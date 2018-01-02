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有想法就得脑洞大开 手机有趣设计盘点

有想法就得脑洞大开 手机有趣设计盘点
2018年01月02日 07:46 中关村在线
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　　进入智能手机时代后，我们很多人都在感慨，现在手机设计怎么同质化越来越严重了？难道创新已经成了过去式？其实还真不是这样，手机科技向来都不缺创新，只不过是我们没在意而已。在2018年的第一天，我们就来聊聊，2017年我们看到的十项有意思的设计。

有想法就得脑洞大开 手机有趣设计盘点有想法就得脑洞大开 手机有趣设计盘点

　　其实我们大部分人说手机创新不足，主要依据还是外观。不过进入智能手机时代后，外观单一化并不难以理解，毕竟功能机时代屏幕小、有数字键和功能键，随便一个布局的排列组合就算是一种创新，而现在就一块屏幕，再怎么布局也逃不过那几种样式。

平心而论 你还会买一台这样设计的手机吗平心而论 你还会买一台这样设计的手机吗

　　而且，我们买手机都在要更大的屏占比，更轻薄的机身，更高的性能。厂商再去推出一款奇形怪状的手机，还会有多少人买账呢？消费驱动也在一定程度上决定了设计走向。

　　好了，废话不多说，我们开始今天的盘点。既然说到外观，那么我们就先从有意思的外观设计说起。

　　全面屏时代 两个点要藏起来

　　全面屏一直都是个热点话题，各家厂商纷纷响应以示不落潮流，在这样的大潮下全面屏设计反而没什么好说。差异化比较明显的，也就是我们今天要说的两个隐藏：听筒隐藏、指纹识别隐藏。当然还有前置摄像头和传感器，但以目前的技术来说，想隐藏这两点还有些困难。

在技术限制面前 苹果也只能“剪个刘海”在技术限制面前 苹果也只能“剪个刘海”

　　全面屏之所以难以全面，除了现在的装配技术限制外，主要是因为原本设置在前面板的部件需要占用空间。为了进一步提升屏占比，这些部件就需要被转移、被替代、被隐藏。

　　之前也出现过听筒的替代方案，但骨传导的技术方案声音小，不清晰；悬臂梁式压电陶瓷声学系统声音扩散严重。两种方案并不能完美代替传统听筒，所有今年不少全面屏手机采用了隐藏式听筒，即通过声音导管将听筒扬声器与前面板顶边开孔连接，从而实现减少空间占用的目的。

logo和指纹识别融为一体的坚果Pro 2logo和指纹识别融为一体的坚果Pro 2

　　指纹识别隐藏倒不是什么难事儿，搬到背后就行了，明年屏幕下指纹也有望量产。目前这个做得最好的是锤子，坚果Pro 2将指纹识别和logo完美融合在了一起，不会过多占用背部空间，保证了视觉上的一体性。

　　戳不爽？那就摩擦起来

　　全面屏时代，屏幕大了，看着爽了，但问题也来了。那就是屏幕太大，原来的虚拟按键没地方放了。这时候就得在显示区域增加导航按键，但增加后占用了显示面积，看着又不爽了。这时候，滑动交互自然成了目前最适宜的交互方式。

iPhone X唤出后台的手势交互iPhone X唤出后台的手势交互

　　目前来说，体系比较完善并且比较好用的滑动交互有OPPO、vivo的上滑手势，iPhone X的手势交互，以及努比亚的FiT边缘手势交互。OPPO、vivo的上滑手势胜在简易，iPhone X胜在交互系统完整，努比亚的边缘交互则胜在功能丰富。

　　全面屏已无敌？双屏设计抢风头 

　　全面屏X格高不？自然是高，但问题就在于太过普及，你拿出一部全面屏用，别人也拿出了一部全面屏，虚荣心满足感立马下降好几个档次。但双屏不一样，到目前，双屏仍处在小众市场。当然这不只包含X格，还有实用性。

YotaPhone YOTA 3的墨水屏幕YotaPhone YOTA 3的墨水屏幕

　　2017年，比较显著的双屏手机大致有三类：一是正面多出一款副屏幕，用以显示通知、时间等信息，代表机型HTC U Ultra；二是背面放一块电子墨水屏幕，主要用来阅读，代表机型YotaPhone 3；最后一种就是在背后加一块小屏幕，用以显示信息、辅助拍照等，代表机型魅族PRO 7。

魅族PRO 7的画屏魅族PRO 7的画屏

　　双屏可以带来更好的视觉观感，而且双屏可以各司其职，搭配使用可以获得更加优秀的体验。

　　全面屏并非终态？折叠手机款款而来

　　全面屏是手机的最终形态吗？很难说，因为全面屏除了视觉观感外，在实用性上并无太大改进。这时候一款折叠手机中兴Axon M进入了我们的视野，手机折叠，也给我们带来了全新的思路。

中兴Axon M的折叠屏幕中兴Axon M的折叠屏幕

　　中兴Axon M由主副两块屏幕链接而成，折叠状态下副屏幕变成手机的背面，展开时两块屏幕拼接在一起，从而提供更大视野的显示。除此之外，两块屏幕可以显示不同的内容，也可使用镜像模式，显示相同的内容。

　　据悉，三星也会在近期推出一款折叠手机，展开后是一整块屏幕。目前对该折叠手机更多的应用暂未可知，不过以目前趋势来看，折叠手机或将成为未来手机的一种重要形态。

　　一块电池不够使？再来一块呗

　　八年前，我去手机卖场买手机，售货员跟我推销，我们这手机老棒了！我说棒在哪？售货员说这手机可以同时装两块电池，抠下一块来手机照样使，俩电池都充满使几天绝对没问题。当时十分震惊，居然还有这种操作。

　　但对于现在的智能手机来说，里边放几块电池都无所谓，毕竟空间就那么大，电池也不能拆卸，多块电池并没有用。但当我看到moto Z系列手机时，才发现原来电池还可以这么玩。

模块化设计的模块化设计的

　　Moto Z 2018

　　一说moto Z，大家都知道了，在这里要说的就是模块化设计。这种设计确实可以满足更多的针对性需求，要大续航就来个电池模块，要大屏幕看电影就加个投影模块，要更好的拍照效果就来个相机模块，一部手机就可以解决多项专业化需求。

　　消失的耳机孔 利弊很难说

　　最近女票iPhone的耳机坏掉了，结果耳机转接头也找不到了，只好从网上买耳机转接线，但小小一配件，价格都不便宜。不过考虑到转接线里集成了解码运放芯片，价格高一些也实属正常。

耳机孔的取消催生了新的配件产业耳机孔的取消催生了新的配件产业

　　2017年我们很少听到手机厂商宣传HiFi音质，因为不少手机都取消掉3.5mm耳机孔，采用了数据接口数字传输的模式，手机里再放独立解码和运放就没有了意义。而依靠转接头上的集成电路去做解码放大，音质自然难有出色的表现。

　　不过目前取消耳机孔似乎成为一种趋势，因为这是机身轻薄化的需求，同时取消耳机孔也可以在一定程度上增强机身密闭性。到底好不好也只有时间能证明了。

　　媲美专业数位板 至今无人超越

　　S Pen是三星盖乐世Note系列很早就搭配的装备，放在今天来说并不算什么新奇的设计，但问题就在于，在手机上S Pen似乎已经登峰造极：盖乐世 Note8配备的S Pen具有4096级压力感应，并且三星为S Pen匹配了多种功能，比如动态信息、智能多截图、息屏快写、动态信息等等。

作画中的S Pen作画中的S Pen

　　当然，有点特色功能并没有什么可说，可说的是S Pen在手机圈至今无人超越，别的手机都还停留在人与电容屏的交互阶段，一遇到多水环境立马不灵，而基于电磁感应原理的S Pen交互则不会出现这种问题。

　　都没想到闪光灯也可以这么玩

　　在各家都想破脑袋要创新时，肯定都没想到，原来闪光灯也可以这么玩——魅族在其手机上采用了双色温 4-LED 流水式闪光灯，除了提供便利的手电筒照明功能外，还可确保拍照时补光明亮自然。另外，Flyme 流水式闪光灯的五种特定效果，让消息通知也变得风骚起来。

流水闪光灯的魅蓝Note 6流水闪光灯的魅蓝Note 6

　　所以有时候并不是不能创新，而是缺少创新的思维。

　　思路不死板 再小的空间也能再挤挤

　　我们在看拆解文章时，经常会看到内部结构空间这个词。内部空间利用率越高，能容纳电池的空间就越大，或者说手机就有更轻薄的可能。而我们在iPhone X的拆解中，也看到了苹果在空间利用上的极高造诣。

iPhone X电池iPhone X电池

　　别的不说，一开机身，与其他手机结构明显不同的就是电池。从外观上看，iPhone X搭载了两块电池。拆下来后发现，双电池的连接方式为并联，所以应该叫它双电芯电池。也正是因为这种设计，iPhone X比大它一圈的iPhone 8 Plus电池容量还要大。

　　人机交互不只局限于按键和屏幕

　　在传统思路上，人机交互或只局限于按键和屏幕，额，对，还有摇一摇。人机交互的方式真的就到此为止了么？

Edge LauncherEdge Launcher

　　显然不是，HTC给我们带来了新的思路——HTC U11+拥有Edge Sense边触控功能，在机身下部拥握压区域，一定力度即可唤出对应功能。最经典的功能是Edge Launcher，触发后屏幕上方显示日历，大拇指端设有快捷按键轮盘，左右滑动切换左右位置。

　　写在最后

　　看到这里，你还会说现在手机圈创新不足吗？2018年，屏幕下指纹、折叠手机、更多样式的全面屏、5倍光学变焦镜头等等或许都会被用到上市产品上，当然，也有更多的惊喜值得我们去期待。

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