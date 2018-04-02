手机拍照18年进化史：从11万像素到AI加入

手机拍照18年进化史

本文来自北京晨报

手机在相机的路上越走越远

2000年，世界上第一台手机实现了照相功能，虽然像素只有可怜的11万，味同鸡肋，却为手机的进化打开了一扇门。2018年，相机已经成为手机商们创新比拼的重头戏，4000万像素、徕卡、蔡司、双摄、变焦、OIS光学防抖……手机在相机的路上越走越远，摄影小白随手拍大片那都不是事儿。

手机拍照功能18年的进化成功地干掉了卡片相机。而拍照手机的进化史其实就是一部手机行业的变迁史。技术进步背后是产业的更迭，以及公司命运的跌宕。

从11万到4000万像素的进化

2000年9月，夏普在日本推出一款手机J-SH04，内置11万像素CCD摄像头，成为江湖上第一部带拍照功能的手机。这款手机直板外观、老式的按键，摄像头在背部中间向外凸起，像前些年流行的小灵通，用现在的眼光看“丑到爆”，在当时并没有引起多大轰动。但这小小的一步开启了手机拍照功能的先河。

2018年3月27日，华为在美轮美奂的巴黎大皇宫推出最新款旗舰手机P20/P20 Pro，强大的拍照功能令人惊艳。甚至有网友感叹，这哪是手机发布会，简直是徕卡的发布会嘛。

其中的P20 Pro首创徕卡三镜头，有一枚4000万像素彩色镜头、一枚2000万像素黑白镜头和一枚800万像素长焦镜头。感光度达到IS0 102400，光学变焦镜头系统+三摄变焦技术，最高可支持5倍混合变焦。这等配置快赶上一台单反了。

华为P20系列刷新了权威评测机构DxOMARK的评分高度。在DxOMARK的天梯图上，华为P20系列占据了头两名，打败了三星S9+、iPhone X。其中在手机的拍照环节，P20获得107综合得分，P20 Pro更是拿到114分，获DxOMARK史上最高分。在这一项上，终于实现了华为手机掌门人余承东“甩竞争对手一条街”的梦想。

如果说18年前拍照手机把像素当作最重要的衡量指标，现如今各大手机的发布会上充满各式相机术语，ISO感光值、降噪、OIS防抖、传感器……

超高像素大战背后的王者起落

在手机拍照史上有很多里程碑的时刻，背后都是一个个曾经的业界大牛。

在中国上市的第一部可拍照手机是诺基亚的7650。2002年，当时还是手机行业霸主的诺基亚推出第一台塞班系统智能手机，这也是诺基亚第一个内置摄像头的手机。虽然只有30万像素，却令国人印象深刻，当时主流数码相机也不过300万像素左右。这部手机当时价格很贵，是白富美的专享。

“这个手机出生的时候我还在上高中，杂志上看到诺基亚7650简直惊呆了，不敢相信手机还能是彩屏、还能拍照，简直太高科技了！”网友小舒回忆说。那时候还是黑白屏功能机的天下，在一台数码相机得两三千元的年代，一部彩屏手机拍出能冲洗的相片让人大开眼界。

到了2004年，百万像素照相手机争霸赛是当时最热门的科技消息。索爱抢先在全球发布首款GSM百万像素照相手机，成为导火线。随后NEC、三星、西门子、摩托罗拉以及康佳、夏新、南方高科、海尔、波导、TCL、大唐、迪比特、联想等等中外手机厂商都扎堆投入，好不热闹。

之后的几年，超高像素拍摄手机战火不断升级，200万、300万、800万……高像素一度成为手机拍照水平的标尺。2012年达到巅峰，当时诺基亚纯景808手机摄像头像素达到了变态的4100万像素，超过当时单反的像素水平。不过即便如此也未能阻挡王者衰弱的脚步，这一年诺基亚弄丢了“全球第一”的桂冠，被三星超过。

iPhone推动的二次革命

如今手机拍照已经成为手机的标配，厂商越来越重视。在知乎上有人问：“为什么如今的手机越来越偏向摄影功能了？”这里面有iPhone的功劳。

2007年亮相的第一代iPhone带来触摸屏、消灭了物理键盘，挑战了当时大众的审美。其摄像头200万像素，表现平平。直到2010年经典的iPhone4面世，将手机拍照拉上新台阶。其背面搭载了一颗500万像素1/3.2英寸背照式CMOS传感器，支持5倍的数码缩放、三种闪光灯设置（自动/开/关）。而优化的iOS平台让拍照和分享变得简单、流畅。此后，手机厂商们慢慢开始觉醒，逐渐跳出了狂堆像素指数的窠臼。其实像素只是影响手机拍照的一个因素而已，玩家们将更多的眼光投向镜头、传感器、处理器与算法，手机拍照易用性和趣味性得到重视。

之后的苹果走上盛世，每一代iPhone都堪称拍照手机的楷模，几乎所有的对手都在学习并试图超越它。

这里值得一提的还有HTC的经典手机HTC ONE M7。这款堪称2013年最佳的手机被视为HTC脱胎换骨之作，它配备了一枚400万像素的UltraPixel相机，单位感光面积达到了惊人的2μm，夜拍效果非常出众。当然这种牺牲像素、增加进光量的超前做法在当时引起了争议，尤其是消费者并不买账，他们宁可购买一部1300万像素的三星S4。同时，受制于当时的工艺水平，这款手机并未拯救这家曾经与苹果并驾齐驱的行业翘楚。经历了2007年至2011年的辉煌，2013年起HTC进入断崖式下跌，现在离手机越来越远。

另外值得一提的是，主打拍照功能的OPPO和vivo在这场大战中乘势而起。前者的“前后2000万拍照更清晰”，后者“柔光自拍，照亮你的美”都是成功营销的典范。

AI给拍照带来更多玩法

在业内看来，手机拍照的第一阶段，是不断集成着相机的功能，变得越来越“专业”；进化到第二阶段，手机更强调易用、分享以及有趣，背景虚化、双摄、柔光自拍等丰富的功能让摄影小白拥有了随手拍大片的底气。那么未来的手机将是什么样？

最近一大波旗舰手机跑步进场，每一家的拍照功夫都浓墨重彩。从苹果iPhone X、三星S9到华为P20、小米MIX 2S、vivo X21、OPPO R15，每一个都是拍照神器，都有着自家的独特武功与拥趸。而他们共同的一点都是在强化AI（人工智能）。

“自从AI赋能手机，拍照水平一日千里。”小米董事长雷军感叹说。AI正在深度改造手机，带来更多的想象空间。下面来看看这些拍照神器的AI之光吧。

他们有的能智能检测和识别拍摄对象，甚至识别PPT，实时翻译和货币汇率计算；有的能智能识别超过各个场景，给你选择最合适的拍照方案；有的能调节后置虚化光斑大小、形状，营造梦幻般的人像效果；有的能根据用户的性别、肤质等调整美颜方案，避免“千人一面”……

北京晨报记者 焦立坤