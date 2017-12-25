vivo X20王者荣耀周年庆版评测：玩游戏溜到飞起

当手机包揽了生活娱乐的大部分场景，带来美好回忆的游戏掌机也渐渐在我们的生活当中淡去，少儿时隔着商店橱窗看到的限量版游戏机，幻想限量版独有的配色能换来小伙伴们羡慕的眼光，心中一团火焰仿佛正在缓缓燃烧……

vivo X20王者荣耀限量版

如今掌机已远不如当年风光，但年轻的我们依旧热爱游戏带来的乐趣。往日限量版掌机带来的独特外观，在手机上同样能够实现。最近，vivo联手王者荣耀推出了vivo X20王者荣耀限量版，让热爱游戏的用户得以完满童年时期的梦想，拥有一台证明信仰的“玩家手机”。

硬件配置

vivo X20限量版采用独特的红黑撞色外观，基于高通骁龙660平台，运行内存升级为6GB，内置64GB储存空间，前后摄像头均为2400万像素的感光元件，支持全像素双核对焦功能，即[2x1200]万像素，理论上最快对焦速度达到0.03s。前置摄像头光圈为F/2.0，后置主摄像头为F/1.8。后置摄像头为双摄设计，副摄像头为500万像素，用于记录景深信息。

系统方面运行基于Android 7.1.1的Funtouch OS 3.2系统，支持面部识别功能，并内置ES9318 Hi-Fi芯片。电池容量3245mAh，支持9V2A快充。

外观：红黑撞色，找回掌机的感动

既然是限量版，那么外观当然是X20王者荣耀版最抢眼的地方。智能手机上少见的红黑撞色，配合信仰爆表的王者荣耀标志，和以往掌机或手机限量款印个拉花就完事的做法不同，X20王者荣耀版的细节带来的是满满的感动。

盒子的设计，仿佛当年透过橱窗般那样具有吸引力。王者荣耀LOGO印在包装正中央，底部X20标志带有金色的反光色泽，磨砂黑材质的包装上还带有圆形暗纹，无论看上去还是摸上去，质感都相当出色。毕竟是限量版，盒子当然是要用来收藏起来。

打开盒子，期待已久的手机直接呈现在眼前，抽出手机，伴随着一丝刚下装配线余留的“新鲜手机”味，孩童时开封新玩物的乐趣也得到了满足。

点亮屏幕，开箱的喜悦一直延续到锁屏画面的出现。作为限量版手机，X20王者荣耀版自然少不了专属的手机主题，王者荣耀版专属版壁纸和与之配搭的时钟设计，诚意十足。

机身正面依旧是那块6.01英寸Super AMOLED屏幕，分辨率达到2160×1080 FHD+级别，18：9的长宽比带来额外显示区域，拥有限量版独占的界面主题，玩家的热血即使在游戏之外也能时刻感受。

因为是红黑配色，X20王者荣耀版正面搭载的是和磨砂黑同款的黑色面板，在窄边框和全面屏设计的加持下，屏占比表现出色。同时正面元素十分简洁干净，仅有额头可见的2400万像素前置相机和话筒，至于前置补光灯和通知灯则一律隐藏，息屏后，整机浑然一体。

来到机身背面，最夺目的红黑配色，相比以往的vivo限量版手机都更加抢眼。上下均为同样的磨砂质感，触摸感受是顺滑带点金属的冰凉，手感表现和X20一致，单手持握贴手，轻便。

红黑拼接的机身采用一道“深V”线条过渡，凹槽中闪烁金属光泽，在光线下十分亮眼。“深V”下面是限量版专属的“王者荣耀”专属LOGO，同以往的印花设计不同，LOGO为雕刻金属材质，摸起来凹凸有致，带有金属的亮面光泽。

机身右侧按键为磨砂黑材质，质感高级。屏幕接合处还有一圈金色的高光倒角线环绕机身，细节之处不难看出限量版本的用心。

底部搭载MicroUSB规格的数据接口，支持9V2A快充。配备3.5mm耳机插口和内置ES9318 Hi-Fi芯片，可以满足入门级的Hi-Fi需求。机身上下的注塑线条都采用鲜艳的红色，甚至Micro USB接口里面都有隐约的红色点缀。

出色的质感和细节，童年向往的限量版机型，趁游戏之心还在发热，不妨满足一下自己的小小心愿了。

系统：定制UI，还有专属铃声

X20王者荣耀版运行基于Android 7.1.1的Funtouch OS 3.2系统，作为限量版本，自然是内置了专属的UI主题，甚至在系统里的各个方面，都是浓浓的“王者”风格。

除了先前看到的锁屏界面，X20王者荣耀版的主界面也进行了重新的设计，图标和时间音乐部件采用了类似王者荣耀的蓝金色拟物风格进行重绘，富有质感，与红黑撞色的机身显得很搭。

不只是换了桌面主题那么简单，限量版的系统UI同样运用了蓝金配色。从金色的拨号按键到蓝金搭配的设置界面，王者荣耀特别版的味道渗透的系统的每一个角落。

如果以上的都是能看到的“限量”细节，那么X20王者荣耀版还可以让你听出它的独特。内置专属手机铃声“King of Glory”，也就是王者荣耀的专属音乐，在手机响起的一刻唤醒你的游戏热血。

游戏体验：专属优化，物理BUFF加持

vivo X20王者荣耀版基于高通骁龙660平台，采用8*Kryo 260的八核架构（4*Kryo 260 2.2GHz+4*Kryo 260 1.8GHz），集成Adreno 512图形处理芯片，同时制程工艺升级到14nm。根据官方的数据，高通骁龙660的CPU和GPU相较上一代，性能分别提升了20%和30%。

储存组合方面，X20王者荣耀版也是X20系列中首个搭载6GB运行内存的版本，多出的2GB运行内存，为游戏内容的缓存带来了更多的空间，使得游戏运行更加流畅稳定，减少后台杀内存的情况，畅玩游戏有了“物理BUFF”的加持。

运行紧张激烈的MOBA游戏，网络性能也要考虑在内。骁龙660处理器集成X12 LTE调制解调器，最高支持600Mbps的下行速率和150Mpbs的上行速率，较骁龙653在数据吞吐量上更是有翻倍的提升，同时载波聚合能力更加强大，使用数据传输时的功耗也大幅减小，在外游戏无需担心网络延迟。

在全新vivo Game Engine游戏引擎的加持下，vivo X20 会在王者荣耀超过4个英雄在场景中自动启动CPU加速，提升团战流畅度。游戏过程中关闭后台更新、下载服务，停止后台占用CPU、网速资源；启动游戏时，系统智能清除运行内存。期间来电消息和通知也会自动屏蔽，用户可以专心团战。

不仅可以优化游戏，vivo Game Engine还支持游戏中的勿扰模式和画中画模式。当游戏中有电话呼入时，画面不会被全屏的电话界面所占据，而是出现悬浮的来电提醒，简单的点击，用户就能选择接听或者拒绝，不会影响游戏体验。

大内存的加持，画中画模式的表现也更加稳定易用。通过三指在屏幕顶端下滑，可以呼出游戏的画中画应用，支持微信、QQ等聊天软件，无需切出游戏，也能轻松的发送信息。

开启应用，聊天窗口会以悬浮的方式呈现，用户可以对其进行拖动、关闭和放大缩小的操作，类似PC的窗口操作体验。文字回复体验十分新颖，游戏键盘支持一键语音输入，按着就能进行语音转文字的输入。

识别准确率较高，可以应付日常的使用。还有快捷回复和表情选择，一般的交流需求都可以满足。

说了这么多，当然是要实际体验。开启游戏的第一时间就是要同时打开高清显示和高帧率模式，来试试X20王者荣耀版的游戏性能到底如何。

进入游戏，高帧率和高清模式同时开启带来的非常出众的观感，对于第一次尝试60FPS满帧游戏的用户来说是很新奇的体验。顺畅无比的技能施放，对手的走位也能看得一清二楚，对游戏的发挥自然更加有利。

18：9的画面比例，显示区域变得更大，刚走出我方防御塔范围，就能隐约看到对方塔下的情况，说不定就能瞄到敌方躲近草丛的一瞬间，堪比外挂效果。

整个游戏过程帧数维持在59~60FPS满帧的状态，甚至在打龙或者团战时，画面的帧数也没有低于55帧，时刻拥有流畅体验。

到了多人的团战，vivo Game Engine游戏引擎会根据游戏场景采用火力全开的性能模式，即使在满屏技能的情况下，画面依旧稳定在满帧状态，游戏发挥自然是顺畅无比，同时可以观察战场的一举一动。

软硬BUFF同时加持，用X20赢得胜利也变得更加简单，毕竟是王者荣耀限量版的机型，说不定还有一些信仰的加成。

结语

炫酷的外观，为游戏而生的配置，vivo X20王者荣耀限量版再现了当年限量版掌机的感动。喜欢《王者荣耀》的游戏粉丝，充值信仰的时候到啦。