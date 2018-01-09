消费电子小升级 索尼押宝AI机器人和车用影像传感器

新浪科技讯 北京时间1月9日上午消息，CES前夕，索尼在拉斯维加斯举办了发布会，会上平井一夫正式宣布Aibo机器狗在日本以外市场的复活。在带来新版Aibo的同时，他还表示这只是索尼在人工智能方面的开始。

在自动驾驶方面，索尼研发的影像传感器可满足360度镜头的检测，计算速度超过人眼反应，目前产品已被MobilEye、NVIDIA、丰田、尼桑、起亚等企业采用。

在消费电子领域，索尼今天发布了OLED电视新品A8F和液晶电视新品X9000F。

A8F延续了A1的OLED屏幕以及银幕声场技术，但改善了A1的工业设计，加入了底座和后置主板，减少了空间的占用。

X9000F则加入了全新的X-Motion Clarity技术，又花了MEMC芯片，可更精确控制运动画面，减少模糊的影像，使高速运动画面更流畅。

同时在X1图像处理芯片也获得了升级，新的X1图像处理芯片旗舰版支持8K信号的优化。

此外，索尼在会上还发布了4K超短焦投影仪Life Space UX。与其他厂商民用产品不同，索尼将旗下短焦激光投影设计成了电视柜的外观，采用 半镜面抛光铝框架和木制置放架。

产品可投影120英尺的4K HDR画面，还内置了搭载垂直驱动器技术的高音扬声器以及低音炮。

索尼在音频方面还发布了主打运动时尚的全无线降噪耳机WF-SP700N和600N系列，支持防水（IPX4）设计。

而推出的条形音箱Soundbar HT-Z9F和HT-X9000F则为电视设计。两款产品都支持杜比全景声以及DTS：X。他们采用垂直环绕引擎（Vertical Surround Engine）技术，可通过天花板反射营造3D声场。其中HT-Z9F是世上首款支持Dolby Atmos的3.1ch声道Soundbar。

手机方面，索尼移动推出两款中档智能手机Xperia XA2和Xperia XA2 Ultra。其中，Xperia XA2配备5.2英寸1080P屏幕、3300mAh容量电池；Xperia XA2 Ultra配备6.0英寸1080P屏幕、3580mAh容量电池。

Xperia XA2，搭载2300万像素主摄像头，实现以最大感光度ISO 12800拍摄4K视频，还配备800万像素、120度超广角自拍前置摄像头。Xperia XA2 Ultra的搭载了与Xperia XA2相同的2300万像素主摄像头，此外还搭载了含光学防抖的1600万像素、120度超广角自拍“双摄”前置摄像头。

两款产品均采用高通骁龙630处理器，支持背部指纹识别。外观方面采用氧化铝金属机身，无边框设计。（中奇）