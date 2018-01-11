心塞！所有iPhone升级iOS 11.2.2后：性能狂下降

大家还记得吧，本周二凌晨苹果突然发布了iOS 11.2.2正式版更新，并给出了所有iPhone都要升级的建议，虽然只是一个小更新，但等级还是很高的。

这个iOS 11.2.2更新，苹果只是强调修复了Safari浏览器的Spectre安全漏洞（CVE-2017-5753 and CVE-2017-5715），这个漏洞如果被黑客利用，可以在你不知情的情况下，轻松盗走你设备的重要信息。

就是简单修复个漏洞这么简单？显然不是，因为你升级后，iPhone就要遭殃了。

越来越多的网友在社交网络上发帖称，自己的iPhone升级iOS 11.2.2后，明显有了一定的卡顿，而经过性能实测后发现，最多的能下降50%，这是多么恐怖的事情。

千万不要以为只有老iPhone才中招，iPhone 8、iPhone X也同样出现了性能下降的事情，不过下降的并不太严重，但也在10%左右。

有同样遭遇的用户吗，欢迎讨论。