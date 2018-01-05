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iPhone X与美图V6人像光效相机效果对比：谁更专业？

iPhone X与美图V6人像光效相机效果对比：谁更专业？
2018年01月05日 15:05 快科技
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　　苹果iPhone 8 Plus/iPhone X新加入的人像光效模式备受业界关注，包括自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光、单色舞台光五种。

　　而在国产手机阵营，以拍照闻名的美图手机在去年11月发布的美图V6同样率先加入了由美图影像实验室（MTlab）自主研发的全新光效相机。

　　美图利用AI技术重建人脸3D模型和模拟不同光线的反射，来实现专业影棚级的打光效果，目前提供立体光、影棚光、漫射窗影、黑白窗影、波点投影等模式。

　　目前，全球只有苹果和美图手机推出了人像光效相机，究竟两者的成片效果如何？本文我们就以iPhone X与美图V6来实拍对比看看。

iPhone X人像光效相机iPhone X人像光效相机
美图V6光效相机美图V6光效相机

　　需要注意的是，苹果iPhone 8 Plus/iPhone X目前仅支持后置摄像头，亦不可以使用自带的即时渲染滤镜；而美图V6则支持前置摄像头使用该功能。

拍摄环境拍摄环境

　　在同样的拍摄环境下，美图V6的照片模式与iPhone X的舞台光模式成片类型大致相似，呈现出聚光照明的效果，与深黑色的背景形成强烈的反差，背景虚化重建都较为清晰。

　　不过成像效果差距明显，美图V6仍保留了美颜效果，所以与不具备美颜效果的iPhone X相比人像成像更为讨喜，画面更为柔和、精致。

　　美图V6百叶窗模式拍的照片背景完全就像是在纯色的背景墙透着光所拍摄，人像轮廓相对清晰，“百叶窗模式”所呈现的效果无论是彩色还是黑白效果都比较好；

　　而iPhone X单色舞台光与舞台光的效果相同，只是以经典的黑白风格呈现。

　　美图V6的泡泡球模式与百叶窗模式效果相似，处理后的背景像极了在一堵白墙前面对着阳光拍摄；姑且不从美颜的角度看，iPhone X拍摄的照片虽然是有明暗部位的变化，但是抠图问题比较明显。

美图V6泡泡球模式彩色效果VSiPhone X舞台光模式美图V6泡泡球模式彩色效果VSiPhone X舞台光模式
实际拍摄环境实际拍摄环境

　　把逆光的照片模拟成完全不同的背景光效，显然就有点为难手机了。特别是前景和背景复杂的条件下，尤其是iPhone X的“舞台光”拍出的照片就能够看出明显的抠图痕迹，美图V6的则相对好很多，照片美化的十分精致细腻。

　　单色舞台光是苹果宣传的亮点，粗看感觉不错，但是细看就完全是五毛抠图的做法一般，脖子处的头发上有留白空洞，不过又或者是因为拍摄背景偏白色，和黑色的头发形成了反差，才导致算法抠图失败。

　　相反，美图V6的泡泡球模式的黑白效果呈现就十分自然，人像轮廓虚化贴合度较高，重建后的填充背景几乎与人物融为一体。

美图V6百叶窗模式彩色效果VSiPhone X舞台光模式美图V6百叶窗模式彩色效果VSiPhone X舞台光模式

　　如果单从人像光效相机拍摄效果来看，iPhone X的拍摄效果与官方宣传片对比显得强差人意，算法上的抠图还真的有待提升，而美图V6百叶窗、泡泡球等模式出来的效果，不论是画质、细节、虚化、明暗过渡效果，都要比iPhone X强上很多，可以说两者的画质区别还是比较明显。

　　不可否认，美图手机的拍照已经朝着全能、专业方向发展。作为一种在像素和滤镜之外的尝试，两家品牌通过软硬件结合的方式，的确给手机摄影带来了一种全新的玩法。

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