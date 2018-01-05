三星W2018评测 最强单摄顶级商务旗舰

本文来自手机之家

为了与国内三大运营商构建紧密良好的合作关系，三星定期会和运营商们合作推出“壕专用”的翻盖旗舰手机，分别是移动的领世旗舰、联通的大器和电信的心系天下。在送走2017、迎来2018之际，三星与电信合作的心系天下W2018手机得以发布，成为三星2017年底最后一款顶级旗舰；同时，这也是三星W系列旗舰手机的第10代产品。

作为一款万元手机，W2018也许不是性能最强劲的三星产品，人们对它、对整个W系列的印象也总是停留在“人傻钱多专用手机”的程度。为了准备这期评测，我在过去的数周时间里深度体验了三星W2018，希望能够从产品本身的角度，让大家真正全面地认识这款“土豪手机”。

你还用得惯翻盖吗？

每年辞旧迎新之际，以新年的年号为型号的W系列手机总会如期亮相；久而久之，一提起翻盖手机，搞机玩家们总会脱口而出一句“三星Wxxxx”。这代W2018也不例外，三星运用大量的纹理元素、多重工艺加持的一体化金属框架，以及A面、B面、D面的三块玻璃，诠释了顶级翻盖手机的自我修养。

第一次拿起三星W2018，你会被围绕机身前后流光溢彩的三条上下轴对称CNC高光切边所惊艳；你会被黑银配色下机身顶部的金属拉丝与前后共4颗的闪光锆钻所震撼；你也会为A面2.5D弧面玻璃、D面3D曲面玻璃与金属之间完美无瑕的过渡而惊叹；甚至此时连机身两侧的注塑天线都已经成了点睛之笔。但当你打开翻盖的一瞬间……

“我X，这手机我根本就不会用啊。”

三星W2018的机身右侧确实有一颗电源键，但在关机状态下，长按这颗电源键并不能打开手机。还记得15年前的你是怎么用翻盖手机的吗？没错，打开盖子，长按结束通话键，才是W2018正确的打开方式。当我们唤醒了W2018的屏幕，“心系天下”的Logo呈现出来时，颇有一种手握老Java平台摩托罗拉的错觉。

万元旗舰的一体感和壕气是必须要有保证的，三星W2018的B面和C面都被包裹在金属框架之内，打开翻盖之后，机身外围的一圈金属熠熠生辉，十分提气；翻盖转轴处的纹理自W2015之后首次回归，此前无论是中规中矩的W2016还是鹅卵石般的W2017，总是在转轴那里给人一种掉价的感觉。

是时候重复一下刚才的问题了。你还用的惯翻盖吗？物理键盘手机确实不少，黑莓Priv和KEYone大家都不陌生。但是要说到物理T9键盘和圆形导航键……可就真的有点儿年份了。由于屏幕尺寸达到了传统翻盖手机难以想象的4.2寸，三星W2018的按键面积很大，和市面上的大喇叭老人机都有一拼；键程上和早年间的诺基亚大按键翻盖机6101类似，回弹干脆，手感一点儿都不拖沓。

事实证明，对我个人来说，想要快速把小学时代的肌肉记忆找回来，并不是那么容易。即便多年使用搜狗的T9虚拟键盘，三星W2018超大的按键间距依然带给我一种年代久远的操作感，仿佛穿越回了二年级时拥有人生第一部手机，磕磕绊绊胡乱按出一串号码的瞬间。因此，千万不要以为熟悉屏幕上的T9键盘就能同样用得惯W2018的物理T9键盘，此T9和彼T9在盲打手感上根本就不是一回事儿。

除此之外，我仍然有必要向大家强调4.2寸屏幕之于传统翻盖手机的不合理の巨大，因为真的会造成你意想不到的结果。绝大多数用户握持翻盖手机的姿势是打开盖子之后抓住手机底部；对于又长又重的W2018来说，此时手机头重脚轻，关上盖子时一个不稳，你就很容易把手机摔在地上。

不仅如此，打开状态的三星W2018机身总长度在25cm左右，比普通5.5寸手机长出近10cm，初次使用W2018的用户也很容易在人群拥挤时，一不小心把手机变成长剑——戳到人就算了，要是用力过猛戳坏了手机，那就真的是太不值当了。

所以，想要成为三星W2018的机主，你一定要扪心自问一句：还用得惯翻盖吗？

市面上其他手机都不可能有的黑科技

智能手机本来就薄，再被OPPO、vivo前些年刷了一波超薄手机世界纪录之后，太厚的手机真的就没人敢做了……除非你做的不是直板机。

由于翻盖手机在体积上的天生优势，三星W2018两块屏幕模组的体积占用全部集中在盖子上；又因为“商务旗舰要沉稳厚重”的大众认知，某星完全有理由在华丽的外观点缀下把机器做厚。因此，W2018成为了全球首款F/1.5超大光圈镜头拍照手机，对，你没看错，是F/1.5。更加可怕的是，W2018实现了物理可变光圈，你在相机中可以轻松切换F/1.5或F/2.4的物理光圈值，大大提升了相机参数的调节空间。

传感器方面，三星W2018配备了自家兄弟Galaxy S8同款的1/2.5寸1200万像素大底CMOS，因此组合起来，W2018就名正言顺成为了业界摄像头硬件规格最为强悍的单摄拍照手机。什么？你跟我提HTC U11和谷歌Pixel 2？先去加个物理可变光圈再回来说话吧。

为了防止摄像头表面玻璃被划伤，三星在W2018的摄像头周围加入了微凸的金属圈；但实际上，这颗摄像头本身并没有突出于机身，保持了整体的美观程度。接下来，我们一同来欣赏W2018的样张，并对其成像素质进行分析。

[单击下列样张以查看未压缩原图]

1/6000s F/1.5 ISO40

1/1928s F/1.5 ISO40

日间一般场景下，三星W2018的自动测光偏向于压制高光溢出，因此这一张明明是正午时分拍下的照片，其画面亮度却并不高，甚至比市面上大多数手机更低。和Galaxy S8一样，W2018的白平衡还原精准，肉眼较难发现偏差；后期处理方面，W2018并未和S8一样大幅拉高饱和度及对比度，因此成像色彩趋于真实。对于解析力，W2018也没有进行故意讨好眼球的锐化处理，整体视觉效果与iPhone X相近。

未开启HDR

开启HDR

在大逆光场景下，三星W2018会自动开启HDR。为了检测其HDR的效果，我们将HDR设为手动关和手动开，各进行一次成像。结果显示，W2018的HDR对于高光压制和暗部色彩饱和度及明度的提升都很有效，但画面边缘处的细节处理有些不够干净。考虑到样张取自极限大逆光场景，三星W2018的HDR可用度还是较为可观的。

F/2.4光圈

F/1.5光圈

微距拍摄时，通过切换三星W2018的两种镜头物理光圈值，你可以轻松实现不同的对焦面积和焦外虚化效果，这点从样张中已经一目了然。

1/10s F/1.5 ISO1000

1/7s F/2.4 ISO1250

1/10s F/1.5 ISO640

1/10s F/2.4 ISO1600

1/10s F/1.5 ISO320

1/10s F/2.4 ISO800

暗光拍摄时，三星W2018的画面亮度较高，由于配备光学防抖，它的安全快门为1/4s，此时自动模式下的ISO极限值为1600，手机会尽可能放慢快门，压低ISO，让成像更为纯净。我建议大家在夜拍中选择F/1.5超大光圈，此时W2018相机进光量更大，当快门速度已经达到极限时，它就可以用更低的ISO解决问题。要知道，暴走的ISO不仅会造成噪点乱崩，也会对手机成像的色调白平衡还原准确性产生较大影响。从样张观感而言，W2018的夜拍画面质量并不如Galaxy Note 8，但依旧保持了较多的细节。

性能不是重点，然而也绝不拖后腿

对于商务旗舰来说，硬件性能不是重点，但毕竟售价高昂，不能在参数上拖了后腿。每年的心系天下翻盖旗舰都会选用当时性能最强悍的硬件平台，W2018自然就搭载了眼下最高端的高通骁龙835平台。黑金配色的至尊版拥有4GB运存+64GB存储，而我们手中的黑银配色典藏版则有着6GB+256GB的规格，不输市面上任何主打性能的旗舰产品。

骁龙835硬件平台大家早已不陌生了，考虑到评测文章的完整性，在这里我依旧为大家提供GeekBench 4的CPU Benchmark和Compute Benchmark成绩，这是测试手机CPU与GPU基准性能最佳的工具之一。

在测试中，三星W2018的高通骁龙835获得了单核心1968 / 多核心6387的CPU Benchmark成绩和7487的Compute Benchmark成绩，属于骁龙835机型的平均水准。

由于屏幕尺寸较小，目标用户群对于高强度使用的需求又几乎为0，三星W2018仅仅2300mAh的电池并未让续航能力有丝毫的不足情况。在我们用于模拟一整天高强度使用场景的5小时超重度续航测试中，W2018最终剩余电量为10%，这证明即便是你真的在超高强度下用了它一整天，它依旧能勉强撑下来，并达到一天一充的标准。

或许因为电池太小，三星认为W2018并不需要快充；因此，在测试充电功率时，接入QC快充头的W2018最终将功率稳定在了7.5W上下（5V 1.5A），需要两小时左右才能完成循环充电。

一些有意思的细节

三星W2018的A面不存在光线感应器，因此A面的屏幕无法实现自动亮度调节；

三星W2018的虹膜识别传感器在C面的按键上方，并未和B面的前置摄像头整合在一起；

三星W2018和其他Galaxy机型一样具备息屏时钟（Always-On）功能，但B面屏幕不予显示。心系天下的高级功能手表也仅会在A面屏幕显示5秒；

三星W2018的4.2寸1080P屏幕像素密度高达525ppi，作为对比，5.5寸2K屏幕的像素密度也只有534ppi。这意味着，W2018的显示精度已经达到了市面常见的2K手机级别；

三星W2018自带国行全功能Bixby，可以用语音指令完成多步操作，甚至是第三方应用中的多步操作。它还能在用户长期使用中学习到语言交流的“套路”，最终成为懂得用户所需的专属人工智能助手。

总结

商务旗舰手机不仅是用户身份的象征，同样也需要强悍的用户体验作为靠山——如果你豪掷万金购买一款手机，你难道会满足于一部“样子货”吗？答案是否定的。

三星W2018的外观设计、性能、拍照能力以及时下流行的人工智能体验等各个方面都令人为之欣喜，它是一款优秀的顶级旗舰手机，这毋庸置疑。