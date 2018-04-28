麦克·山下专访：手机更加便携 也容易拍摄瞬间景象

在魅族15周年的发布会上，美国国家地理杂志的摄影师麦克·山下登台，在手机摄影部分讲述了自己与魅族15的故事。麦克·山下是当代最著名摄影大师之一，服务于美国《国家地理》杂志长达32年，是其最常任用的金牌摄影师。新浪数码也在近期对麦克·山下先生进行了一个简短的采访，听他讲述了一些关于相机、手机、摄影的故事。

麦克·山下接受新浪数码专访

Q：随着手机拍照能力不断的提升，您觉得未来手机跟专业相机在拍摄场景上的划分会有什么样的区别？

麦克·山下：大家经常会问到一个问题，到底什么样的相机是最好的相机，我的回答是你手上拿着的那个相机就是最好的相机。作为专业的摄影师，出任务的时候用专业的单反相机，但在平常不出任务的时候，我总是用手机来拍摄。所以这样说来的话，我要用的手机必须是有非常好的性能，拍出来的照片已经能达到专业相机的水准，而且同时这个手机要非常快的捕捉到瞬间，因为我总是关注于瞬间发生的动作，所以我看到正在发生的情况就会拍照，也不用进行思考。

Q：您在使用魅族15的过程中，它的相机有没有什么让您印象深刻的地方？

麦克·山下：有一个必须的一点就是需要变焦的镜头，变焦的镜头能看到更好的景别，这对我来说是非常重要的。还有一点非常重要的就是这个相机必须要在能暗光环境下有比较出色的表现，因为我拍照从来不用闪光灯，所以我需要我的手机能在低光环境下也能拍出很好的照片。再者就是需要相机能有迅速的反应，按下快门的那一霎那，照片就已经被记录下来了。

麦克·山下的作品

Q：您能否从专业的角度说一下，夜间拍摄会对摄影产品产生一个什么样的挑战？

麦克·山下：单反相机ISO功能可以解决暗光条件下的拍照，手机的功能在在不断的更新，手机的ISO也在一步步不断提高，可能现在还没有达到单反的专业相机的ISO水平。

魅族15手机的ISO已经达到了3200，所以它在低光环境下的表现是非常好的，发布会上有一些照片就是用魅族15在茶马古道上拍摄的。很久之前我刚开始在茶马古道上用胶片拍摄时，我必须把胶片设置成800 ISO，所以这次用魅族15在茶马古道上的拍摄让我很开心，最重要的就是我现在能用手机拍到3200 ISO的照片，这在我用胶片拍摄的时候是完全没有可能的。

Q：您用手机拍了很多照片，那您觉得手机拍摄有什么地方需要改进呢？

麦克·山下：因为手机很小，所以不是很显眼，但单反相机很大，甚至有些时候需要带2-3个，所以当你想捕捉一些画面的时候就会非常困难，因为它太显眼。因此手机最好用的一点就是，我可以把手机放在前面，看着手机的屏幕拍照，这个时候可能拍摄对象就在前面，但并不会注意到，这是很好的地方。

手机的功能也让我在用相机拍摄的时候，更多的去看LED屏，它可以使工作变得非常容易，只需要看LED屏就可以了。用手机拍的非常大的好处，只需要拿手机端着盯着屏幕，不用对准我的眼睛然后让大家都知道我在拍，这样的被拍摄景物会非常自然，成像效果也会好很多。