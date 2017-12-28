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OPPO A73评测：2000元内自拍鲜有敌手

OPPO A73评测：2000元内自拍鲜有敌手
2017年12月28日 07:40 中关村在线
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　　OPPO A73评测：诚意满满的千元机

　　在全面屏手机产品大爆发的今天，以线下营销著称的OPPO自然不甘人后。25日，OPPO在上海开设了首家超级旗舰店，而OPPO的出货量也在向“一亿小目标”挺进。这次评测的OPPO A73秉承了OPPO一贯的设计风格，并采用了全面屏。那么，OPPO A73除了全面屏以外，还会带给我们哪些惊喜？让我们一起看一下全面评测。

　　OPPO A73机身纤薄轻巧。作为一款屏幕达6寸的全面屏手机，OPPO A73的机身厚度仅7.5mm，大小与5.5寸的非全面屏手机相仿。OPPO A73坚持前后单摄，在双摄盛行的今天显得非常独特。整体圆润的机身也带来了非常出色的握持手感。机身背面设计简洁，搭载指纹识别，侧边按键向外凸出，按压方便且有明显的按压反馈。

　　OPPO A73采用了联发科MT6763T八核处理器，最高主频2.5GHz，搭配4GB RAM+32GB ROM，性能非常可观。OPPO A73的前置摄像头像素高达1600万，搭载AI美颜，在细节还原和美颜效果上表现优异，拍出来的妹子更加诱人。后置的1300万像素摄像头可拍摄高达5000万像素的超高清照片，清晰度直逼单反。

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