。大家都知道，目前iPhone 7系列甚至6s系列的销量依然非常可观，苹果会将宝全压在3款新iPhone X上吗？值得深思。

便宜有便宜的道理

既然我们很难为苹果找出一口气发布3款全面屏新iPhone X的理由，那么再退一步讲，如果其中的廉价版iPhone X不是伪命题，那么它到底为什么会便宜呢？

还记得iPhone SE吗？苹果在大屏手机风行的时候毅然推出4英寸屏幕的iPhone SE，这款手机只是套着旧款iPhone的外衣，但却拥有新款iPhone的强大基因：和iPhone 6s一样的A9芯片和摄像头配置，还有2倍于iPhone 5s的2GB运存，此外还新增了配色等。

网传廉价版iPhone X渲染图

以此类推，苹果在廉价版iPhone X上可能会采用类似的套路。日本媒体Nikkei爆料称，新款的iPhone X和X Plus会搭载最新的A12芯片，而廉价版则只能沿用A11仿生芯片；廉价版iPhone X会换装LCD屏；该机的背部将和iPhone 7系列类似，使用金属材质。

到9月份时，A11芯片已经商用一年，性能和功能都落后于时代，放在廉价版iPhone X上既能节省成本，又能“清理库存”；而屏幕上，OLED是未来的趋势，单件成本来说LCD显然更低，后者与“廉价版”三个字更配；此外，大家都知道现款iPhone X换装玻璃机身的价格有多昂贵，维修价格和成本价格呈正比关系，因此，换成金属机身也是为了向成本妥协。另据消息称，廉价版iPhone X将由和硕旗下子公司Casetek代工，并会带来多种配色。

4999元iPhone X值得买吗？

如前文所言，廉价版iPhone X面向的用户群体和iPhone 8系列几乎重合（至少价格上是这样），届时将数字系列iPhone目标用户转移过去，再加上从华为和三星变阵的的消费升级群体，便不愁潜在用户源。

当然，手机的产品力依然是用户掏腰包的关键。如果廉价版iPhone X特性如媒体报道那样，那么这款手机还是值得买的。首先，A11芯片的性能大家都已经了解透彻，即使明年安卓旗舰都采用高通最强的骁龙845移动平台，采用A11的廉价版iPhone X依然不虚；其次，LCD屏幕虽然在某些方面不如OLED，但以苹果的高标准，这块屏幕的素质不会差，况且多数用户对此难以感知；然后，金属相对玻璃可能更显廉价，但iPhone 7系列前的几代iPhone，早已培养好全球用户的审美，况且金属有它自身的优势（维修价格相对便宜等，无线充电功能的取消也能节省成本）；最后，多彩的配色更能吸引年轻用户。

苹果A11仿生芯片

综上，在定价5000元档的前提下，廉价版iPhone X会成为新老iPhone用户理想的选择。

成败与否都是苹果的胜利

廉价版iPhone X杀入5000元档，对三星和华为等品牌是一种绝对的冲击，它的出现无疑让三星和华为的高端用户有了更多甚至更好的选择。尤其对于那些原本因预算“退而求其次”选择三星、华为的用户来说，倒戈苹果只差这样一个绝佳机会。当价格差不多的苹果、三星和华为全面屏手机同时出现在市场中时，苹果的冲击力无疑是最大的。

而且，苹果强大的生态系统是安卓用户一直以来的企盼。智能手机本就不是一具简单的硬件壳体，其内在系统软性体验也起着至关重要的作用。即使iOS系统配合的是上一代iPhone的性能硬件，其综合体验仍然不输安卓旗舰。

另一方面，根据马斯洛需求层次理论，用户在消费时往往有“尊重的需求”，说白了就是满足自己虚荣心的需要。大部分情况下，一个人的消费行为能折射出其经济水平和社会地位，也就是“什么样的人买什么样的手机”。

廉价版iPhone虽然在体验上和“正常”iPhone的差距不大，但其背后折射出的“价值”却很清晰。“瞧，他买的是廉价版iPhone X”，这种标签可能不是所有人都愿意背负的，最终在消费者心里，“宁可加价也要上‘正常’iPhone X”战胜了“廉价版iPhone X又不是不能用”。总而言之，廉价版iPhone X可能恰恰会栽在“廉价”上。

孙子兵法云：谋定而后动，知止而有得。纵观十年iPhone发展史，苹果从来不会打无准备之仗。以此前的iPhone 5c为例，这款手机的销量虽然未达预期，被媒体称为“失败之作”，但实际销量并不差，而且同时期的iPhone 5s销量超过2亿。以此类推，即使廉价版iPhone X不受用户待见，但却会是新版iPhone X和X Plus的完美衬托。届时，销量不俗的iPhone X能够起到“清理库存”的效果，而跳过廉价版iPhone X选择新版iPhone X系列的用户则助长了整个苹果手机的销量和利润。

当然，苹果以廉价版iPhone X切入安卓旗舰固守的5000元档市场，有可能对品牌高度产生负面影响，降低用户的品牌心理预期。如果以短时间的高销量来换取长时间以来积累的品牌格调的降低，苹果恐怕会得不偿失。