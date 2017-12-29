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Amazfit智能运动手表2:运动风和商务范能不能兼得？

Amazfit智能运动手表2:运动风和商务范能不能兼得？
2017年12月29日 14:39 新浪手机
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　　华米科技于2017年双十二正式发布Amazfit智能运动手表2(下文简称Amazfit 2)，主打商务与运动兼并设计，售价999元。接下来一起让我们来看看这款手表的使用感如何。

智能手表Amazfit 2Amazfit 2

　　先说说外观，简洁大方，官方称其设计是主打运动风，但是商务人士佩戴也不会有违和感。整只手表融合了多种材质，表镜为2.5D弧面玻璃，反射式显示屏在阳光下表现得一般，屏幕亮度共有5个等级，一般情况下开到4才能看得比较清楚，到晚上是需要借助光线页面才能看的比较清楚。手表内侧有心率感应器，感觉在运动的情况下数据会有出入，高于真实数据，静止状态测量的话会稍好一些。

三颗物理按键三颗物理按键

　　表圈为氧化陶瓷，坚固度相对来说比较强，耐磨耐用，日常普通的刮蹭不会留下划痕。表壳材料为玻纤加强聚餐酸酯，其实就是塑料的一种。周身还采用了3D激光碳纤维纹理，整体重量只有钢材的20%-30%。虽然体重的确是减轻了不少（整体为60g），但质感就真的没有那么强了。手表设计感觉做的很尴尬，运动的话显得过于正式，但因为材质的原因给商务人士佩戴又略显廉价。图个方便的话，表盘设计又很大，女生带起来会不方便。

女生佩戴Amazfit 2女生佩戴Amazfit 2

　　Amazfit2右侧为三颗316L不锈钢的物理按键，轻按右侧上下键来选择功能，但是通过左右滑动屏幕也能实现，效果是一样的。按键的意义是在游泳模式会更实用一些。中间最大的那颗按钮为确认键；长按上键会返回到之前页面。总的来说操作不算太复杂，就是重复的使用方式太多。滑动页面时的使用感不是特别好，因为偶尔会出现卡屏的现象，顺畅感弱。

　　续航方面官方称可以在开启GPS模式下续航35个小时，日常使用能做到5天长续航。实测发现续航能力并没提供的那么厉害，日常使用情况下续航时间为3天左右，也算是还可以了。如果亮度等级稍高一点的话，可能时间会更短。

手机APP页面手机APP页面

　　运动数据分析和睡眠等信息可以通过下载Amazfit的手机APP来连接手表，运动和睡眠等信息。主页的状态栏主要显示出使用者当日的行走步数、心率还有睡眠信息。运动栏则是根据当天的运动情况数据分析人的健康状态。在‘我的’一栏中可以绑定其他设备和自定义一些设置。在连接Wi-Fi时，他会要求把密码输在手机APP中，所以假如是在一个没有网络的环境下，不带手机就不能联网。

运动模式运动模式

　　Amazfit 2内置的是索尼28低纳米功耗GPS芯片，支持了11种运动模式，有我们比较常使用的跑步、健走和登山，还特别加入了越野跑和符复合铁人三项等较为挑战的运动，在2018年的CES大会上，华米科技的一家投资公司将会发布足球、高尔夫和网球这三项新运动。在这里值得一提的是这款手表有些运动是分开室内与户外环境的，骑行有户外骑行及室内骑行，游泳模式则分公开水域及泳池两个环境，支持50米深度防水，它还可以分辨出你的泳姿之后再做数据分析。经过测试后发现环境因素并未受到特别大的影响，结果基本相同，而且像椭圆仪这样的项目给出的数据并不是很准。铁人三项这样的就需要专业人士来考证了。

支付宝功能支付宝功能

　　除了运动功能外，Amazfit 2还提供了一些生活实用的功能，比如设置闹铃，通过连接蓝牙耳机听音乐，指南针等。还可以通过与手机的连接实现来电、短信和微信消息推送，抬起手腕就可以显示支付宝码进行付款，但是安全性稍差，如果手表丢了的话要马上去手机解绑。它还与米家的智能家居设备有合作，下载米家APP后可以直接通过Amazfit 2控制家中的米家产品，目前只支持安卓和部分米家产品，但这一点就限制了许多用户对这个功能的使用。

　　总的来说，作为一款兼并商务范的运动手表，它所覆盖的功能还是比较全面的，运动数据测量分析上可能并没做到十分精准，但平时算算步数、测测心率还是够了的，接收讯息方面也十分及时。（李璐）

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