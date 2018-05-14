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可拆卸电池设计！三星Galaxy J4/J6曝光

可拆卸电池设计！三星Galaxy J4/J6曝光
2018年05月14日 08:09 快科技
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　　18.5：9屏幕比例与目前主流的18：9相比，在视觉上更具有冲击力，而三星手机就偏爱这种屏幕比例，自家的最新旗舰基本都配备了18.5：9的全视曲面屏。

　　不仅如此，三星有意将这种屏幕比例使用在中低端机，据外媒phoneArena报道，三星的两款J系列新机被曝光，分别是Galaxy J4/J6，其中Galaxy J6就采用了18.5：9比例屏幕。

　　具体配置方面，三星Galaxy J6将配备5.6英寸AMOLED屏幕，18.5：9比例设计，分辨率可能为1480x720，搭载14nm工艺的Exynos 7870 SoC，拥有2/3/4GB内存和32/64GB存储。

　　三星Galaxy J6的后置相机为1300万像素镜头，前置则是800像素，支持双卡双待，预装安卓8.0系统，以及3000mAh电池，其中电池延续了J系列的可拆卸电池设计。

↑↑↑此前的谍照↑↑↑此前的谍照

　　而三星Galaxy J4则采用5.5英寸显示屏，对于该机的屏幕还没有具体曝光，性能上搭载Exynos 7570 SoC，是一颗专为专为入门手机设计的芯片，配备2/3GB内存。

　　三星Galaxy J4的后置相机为1300万像素镜头，前置则是500万像素，配备3000mAh可拆卸电池，支持双卡双待，预装安卓8.0系统。

　　目前这两款新机的具体上市时间还未确定，但既然已经曝光，相信离发布时间也不远了。

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