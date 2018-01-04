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别不信 未来你的孩子都在用折叠屏手机

别不信 未来你的孩子都在用折叠屏手机
2018年01月04日 07:51 中关村在线
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　　什么是手机的最终形态？有人说是全面屏。全面屏也只是直板设计的进阶而已，从功能来说无法满足用户对手机使用的多样化需求，难免不会被更具功能性的新形态取代。近期，全新形态初见端倪，那就是折叠手机。本期发烧学堂，我们就来聊聊折叠手机。

别不信 未来你的孩子都在用折叠屏手机别不信 未来你的孩子都在用折叠屏手机

　　折叠手机先行者——中兴Axon M

经典翻盖设计经典翻盖设计

　　说起折叠设备，对于80后、90后来说并不陌生，在智能手机大潮还未席卷手机圈时，翻盖设计是手机的一大形态之一。在翻盖手机上，我们其实已经看到了折叠手机的雏形，中兴Axon M也似乎让我们感受到它们之间的“血缘关系”。

平铺的中兴Axon M平铺的中兴Axon M

　　对于我这种对老设备充满情怀的用户来说，初见中兴Axon M时，不由得感慨：这大号儿的翻盖设计真是牛X！折叠设计既可以获得更大的视野，也继承了翻盖手机的便携特性。即便全面屏手机的屏占比再大，也难以与折叠手机二合一的屏幕相提并论，同时折叠后的便携性又是大尺寸全面屏手机无法比拟的。

中兴Axon M四种模式中兴Axon M四种模式

　　当然，即便再出色的设计没有丰富功能性的支撑，也很难逃脱噱头的范畴。中兴Axon M为折叠形态提供了四种显示模式：

双屏模式双屏模式

　　双屏模式：两块屏幕上进行独立显示，可进行独立操作。类似于我们现在用的分屏功能。

　　扩展模式：两块屏幕合成一块屏幕显示，从而获得更大的视野。

镜像模式下的象棋对战镜像模式下的象棋对战

　　镜像模式：两块屏幕显示相同的内容，适合多人操作。

　　单屏模式：手机折叠起来，只有主屏幕工作。方便单手操作，更加便携。

　　从这些模式来看，中兴Axon M的折叠设计几乎涵盖了双屏的现在想到的所有用法。但显然，双屏折叠不会止步于此。

　　三星折叠屏手机吊足胃口

三星折叠手机（图片来自网络）三星折叠手机（图片来自网络）

　　很早就有传闻说，三星将会推出一款折叠手机。这款手机与中兴Axon M的最大区别就在于折叠的屏幕是一体的。而且从目前曝光的信息来看，折叠屏幕在折叠内面，折叠外面增加一块屏幕用于常规操作。也就是说，我们将看到一款更具技术含量的折叠手机。

联想Folio（图片来自网络）联想Folio（图片来自网络）

　　其实早在2016年，联想便在Techworld大会上展示了屏幕可折叠的折叠手机——Folio。这款设备在平板模式可以拥有7.8英寸的1920*1440 分辨率的屏幕，折叠状态下屏幕尺寸为5.5英寸。但到目前仍未上市。其中原因或许是可折叠屏幕需要第三方来供应，而供应商估计就是三星。

采用塑料OLED的联想Folio（图片来自网络）采用塑料OLED的联想Folio（图片来自网络）

　　屏幕折叠目前来说还存在不小的技术挑战。虽然OLED屏幕可以实现柔性弯曲，但盖板玻璃需求需要柔性材料替代。刚才说到的Folio就是采用的塑料OLED。替代玻璃的同时也带来了问题：柔性保护层与显示成会不会因为多次折叠脱落？柔性保护层耐划伤的能力如何，能不能对显示层起到充分的保护作用？柔性保护层的量产是否良率合格价格低廉？

三星折叠手机（图片来自网络）三星折叠手机（图片来自网络）

　　但可以肯定的是，一旦这种屏幕可折叠手机实现量产，移动电子设备显然就进入了新时代。折叠屏幕工艺成熟后，大而且笨拙的电子显示设备很有可能被取代，我们的生活空间将进一步被释放。

展开和折叠后的三星折叠手机（图片来自网络）展开和折叠后的三星折叠手机（图片来自网络）

　　当然说这些稍微有些远了，不过可折叠屏幕的折叠手机确实能带来更加完整的视觉体验。这也就意味着平板电脑完成了它的历史使命。

　　而这种折叠手机的更多用途，就要看屏幕可折叠的角度大小了。

　　折叠屏幕功能大猜想

　　说到折叠手机的功能，其实中兴Axon M就已经给我们了一套十分出色的方案——通过两块屏幕相互配合，实现一块屏幕难以实现的功能。当然，对于未来的折叠屏幕手机来说，这些功能不是全部。

　　1、掌机模拟

任天堂NEW 3DS任天堂NEW 3DS

　　有朋友说跟我说，中兴Axon M的折叠设计有些像3DS掌机，以后手机能替代掌机就好了。从理论上来说，中兴Axon M的折叠设计确实可以模拟成掌机模式，一块屏幕用画面显示，另一块屏幕用于辅助显示和操作。在没有外设配件的情况下，这或许是不影响游戏画面的最佳解决方案。

　　2、便携双人游戏机

折叠手机可以提供两个视野折叠手机可以提供两个视野

　　刚才说到了可折叠手机折叠角度的大小。如果可以实现270度左右的转角，那么屏幕可折叠的手机将和中兴Axon M一样能同时为两个玩家提供镜像的游戏画面。在未来，折叠手机拥有更强劲的性能和电量后，配合手柄外设就可以实现双人游戏大作的分屏体验。

　　3、轻度办公趋向

模拟笔记本进行轻度办公模拟笔记本进行轻度办公

　　4、仿真阅读

　　当然游戏只是其中的一种拓展，操作界面和显示界面相互影响的应用，都可以通过双屏分开，分别提供显示界面和操作界面。当折叠的屏幕足够大时，甚至足以模拟一台笔记本电脑。也就是说，折叠手机将能满足一定程度的办公需求。

模拟书籍带来更好的阅读体验模拟书籍带来更好的阅读体验

　　除此之外，由于折叠手机更与真实的书籍相似，所以可以模拟更加真实的阅读效果。而且智能手机也允许电子书向着多元化的方向发展，比如在书中插入动画、视频等，让阅读更加直观。同时，这也为网页版式的纸质报刊化模拟提供了思路。

　　其实折叠并不是唯一方案

　　说了这么多折叠屏幕的好处，是不是都心动了？在这里，我还要说等等，大家别着急，因为折叠手机还没有真正上市，实际体验还得真机拿到手后再说。另外，折叠手机延展的功能和便携性仍存在比较突出的矛盾。想要获得最佳体验，折叠手机还需要更加深入的进化。有趣的是，未来手机形态可不仅仅只有折叠一种。

圆柱状卷轴手机（图片来自网络）圆柱状卷轴手机（图片来自网络）

　　前不久三星申请专利，除了可折叠设计，还有一种卷轴式设计。这种设计还包含了两种方案，一是圆柱形卷轴设计，另一个是圆角四棱柱设计。屏幕可以收在轴心上，需要时可将屏幕展开。更加有意思的是，圆角四棱柱设计还包含了指纹识别功能。这真可以说是脑洞大开了。

圆角四棱柱状卷轴手机（图片来自网络）圆角四棱柱状卷轴手机（图片来自网络）

　　在我看来，这种卷轴设计在手机上应用的可能性比较小，毕竟展开屏幕是件比较影响操作效率的事。但做大一些当做办公、娱乐设备还是很棒的，性能充足的话，代替笔记本也是有可能的。

柔性手机（图片来自网络）柔性手机（图片来自网络）

　　可弯曲手机也是一个不错的概念，因为这种设计可以极大的解决智能手机的便携问题，比如用户可以将手机箍在手臂上。当然存在的问题就是内部元器件难以实现柔性弯曲。在这里我们还要说一下联想。

柔性手机和折叠手机展示（图片来自网络）柔性手机和折叠手机展示（图片来自网络）

　　同是在2016年的Techworld大会，除了可折叠手机，还有一款实际可用的柔性手机。联想通过某种材料和新型设计，将多个可折叠铰链放置于手机上，将无法实现折叠的元器件放在不需要折叠的部位，可实现手机的柔性弯曲。这款手机同样也未上市，但却证明了柔性手机设计的可存在性。

　　本期发烧学堂到这里就要结束了。最后一个问题，折叠或者柔性手机现在来说似乎还有些遥远，它们真的能来吗？给你一个肯定的答复，能。

　　当我们的父辈在用大哥大BB机时，他们不会想到以后会有能上网听歌看小说的手机；当我们的哥哥姐姐们在用摩托罗拉诺基亚时，他们也不会想到有一天这些手机巨头都不复往昔，也更不会想到现在的智能手机和全面屏；同样的道理，虽然折叠手机现在看似遥远，但没准儿我们的孩子都会用上。时刻都要相信科技，它从未停下前进的步伐。

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