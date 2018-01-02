进入智能手机时代后，我们很多人都在感慨，现在手机设计怎么同质化越来越严重了？难道创新已经成了过去式？其实还真不是这样，手机科技向来都不缺创新，只不过是我们没在意而已。在2018年的第一天，我们就来聊聊，2017年我们看到的十项有意思的设计。

有想法就得脑洞大开 手机有趣设计盘点

其实我们大部分人说手机创新不足，主要依据还是外观。不过进入智能手机时代后，外观单一化并不难以理解，毕竟功能机时代屏幕小、有数字键和功能键，随便一个布局的排列组合就算是一种创新，而现在就一块屏幕，再怎么布局也逃不过那几种样式。

平心而论 你还会买一台这样设计的手机吗

而且，我们买手机都在要更大的屏占比，更轻薄的机身，更高的性能。厂商再去推出一款奇形怪状的手机，还会有多少人买账呢？消费驱动也在一定程度上决定了设计走向。

好了，废话不多说，我们开始今天的盘点。既然说到外观，那么我们就先从有意思的外观设计说起。

全面屏时代 两个点要藏起来

全面屏一直都是个热点话题，各家厂商纷纷响应以示不落潮流，在这样的大潮下全面屏设计反而没什么好说。差异化比较明显的，也就是我们今天要说的两个隐藏：听筒隐藏、指纹识别隐藏。当然还有前置摄像头和传感器，但以目前的技术来说，想隐藏这两点还有些困难。

在技术限制面前 苹果也只能“剪个刘海”

全面屏之所以难以全面，除了现在的装配技术限制外，主要是因为原本设置在前面板的部件需要占用空间。为了进一步提升屏占比，这些部件就需要被转移、被替代、被隐藏。

之前也出现过听筒的替代方案，但骨传导的技术方案声音小，不清晰；悬臂梁式压电陶瓷声学系统声音扩散严重。两种方案并不能完美代替传统听筒，所有今年不少全面屏手机采用了隐藏式听筒，即通过声音导管将听筒扬声器与前面板顶边开孔连接，从而实现减少空间占用的目的。

logo和指纹识别融为一体的坚果Pro 2

指纹识别隐藏倒不是什么难事儿，搬到背后就行了，明年屏幕下指纹也有望量产。目前这个做得最好的是锤子，坚果Pro 2将指纹识别和logo完美融合在了一起，不会过多占用背部空间，保证了视觉上的一体性。

戳不爽？那就摩擦起来

全面屏时代，屏幕大了，看着爽了，但问题也来了。那就是屏幕太大，原来的虚拟按键没地方放了。这时候就得在显示区域增加导航按键，但增加后占用了显示面积，看着又不爽了。这时候，滑动交互自然成了目前最适宜的交互方式。

iPhone X唤出后台的手势交互

目前来说，体系比较完善并且比较好用的滑动交互有OPPO、vivo的上滑手势，iPhone X的手势交互，以及努比亚的FiT边缘手势交互。OPPO、vivo的上滑手势胜在简易，iPhone X胜在交互系统完整，努比亚的边缘交互则胜在功能丰富。

全面屏已无敌？双屏设计抢风头

全面屏X格高不？自然是高，但问题就在于太过普及，你拿出一部全面屏用，别人也拿出了一部全面屏，虚荣心满足感立马下降好几个档次。但双屏不一样，到目前，双屏仍处在小众市场。当然这不只包含X格，还有实用性。

YotaPhone YOTA 3的墨水屏幕

2017年，比较显著的双屏手机大致有三类：一是正面多出一款副屏幕，用以显示通知、时间等信息，代表机型HTC U Ultra；二是背面放一块电子墨水屏幕，主要用来阅读，代表机型YotaPhone 3；最后一种就是在背后加一块小屏幕，用以显示信息、辅助拍照等，代表机型魅族PRO 7。

魅族PRO 7的画屏

双屏可以带来更好的视觉观感，而且双屏可以各司其职，搭配使用可以获得更加优秀的体验。

全面屏并非终态？折叠手机款款而来

全面屏是手机的最终形态吗？很难说，因为全面屏除了视觉观感外，在实用性上并无太大改进。这时候一款折叠手机中兴Axon M进入了我们的视野，手机折叠，也给我们带来了全新的思路。

中兴Axon M的折叠屏幕

中兴Axon M由主副两块屏幕链接而成，折叠状态下副屏幕变成手机的背面，展开时两块屏幕拼接在一起，从而提供更大视野的显示。除此之外，两块屏幕可以显示不同的内容，也可使用镜像模式，显示相同的内容。

据悉，三星也会在近期推出一款折叠手机，展开后是一整块屏幕。目前对该折叠手机更多的应用暂未可知，不过以目前趋势来看，折叠手机或将成为未来手机的一种重要形态。

一块电池不够使？再来一块呗

八年前，我去手机卖场买手机，售货员跟我推销，我们这手机老棒了！我说棒在哪？售货员说这手机可以同时装两块电池，抠下一块来手机照样使，俩电池都充满使几天绝对没问题。当时十分震惊，居然还有这种操作。

但对于现在的智能手机来说，里边放几块电池都无所谓，毕竟空间就那么大，电池也不能拆卸，多块电池并没有用。但当我看到moto Z系列手机时，才发现原来电池还可以这么玩。

模块化设计的

Moto Z 2018

一说moto Z，大家都知道了，在这里要说的就是模块化设计。这种设计确实可以满足更多的针对性需求，要大续航就来个电池模块，要大屏幕看电影就加个投影模块，要更好的拍照效果就来个相机模块，一部手机就可以解决多项专业化需求。

消失的耳机孔 利弊很难说

最近女票iPhone的耳机坏掉了，结果耳机转接头也找不到了，只好从网上买耳机转接线，但小小一配件，价格都不便宜。不过考虑到转接线里集成了解码运放芯片，价格高一些也实属正常。

耳机孔的取消催生了新的配件产业

2017年我们很少听到手机厂商宣传HiFi音质，因为不少手机都取消掉3.5mm耳机孔，采用了数据接口数字传输的模式，手机里再放独立解码和运放就没有了意义。而依靠转接头上的集成电路去做解码放大，音质自然难有出色的表现。

不过目前取消耳机孔似乎成为一种趋势，因为这是机身轻薄化的需求，同时取消耳机孔也可以在一定程度上增强机身密闭性。到底好不好也只有时间能证明了。

媲美专业数位板 至今无人超越

S Pen是三星盖乐世Note系列很早就搭配的装备，放在今天来说并不算什么新奇的设计，但问题就在于，在手机上S Pen似乎已经登峰造极：盖乐世 Note8配备的S Pen具有4096级压力感应，并且三星为S Pen匹配了多种功能，比如动态信息、智能多截图、息屏快写、动态信息等等。

作画中的S Pen

当然，有点特色功能并没有什么可说，可说的是S Pen在手机圈至今无人超越，别的手机都还停留在人与电容屏的交互阶段，一遇到多水环境立马不灵，而基于电磁感应原理的S Pen交互则不会出现这种问题。

都没想到闪光灯也可以这么玩

在各家都想破脑袋要创新时，肯定都没想到，原来闪光灯也可以这么玩——魅族在其手机上采用了双色温 4-LED 流水式闪光灯，除了提供便利的手电筒照明功能外，还可确保拍照时补光明亮自然。另外，Flyme 流水式闪光灯的五种特定效果，让消息通知也变得风骚起来。

流水闪光灯的魅蓝Note 6

所以有时候并不是不能创新，而是缺少创新的思维。

思路不死板 再小的空间也能再挤挤

我们在看拆解文章时，经常会看到内部结构空间这个词。内部空间利用率越高，能容纳电池的空间就越大，或者说手机就有更轻薄的可能。而我们在iPhone X的拆解中，也看到了苹果在空间利用上的极高造诣。

iPhone X电池

别的不说，一开机身，与其他手机结构明显不同的就是电池。从外观上看，iPhone X搭载了两块电池。拆下来后发现，双电池的连接方式为并联，所以应该叫它双电芯电池。也正是因为这种设计，iPhone X比大它一圈的iPhone 8 Plus电池容量还要大。

人机交互不只局限于按键和屏幕

在传统思路上，人机交互或只局限于按键和屏幕，额，对，还有摇一摇。人机交互的方式真的就到此为止了么？

Edge Launcher

显然不是，HTC给我们带来了新的思路——HTC U11+拥有Edge Sense边触控功能，在机身下部拥握压区域，一定力度即可唤出对应功能。最经典的功能是Edge Launcher，触发后屏幕上方显示日历，大拇指端设有快捷按键轮盘，左右滑动切换左右位置。

写在最后

看到这里，你还会说现在手机圈创新不足吗？2018年，屏幕下指纹、折叠手机、更多样式的全面屏、5倍光学变焦镜头等等或许都会被用到上市产品上，当然，也有更多的惊喜值得我们去期待。