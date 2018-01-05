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加入全面屏的续航利器 华硕飞马4S评测

加入全面屏的续航利器 华硕飞马4S评测
2018年01月05日 16:48 新浪综合
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　　本文来自手机之家

　　2017年一转眼便已过去，作为与我们生活密不可分的手机在2017年是变化非常大的一年，无论是外观还是内在。内在方面，AI在手机上的运用意味着手机的另一次飞越；而外观上，“全面屏”无疑是其中的核心词。

　　2017年是全面屏手机全面爆发的一年，一开始是中高端旗舰手机，随后迅速向千元机普及，以迅雷不及掩耳之势完成了对消费者的介绍和教育。全面屏的优点是显而易见的，相同尺寸机身下能够容纳更大的屏幕，无论是对于看视频、玩游戏还是聊天、购物、看电子书。。。来说体验都更加出色，因此几乎所有厂商才会对全民屏如此趋之若鹜。

　　现在华硕便带来了一款全面屏新机：华硕飞马4S。其实，华硕的手机产品线一直都划分的比较明确，如鹰眼系列主打拍照，而飞马系列则主打续航，此次华硕飞马4S在保证续航的基础上增加了全面屏。

　　机身圆润 手感出色

　　华硕飞马4S采用了一块5.7英寸18：9比例的高清全面屏，由于采用全面屏缘故，机身整体尺寸只有5.5寸大小，对于单手操作提升不少。而18：9也是目前绝大多数国产全面屏手机所采用的屏幕比例，之所以采用18：9，是因为相较此前的16：9多处12.5%的视野，这在手机这块小小尺寸的产品上优势可以说是巨大的。

　　华硕飞马4S采用了金属机身，背部为三段式设计。由于采用全面屏缘故，正面没有按键，将指纹放在了背部，支持5组指纹录入并支持微信/支付宝指纹支付。同时，华硕飞马4S的背部边框出采用了弧度设计，一定程度上提升了手感。

　　华硕飞马4S采用了双摄像头设计，位于背部左上角，底部为华硕LOGO。此外，华硕飞马4S还保留了3.5mm耳机孔，底部为USB接口和扬声器。

　　此外，有一点值得注意的是，华硕飞马4S背部比较容易沾染指纹，处女座的同学们需要注意一下。配色方面，华硕飞马4S有星空黑和流光金两种颜色。

　　省事儿4.1

　　系统方面，华硕飞马4S搭载了全新的省事儿4.1桌面，基于Android 7.0。

　　在外观方面，省事儿4.1与此前并没有太大的变化，但是值得注意的是，针对全面屏，省事儿4.1对UI做了重新适配，使得能够完美适配18：9的全面屏。

　　如缩小了顶部状态栏和底部虚拟按键，增加可视区域；此外，还新增了“隐藏虚拟按键”功能，点击虚拟按键空白处或者3秒内为操作手机，虚拟按键便会隐藏，后续如果能加入手势操作，相信体验会更出色。

　　省事儿4.1还对桌面的负一屏做了全新的改版，最顶部为搜索；下面为生活助手，可以通过卡片的形式根据场景智能化推送，如上下班时间，可自动显示当前路况和预计耗时（需提前设置公司和家的地址以及上下班出发时间和交通方式），此外还包括天气、黄历、运动、股市等；

　　再下面为24小时备忘，手机会自动同步系统日历、短信、电话、邮箱等APP中待办事项，汇聚在此；除此之外还有快捷功能、周边服务、新闻、视频等等，可以说是非常全了。

　　除了上述外，省事儿4.1还有人物相册（可自动识别人脸面部特征并自定义人物图集，方便查找）、一键分屏、应用双开、应用锁、拦截骚扰、过滤蓝光护眼灯。

　　1600万双摄+人像模式

　　华硕手机在拍照方面一直都有着非常不错的表现，虽然飞马系列并不是主打拍照，但是此次飞马4S在相机方面的配置也是相当有诚意。

　　飞马4S后置搭载1600万+800万像素双摄，与一般双摄换取景深的方式不同，飞马4S的双摄被称为“阔景双摄”，顾名思义，飞马4S的双摄可以拍摄出120度宽大视野的照片，容纳更多信息，对于喜欢旅游的朋友来说，有很大的帮助。

　　飞马4S的1600万像素主摄像头搭配了F2.0光圈，并支持人像模式，此外还有HDR、专业模式、超清画质等特色功能。

　　飞马4S前置采用800万像素摄像头，F2.0光圈，同样支持人像模式和HDR，此外还支持屏幕补光、4*10级美颜以及全景自拍等。

正常模式正常模式
HDRHDR
正常模式正常模式
HDRHDR
正常模式正常模式
HDRHDR

　　具体体验方面，飞马4S白天正常光照条件下，凭借1600万像素带来了不错的解析力，画面整体细节保留不错。同时，飞马4S照片的白平衡也比较准确，没有明显的偏色现象。但是，需要提出的一点是，对焦方面并不是飞马4S的强项。需要另外夸赞一下的是飞马4S的HDR模式，在正常拍照模式下，由于天气有些阴，所以大楼的中间部分出现了一些细节的丢失，但是HDR模式下完美的解决了这个问题，画面不仅亮度提升，而且锐度也相当不错；

此外，120度宽景也是相当厉害，很容易拍出大片的感觉，简直是旅途必备佳品。此外，120度宽景也是相当厉害，很容易拍出大片的感觉，简直是旅途必备佳品。

　　性能&续航

　　配置方面，华硕飞马4S搭载联发科8核64位处理器，4GB RAM，应付日常使用绰绰有余，同时还支持2000GB扩展。

　　此外，飞马4S还支持双卡双待全网通，而且值得一提的是，还设置了独立三卡槽，2个Nano SIM卡加上一个Micro SD卡槽。

　　安兔兔跑分方面，飞马4S为56728分，并不算太高，玩《王者荣耀》基本能够维持在23/24帧左右，如果不是玩大型游戏，对于平时聊天、刷微博、网购、看视频和玩一些小游戏的用户来说也是完全够用了。

　　续航绝对是飞马4S的一大亮点，也是飞马系列一直以来所主打的功能，此次飞马4S搭载了4130mAh大电池，官方宣传一次充电可连打6小时《王者荣耀》连看18集《白夜追凶》。

　　而且，除了硬件的超大电池外，软件方面飞马4S也对续航做了很好的优化，不仅可以查看耗电排行还可对电池进行优化，此外还设置应用的自启动管理。除此之外还有省电模式并且可以查看手机使用详情等。

　　总结：华硕飞马系列在华硕手机中一直拥有不错的口碑，尤其是其出色的续航表现。此次飞马4S在保证优秀续航的基础上，加入了全面屏，赶上了时代潮流，而且拍照也不错意，相对来说整体上是一款比较令人满意的产品。

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