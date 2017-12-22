金立S11S体验评测：安全旗舰 更美更清晰

在今年的手机圈，全面屏是一个不变的主题，为了在竞争激烈的市场中抢得先机，各大厂商纷纷发力推出旗下新品。曾几何时，全面屏设计只是在旗舰机上才有的设计，现在已经下放至千元机，甚至是百元机，普及程度之高让人咂舌。

作为国内老牌手机企业，金立也不能免俗，推出了首款全面屏手机M7，该机以独特的设计、强大的拍照、极致的安全赢得了广泛好评。上个月，金立再度发力，举办了一场震撼的冬季新品发布会，8款手机惊艳亮相，并且将自家全线产品都搭载上全面屏设计。

在8款手机中，作为旗舰的金立S11S更是备受好评，该机继承了金立手机的种种优势，一跃成为手机行业顶尖的存在。并且金立S11S在各方面都有着十足的进步，安全、续航、拍照可以说是样样精通。那么，我们今天就来聊一聊这款超级旗舰，看看金立S11S到底有何出众之处。

梦幻般四曲面玻璃

作为新一代旗舰，金立S11S的外观设计着实惊艳到了我，和以往家族设计不同，可以说是一款不像金立的金立手机。该机整体设计精致优雅，极具视觉冲击力的同时，还能保证温润如玉的手感。极高的辨识度在这个同质化严重的手机圈是那么的独树一帜。3D四曲面玻璃后盖，不但握持感完美而且也让机身整体更加轻薄。

金立S11S正面

金立S11S背面

美丽的背后往往都有不同寻常的故事，金立S11S的背部设计就饱含着“故事”，3D四曲面玻璃历经多道工序精心雕琢，完美的连续弧面使手感柔和的同时，配合光学镀膜与微纳纹理还呈现出了3D的动态光影，流光溢彩的视觉效果让人爱不释手。这种设计的工艺难度更高，良品率仅有30%，目前这种曲率仅应用在高级工业品的设计领域。

金立S11S正面上方

金立S11S正面下方

玻璃背板搭配金属边框可以说是经典中的经典，金立S11S采用奥氏体304不锈钢金属中框，硬度相比铝合金提升27%，坚固、坚韧且不易变形，能够很好地保护手机，让机身更加坚固抗摔。高亮抛光设计让整机更加醒目明亮，与前后玻璃手感统一，与前后圆润玻璃无缝贴合。

金立S11S侧面

金立S11S底部

既然是全面屏手机，那么手机正面一定非同寻常。金立S11S采用了定制的6.01英寸FHD+ 2160x1080分辨率的AMOLED显示屏，这也是目前AMOLED全面屏中最顶级的一块，而且屏占比高达84.2%，配合四边窄边框设计，影像细腻逼真，给用户带来最佳的视觉享受。

金立S11S

在移动观影越来越普及的今天，很多电影和电视剧采用18：9的放映格式，为了让用户得到更好的观影体验，金立S11S拉伸了屏幕，能够体现出更多画面细节。为了最大程度给用户带来视觉享受，金立S11S把屏幕画质提高到影院级的水准，高动态对比度和几乎完美覆盖DCI-P3的色域，DCI-P3（数字电影色域）覆盖率高达100%，达到好莱坞影院级色域水准。

金立S11S

在提高屏幕画质的同时，金立S11S还在屏幕中新增了HDR动态调节技术，相比于传统的液晶显示屏来说，有着更高的亮度。AMOLED有机自发光特性，可覆盖145%的范围，远远超出液晶屏，可以让我们如同亲眼所见一般真实。而且并不是所有的智能手机都可以使用HDR技术，金立S11S却做到了这一点，值得称赞。

四摄更美更清晰

众所周知，金立是最早使用四摄的厂商，全球首款四摄手机金立S10给人留下了深刻的印象。此次，金立S11S继承了强悍的拍照基因，并且提升了成像水准。前置2000万+800万像素双摄，后置1600万+800万像素双摄的6P镜头模组，最大光圈高达F1.8。采用4合1技术，可将单个像素大小从1.0μm提升至2.0μm，单像素感光面积变大感光能力更强。

金立S11S拍照界面

金立S11S后置的两个摄像头同时工作，模仿人的双眼，通过两个摄像头成像的差异，来计算不同物体的景深，从而把主体识别出来，通过ISP硬件级实时虚化引擎，做到突出主体，虚化背景。帧率达到24fps，不掉帧，也是金立S11S四摄手机的优势所在，计算景深要快速、准确，有着单反级的拍照体验。与普通软件虚化对比，只有前后双摄+ISP硬件级实时虚化引擎才能实现如此完美效果的硬件级实时虚化。

金立S11S此次加入了独立影像处理器DSP，专注影像分析，提升HDR效果，动态范围更广，拥有更强劲的成像能力。并且，独立影像处理器DSP可以分担GPU和CPU的运行压力，降低因频繁拍照产生的手机过度耗电和发热。并且还改进添加了逆光拍照，采用多帧HDR合成技术，结合先进算法和独立DSP，提升照片暗处细节和降低过曝。

升级版3D动态拍摄模式，通过多个维度拍摄并形成立体化影像，转动手机或滑动屏幕查看，打破传统的二维平面拍摄模式，支持分享到微信、微博、朋友圈，也可设置为锁屏动态壁纸。多人自拍一直都是金立的拿手好戏，仅需开启多人自拍模式，按动快门、转动手机，通过多张照片合成，大大增加了画幅，让多人自拍更加完整。

有了前置双摄的存在，自拍也是相当强悍，金立S11S搭载了美颜4.0算法，相比之前在肤色、唇色和眼袋等方面进行算法优化，效果更自然。值得一提的是，金立S11S还能够智能识别当前拍照场景，普通、夜景或者逆光，并自动调用相应的拍照模式，省去手动调节，快速拍出高质量照片。

拍照样张：

从样张上看，金立S11S的四摄实力不容小觑，对焦速度很快，成像效率较高，色彩还原度逼真、画质效果清晰明亮。在暗光环境下，画面噪点控制的很好，背景虚化主次分明，前后景边缘细节自然。人像模式下，人物轮廓清晰，脸部光线柔和。

硬件级安全防护

随着智能手机的不断发展，“无现金”时代逐渐走进了人们的生活，出门一部手机技能搞定大部分的事情。虽说科技让人们生活越来越便捷，但是暴露的问题同样需要严肃对待，其中安全隐私问题尤为重要。现如今，手机支付安全是各大厂商都不敢忽视的问题，作为手机安全专家的金立就在S11S中就加入了支付安全加密芯片。

金立这颗支付安全加密芯片功能很强大，不但能存储加密数字证书，还可以存储指纹。并且，通过权威机构检测认证、EAL6+（中国信息安全认证中心）、银联、中金国盛，为支付信息处理提供安全运行环境及存储环境，相比于其他厂商产品无独立硬件芯片，金立S11S从硬件上进行加密保护，是目前安全级别的最高级认证。

都说用金立手机支付很安全，那么安全在哪呢？这得益于金立钱包产品的三重安全保护措施。首先，受金融IC卡本身的安全机制保护，它具有防复制、防攻击等多种安全特性；其次，受Token（代表执行某些操作的权利的对象）标记化安全机制保护， 设备卡全面采用了Token机制，Token号由发卡银行或者银联随机分配，一旦激活即不再重用，Token信息脱离手机设备无法单独使用，保障了持卡人真实银行帐号的安全；最后，受密码或指纹保护，没有通过指纹验证确认（或输入Passcode），外界也无法访问安全芯片（包括其中的安全域）。即便手机设备丢失，也不会存在被盗刷的风险。

原理简单给大家介绍了一下，相信大家也是云里雾里的，总结起来就两个字：安全！金立S11S通过正版金融类应用检测、支付环境扫描、验证码防窃取、指纹支付、汇款风险提示、双引擎防护等功能对整个支付过程进行全方位保护。

在移动支付大为流行的今天，很多人都会把银行卡绑定在手机上，然后用手机去付款、取钱等。将银行卡绑定在支付加密芯片里，其安全级别就等同于IC芯片卡，即使是普通的磁条卡绑定到支付加密芯片里，也会在手机上升级为更加安全的IC芯片卡。手机银行卡号为虚拟卡号，由发卡银行或者银联随机分配，相比于IC芯片卡还要安全、更便捷。

有了支付安全加密芯片，无论是用手机当作银行卡直接付款、手机银行大额转账还是刷公交卡支付、指纹支付，它都能够更好地保护你的在支付安全。而且证书保存在支付安全加密芯片中，并进行硬件加密保护，使用手机银行大额转账更安心，资金更安全。

金立这颗支付安全芯片，不仅仅保障普通支付的安全，还拥有多种功能，不但能够当做NFC直刷功能使用，而且还可以当做银行U盾使用。其可以将银行数字证书保存在支付安全加密芯片中，并对银行发至个人的数字证书进行硬件级加密，转账时通过U盾口令、支付密码、数字证书三重验证，使用手机银行大额转账更安心，资金更安全。

除了支付安全方面有着强悍的保障外，通信安全和数据安全也是金立S11S的重点。在通信安全方面，金立S11S通过陌生号码标记、骚扰信息拦截等功能让您远离骚扰电话和信息，保障通信安全。而数据安全方面，金立S11S通过私密空间、应用锁、手机防盗2.0、数据粉碎等功能将联系人、短信、通话记录、应用、图片、文件等资料进行保护，保障手机数据安全。

金立S11S在以往安全保障的基础上，此次增加了安全键盘功能，这些小细节在很多手机上都被忽视，金立为了全方位保障用户安全，可以说做到了极致，这点值得称赞。金立独家的安全键盘，在密码输入界面自动开启系统安全键盘防止密码被第三方输入法记录和泄露，做到不联网、不记录、不上传。

此次金立S11S的手机防盗功能也升级至2.0版本，在第一次开机时，会提示设置amigo账号，开启后可通过云端远程查看手机位置并操作手机。完成后，金立S11S将进行全程的换卡保护，恢复出厂设置保护，远程锁屏，数据备份删除，再也不担心手机丢失了。

超级续航非凡体验

金立S11S配备3600mAh聚合物锂离子大电池，辅以高耗电应用提醒、智能省电模式、极致省电模式、锁屏后自动清理等功能，配合9V/2A快充解决方案，智能调节充电电流。金立自主研发的智能功耗管理系统，包括应用冻结、GPU动图优化及省电管理模式等，在保障流畅使用的前提下降低功耗，大幅延长手机使用时间。

在其他方面，金立S11S还支持游戏模式，当使用王者荣耀等游戏APP是，手机会自动进入游戏模式，将打开横幅通知免打扰、通知静音和顶部下滑禁止，同时屏蔽顶部下滑手势、返回键与多任务键等操作，支持普通消息免打扰，防止因打扰与误触而产生不必要的游戏失误。

随着“无现金”时代的悄然临近，自从有了微信、支付宝支付，再也不用带钱包了。为了方便用户支付，金立S11S搭载了指纹快付功能，快付能在解锁状态下，通过特定指纹快速调出支付宝或微信付款二维码，手机支付从此快人一步。

现如今，人们对社交APP需求越来越大，金立S11S还支持同时运行三个微信、三个QQ、三个陌陌和三个淘宝，满足一部手机登录多个账号的需求。

全文总结：

金立S11S作为今年的旗舰手机，表现自然可圈可点，在继承优势的同时，还进一步进行优化提升，在这个纷乱的手机市场有着极强的竞争力，无论是安全防护，还是四摄拍照，在同类竞品中都是佼佼者。很多人可能对这款手机褒贬不一，人无完人，更何况是一款产品，虽说有些瑕疵，但是瑕不掩瑜，只有真正拿起金立S11S的时候，才能体会到它带给你的惊喜。