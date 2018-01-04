千元全面屏最强比拼 360 N6Pro对比荣耀7X

作为以换机为核心导向的中国手机市场，目前用户喜爱的主流产品价格已经到2000元左右。但是不可否认，目前千元机的销量相比起其他价位还是不容忽视的。虽然随着换机潮以及硬件成本导致整机价格逐渐提升，但对于用户而言，能在2000元以下买到一些精品还是相当有吸引力的。近日，笔者有幸拿到了两款目前1500元价格段中相当热销的产品，今天我们就来比一比。

据笔者的了解，360手机N6 Pro与荣耀7X这两款产品，他们从各个方面都能代表着目前1500元价位产品的综合水准，同时两款产品也是目前千元价位中少数几款搭载全面屏的产品，因此，这次的对比无疑更具现实意义。当然啦，为了让各位小伙伴看得更爽，笔者将会从外观、性能、拍照、续航等几个维度对它们进行全面的对比。

360 N6Pro对比荣耀7X：外观部分

在设计方面，两款产品的设计风格十分相似，同样圆润的机身边角、超窄的边框配合18：9的全面屏可以说给用户带来相当大的视觉体验。

▲两款产品采用不同的机身材质

而在机身材质方面，360手机N6 Pro采用玻璃作为机身材质，而荣耀7X则是采用金属作为机身材质，这两种材质可以说是各有千秋。

▲两款产品的三围基本一致

机身尺寸方面，两台手机均采用5.9英寸的全面屏，因此在三围方面的差距可以说是微乎其微，同时全面屏以及内置虚拟按键的加持下，上下左右4个边框的厚度也是控制的相当不错。当然啦，相比旗舰产品它们的边框还是还是有些厚的。

▲实际握持对比（左：360手机N6 Pro；右：荣耀7X）

虽然屏幕的尺寸高达5.9英寸，但是由于全面屏的加持，它们的实际握持感觉就和普通5.5英寸的产品差不多。笔者的手算是比较大的，因此轻松驾驭这两款产品没啥问题。要说二者在手感上的差异，或许只有金属机身与玻璃机身两个材质之间的手感差别。

▲不同的材质也带来不同的气质

在设计十分相似的情况下，两种不同的机身材质的确是给它们带来较大的辨识度，双面玻璃配合圆润的设计风格让360手机N6 Pro的质感以及手感都十分不错；而荣耀7X采用金属材质带来的金属质感也是相当OK，手感也一点不输360N6 Pro。

▲两款产品均采用Mirco-USB接口

在一些细节上，两款产品均采用Mirco-USB接口，没有用Type-C或许是成本上的原因吧，不过用不用对于体验的影响也不是特别大。

▲荣耀7X的摄像头凸起

而在设计的细节上，荣耀7X还是比较粗糙的，比方说后置的摄像头，为了让机身更加纤薄，荣耀7X的后置摄像头是直接凸起的。而且摄像头与后盖之间并没有做大幅度的过度，直接导致了摄像头摸上去有些割手。虽然带上套之后这个问题得以解决，但是这种设计上的缺陷还是要多多注意。

总的来讲，除了荣耀7X在后盖摄像头位置的设计有些粗糙之外，其他方面二者在机身质感以及手感方面相较于其他同级别产品中都是做得相对不错的。

360 N6Pro对比荣耀7X：拍照部分

在拍照方面，360N6 Pro与荣耀7X的后置摄像头参数高度一致，它们均采用1600万+200万像素组成双摄，同时摄像头的光圈也是一致的。因此笔者大胆猜测，它们的摄像头组件或许来自同一供应方。除此之外，在参数相同的情况下，两款产品在软件算法方面的差距就更加明显了，也更具对比的意义。

▲两款产品均采用双摄

▲360手机N6 Pro拍照界面

▲荣耀7X拍照界面

可以看到，它们的相机界面整体设计都比较简洁，均采用左右滑动的方式切换拍照功能，这种方法也是目前最简单快捷的操作方法。而在拍照功能方面，不管是360手机N6 Pro还是荣耀7X，它们都提供了相当丰富的摄影功能，可以说在拍照界面方面，二者的差距并不是特别大。

样张对比：

▲360手机N6 Pro样张

▲荣耀7X样张

▲细节对比（左：360N6 Pro；右：荣耀7X）

▲360手机N6 Pro样张

▲荣耀7X样张

▲细节对比（左：360N6 Pro；右：荣耀7X）

▲360手机N6 Pro样张

▲荣耀7X样张

▲细节对比（左：360N6 Pro；右：荣耀7X）

从样张来看，虽然荣耀7X的画面亮度要比360N6 Pro低了1到2EV（曝光），因此整体画面会显得比较暗，而360N6 Pro的画面亮度显得相当舒服。但是画面细节方面，可以看到荣耀7X的细节表现要比360N6 Pro好上一些，可谓各有千秋。

▲360手机N6 Pro样张

▲荣耀7X样张

▲细节对比（左：360N6 Pro；右：荣耀7X）

▲360手机N6 Pro样张

▲荣耀7X样张

▲细节对比（左：360N6 Pro；右：荣耀7X）

而到了夜晚，不管是整体的画面还是细节的表现，它们的表现也是相当的接近，这也让笔者更加坚信它们两款机型采用的是同一套摄像头方案。

总体来看，在亮度方面，360N6 Pro的亮度要更加讨好用户的眼睛，而在细节上，荣耀7X要更加清晰，可以说是占据些许算法上的优势。在测试过后笔者认为，360手机N6 Pro与荣耀7X在拍照方面的表现可以说是十分接近的。

360 N6Pro对比荣耀7X：性能

在性能方面，360手机N6 Pro搭载了高通骁龙660处理器，这款面向中端的处理器是高通目前除了骁龙835之外性能最强大的处理器；而荣耀7X则是搭载了自家的海思麒麟659处理器，这也是海思麒麟处理器中定位中端的产品，因此二者的实际表现也能看作是骁龙与海思的中端处理器之争。

好，下面我们就先来跑一波分看看它们的理论成绩怎样。

▲新版安兔兔（左：360手机N6 Pro；右：荣耀7X）

在新版安兔兔的跑分中，我们可以看到二者的分数差距有40%左右，看来骁龙660的性能果然不是吹的。13W的分数已经可以与上一代旗舰骁龙820一战。而在骁龙660处理器的光芒下，海思麒麟659就显得有些弱了，特别是3D性能上面的差距可以说是相当的明显。

▲Geekbench4跑分（左：360手机N6 Pro；右：荣耀7X）

在主要测试CPU性能的Geekbench4中，骁龙660与麒麟659之间的差距也相当明显，虽然海思659的主频要比骁龙660高一些，但是实际的成绩还是骁龙660领先。看来高通Kryo架构的实力真的是没啥好挑剔的。

跑完处理器理论测试，我们再来看一下图形方面的一些测试。

▲3DMark跑分（左：360手机N6 Pro；右：荣耀7X）

首先是3DMark测试，没错，看到这两个成绩的之后，相信各位小伙伴也和笔者一样，对这两分数的差距有所怀疑。但是经过多次跑分之后，笔者终于确定它们两在图形性能的确是有相当大的区别。从成绩来看，可以说骁龙660在图形方面的性能大概是海思659的4倍左右吧。

当然，这只是理论方面的成绩，下面我们就来看一看实际的游戏表现究竟如何。

▲游戏测试（左：360手机N6 Pro；右：荣耀7X）

我们可以看到，虽然并没有获取到360手机N6 Pro的具体帧数信息，但是时间是体验过后。笔者发现，在开启高帧数模式后，搭载骁龙660的360手机N6 Pro的帧数能够一直保持在50Fps以上的状态；而搭载海思659的荣耀7X在游戏过程中却有较大的帧数波动，最低的时候帧数甚至降到30Fps左右，骁龙660的优势相当明显。

总的来讲，虽然360手机N6 Pro与荣耀7X都是定位在2000元以下的产品，但是在性能方面，搭载高通骁龙660处理器的360手机N6 Pro不管是处理器的性能还是图形方面的性能相比搭载海思659的荣耀7X均有较大的优势。如果你是游戏玩家的话，360手机N6 Pro也不失为一个好选择。

360 N6Pro对比荣耀7X：续航

续航方面，360手机N6 Pro搭载了一块4050mAh的电池，而荣耀7X则是搭载一块3450mAh的电池，在屏幕尺寸相似的情况下，理论上360N6 Pro的续航会好一些。而在充电方面，360N6 Pro拥有快充，而荣耀7X则不支持快充，但是由于电池容量也差了许多，笔者认为它们的充电速度应该是差不多才对的。

▲充电功率（左：360手机N6 Pro；右：荣耀7X）

可以看到，在充电状态下，360N6 Pro的实际功率可以达到15W以上，而荣耀7X的实际功率仅为9W左右，为了让各位看到实际的充电曲线，笔者特地每30分钟记录一下充电的状况，结果如下：

▲充电速度曲线

结果可以说在笔者的意料之外，在电池大600mAh的状态下，360N6 Pro在快充的加持下仍然能在100分钟左右的时间里面充满，这个速度还是相当不错的；而没有快充的荣耀7X则是在100分钟里面冲进了55%的电量，笔者特地记录了一下荣耀7X充满电的时间，荣耀7X一共花费了140分钟才把电池充满。

▲耗电测试

而在耗电测试中，360N6 Pro凭借着大电池，在各个项目都会比荣耀7X好许多。但是荣耀7X的实际表现也符合笔者的预期，比方说在拍视频、玩游戏等大耗电工作中，两台手机的掉电速度比例与电池的差距十分接近。而在听音乐、看电影等次一级任务中，二者的差距也并非想象中明显。这都能说明荣耀7X优秀的电量控制能力。

360 N6Pro对比荣耀7X：系统

系统方面，360手机N6 Pro搭载了自家360OS 3.0版本（基于安卓7.1.1），而荣耀7X则是搭载了EMUI 5.1（基于安卓7.0）可以说在系统版本方面，两款产品都是比较新的。

▲360手机OS 3.0

360手机N6 Pro使用最新的360OS 3.0，据了解，该UI总体优化更新多达1000项，新功能开发达200多项。当然，安全方面的功能也是不少，毕竟这些都是360OS原本的强项所在。除此之外，360OS 3.0新加入了性能调度智能引擎--Hybrid Engine，这个性能调度智能引擎通过对安卓底层的代码进行优化升级，以及对用户的行为进行缝隙，实现一套更贴合用户习惯的SOC调用机制。

▲EMUI 5.1

相比之下，荣耀7X搭载的EMUI 5.1也是相当优秀，找EMUI5.0的基础上，EMUI5.1也带来了数十项功能优化，同时基于安卓7.0深度定制，在流畅度以及使用效率方面拥有较大的优势。

▲360手机N6 Pro特色功能

▲荣耀7X特色功能

在特色功能方面，二者也是各有千秋，首先就是360手机N6 Pro，其深度集成了360手机卫士，在安全方面有较大的优势，其次就是诸如“游戏加速器”、“位置穿越”等功能，让UI变得更加有趣好玩。而荣耀7X的特色功能这是更加倾向于实用，比方说“智能家居APP”可以实现家居设备的无缝连通，而“天际通”则是可以让手机连接免费热点以及在国外时的网络服务。

简而言之，不管是荣耀7X还是360手机N6 Pro，在UI方面已经相当的成熟，流畅度方面基本没有太多的差距。用户在选购过程中只需要根据自己的实际需求选择就好了。

编辑点评：

笔者再来总结一下这两款产品在不同维度下的表现：

外观：除了机身材质不一样之外，两款产品的设计风格高度相似；

系统：两款产品的功能都相当全面，小伙伴可以根据自己需求做出选择；

性能：高通骁龙660优势明显，理论性能相比海思麒麟659高50%左右；

拍照：二者功能方面都相当丰富，画面解析力荣耀7X略微占据优势；

续航：360手机N6 Pro拥有更大的电池以及支持快充；

▲360手机N6 Pro与荣耀7X

在详细对比之后，对于这两款产品笔者有了一个更加深入的了解，可以说360手机N6 Pro与荣耀7X都是这个价位中为数不多的优秀产品，如果你是追求稳定的用户，笔者推荐你购买荣耀7X；而如果你是追求极致的性价比的话，360手机N6 Pro绝对可以成为你的心头好。