旧iPhone被降频？换电池前你得知道这些

“我的iPhone怎么越用越卡了？”

苹果“降频门”事件愈演愈烈，不知是真被降频了，还是心理作用，不少老用户发现手中的旧iPhone卡顿明显。而迫于压力，苹果公司也在官网上发布公告：保修期外的部分老机型更换电池的费用从608元降到218元。虽然看起来已经便宜不少，但还是有点贵。

那我手中这台看似有点卡的旧iPhone到底需不需要换电池呢？今天我就来解决关于旧iPhone换电池，大家最关心的几件事。

旧iPhone被降频该怎么办？

▍苹果“降频门”事件

相信不少朋友已经了解到苹果“降频门”事件的原委，简单点说就是，苹果在去年推送的iOS 10.2.1系统中“偷偷地”加进去一项特性：为了防止电池老化的旧iPhone自动关机，而故意使处理器频率降低。而处理器频率降低则直接导致了手机性能下降，手机运行卡顿。

这件事经过国外论坛Reddit的用户爆出，又在大批用户通过跑分测试后验证了这一说法：更换电池后的iPhone6/6S的跑分性能大大提升。“降频门”使得苹果公司在多个国家面临起诉，迫于压力，苹果公司在2018年在全球范围内推出了特价更换电池的计划。

▍我的iPhone是否需要换电池？

对于苹果公司推出的这项特价更换电池计划，不少老用户跃跃欲试，原价只需要608元的官方电池现在只需要218元，虽然看起来还是有点贵，但也只比自己找线下和线上商家更换电池贵了几十块钱。

那大家手中的老款iPhone是否需要更换电池呢？

这里我教大家几个简单的办法，首先可以直接看跑分，如果电池老化，iPhone被降频，那么会直接影响手机的跑分结果。建议大家在APP Store下载Geekbench或者安兔兔软件进行测试，我在这里整理了各型号iPhone的满血跑分结果，大家可以与手中的iPhone进行对比。

▲Geekbench和安兔兔跑分软件

▲各型号iPhone满血跑分结果

在测试前最好将手机充满电，并关闭手机的省电模式。经过几次测试之后，如果你的iPhone跑分显著低于表中的数据，那你的手机一定被降频了，需要更换电池。

如果你觉得跑分太麻烦，还可以在手机上或者PC端下载查看电量的软件。在手机上，我推荐Battery Life。

▲Bettry Life——查看电池容量软件

如果你想查看更详细更准确的数据，还可以在PC端下载iTools软件，也可以直接查看电池的循环次数和剩余容量。

iTools软件查看电池循环次数

我建议一旦iPhone容量低于80%就要及时更换电池。

如果你的旧款iPhone跑分还行，或电池容量尚可。那我建议不用着急更换，毕竟苹果的特价电池政策一直持续到2018年12月份。

如果iPhone已经被降频或电池损耗较大，那么可以选择预约苹果官方售后进行电池更换，注意，苹果官方售后的特价电池是有一定使用条件的，来看看你是否满足更换条件。



▍是否满足官方特价电池更换条件？

一、支持更换电池的机型

首先是机型，我们来看看有哪几款旧iPhone支持这项政策。

官方公告 ↓↓↓

苹果官方公告

这里可以看到，此项政策针对使用iPhone6及后续机型。也就是说支持iPhone6/6 Plus、iPhone 6s/6s Plus、iPhone SE、iPhone 7/7 Plus。。。

等等，那iPhone8/8 Plus和iPhoneX呢？这三款可是刚发布没几个月的新机器。对于iPhone8系列和iPhoneX是否能更换电池的问题，我也专门去询问了苹果的工作人员。

▲苹果工作人员的回复

有趣的是，工作人员一开始否认了iPhone8/8 Plus和iPhoneX的更换条件，原因是这项政策只针对过了保修期，且使用iPhone6及后续机型设备的用户。而iPhone8/8 Plus和iPhoneX目前还没过保修期，并不支持更换！

但随后，我说我的iPhoneX在2018年11月就过保修期了，这时工作人员才反应过来，过了保修期的iPhone8/8 Plus和iPhoneX同样能享受优惠计划。

真是一波三折啊，不过使用iPhone8/8 Plus和iPhoneX的用户并不用太担心，新电池一般不会出问题。就算出现问题，在保修期内如果电池容量下降到80%以下，可以免费更换电池。

所以目前可以确定的是iPhone6及更新机型都支持这项政策，但遗憾的是iPhone5s和更老的机型就不支持了。

二、享受优惠计划的其他条件

如果你手上有需要更换电池的iPhone6或更新的机型，也别高兴太早，享受这项政策可是有条件的：

1。必须提供相关的购机证明，以证明你的设备是从官方渠道购买的，维修时最好还要带上自己身份证件；



2。之前通过第三方拆过机或者自己动手拆过的iPhone是不在此次优惠政策内的。

也就是说，如果你不符合以上两个条件，想要去官方售后更换电池依然需要花费608元！苹果不厚道啊！！我的iPhone就自己更换过电池啊！！！

▍如何预约官方售后更换电池？

当你符合以上所有条件，也别太激动直接就跑去直营店了，咱还得提前预约！具体预约方式可以通过苹果官网或者在手机上下载“Apple支持”这个软件。

》》》官网预约地址

》》》iPhone点击下载“Apple支持”

App上的预约流程如下↓↓↓

手机APP预约流程

点开“Apple支持”选择需要更换电池的手机即可一步步进行预约操作。如果你想了解更详细的情况，还可以点击最后一页的预约通话，直接和苹果的工作人员联系。

这里要提醒大家一句，由于这是苹果历史上更换电池降价幅度最大的一次，因此有大量的用户预约更换，造成了旧机型电池供货不足，所以需要更换电池的用户一定要预留好时间，尽早更换。

▍不符合优惠计划条件怎么办？

苹果的优惠计划条件这么苛刻，不符合更换条件的用户该怎么办呢？别着急，目前iPhone更换电池服务已经比较成熟，找一家靠谱的店铺进行更换也不难，但要注意网上有卖家声称是原装电池0循环的，一定要多长个心眼儿。这里面黑幕可不少→→→[官方VS民间换iPhone电池 跟你们曝些猛料]

对于动手能力强的用户，我也建议自己进行更换，毕竟iPhone一直以来都是采用螺丝进行固定，便于拆卸。→→→[指望苹果公司解决没戏 自己搞定iPhone换电池]

但也应该注意的是，iPhone7系列是支持防水防尘的，一旦拆过之后，便不再支持了。另外，我并不建议大家在更换电池的时候拆掉屏幕排线，因为很多更换电池造成损坏的事件大多是屏幕排线没安装好。

▍如何延长电池使用时间和寿命？

最后，我再告诉大家几个延长iPhone电池使用时间和寿命的小技巧。

1。远离极端温度：iPhone的最佳使用温度在0℃到35℃之间，如果超出最高适宜温度，可能造成电池的永久损坏，还可能在电量达到80%之后限制充电。低于适宜温度则可能造成电池的使用时间降低。

2。充电时移除手机壳：如果将iPhone和某些手机壳一起充电，可能造成温度过高，不易散热，从而抑制iPhone电池的性能。

3。关闭后台应用程序刷新：这也是一项没什么用却比较耗电的功能，可以在手机的 设置-通用-后台应用程序刷新 中将其关闭。

4。关闭无需定位的软件权限：流氓软件我们都见过，iOS上虽然管得比较严一点，但还是有疏漏，我们可以在 设置-隐私-定位服务 中关闭不需要使用定位功能的软件权限。

5。在低电量时使用省电模式：每当电量低于20%的时候，iPhone便会提醒低电量，这时你可以选择开启省电模式。而且并不是只有电量低时才可以开启，当你出门没带充电宝的时候，早点打开它吧。

▍写在最后

苹果的“降频门”事件到现在还在不停地发酵着，而苹果出的相关公告也看起来诚意不足，且不说优惠计划的条件苛刻，就看这优惠后的218元的价格也是高于目前几乎所有第三方市场的价格。这到底是苹果的挽救措施，还是旧型电池的甩卖活动？我们不得而知。

诚然，电池的老化是任何品牌手机都无法避免的事情，电池老化后，性能和续航如果只能选其一，那么这个决定权也应该交给用户，而不是“擅自作主”，看似为你好，实则大大降低了使用体验。希望苹果在降低用户体验这条不归路上，别越走越远。