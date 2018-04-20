三星连续第二年荣膺印度最受信赖品牌 苹果名列第五

新浪科技讯 北京时间4月20日凌晨消息，印度权威品牌调研机构TRA Research发布2018年“品牌信赖报告”（Brand Trust Report）称，三星连续第二年被评为印度市场上最受信赖的品牌，索尼和LG则分列第二、三位。

报告还显示，印度本土品牌塔塔（Tata）占据了第四名的位置，苹果公司和戴尔则分别排在第五和第六位。本田、耐克和惠普排在第七至第九位，印度汽车品牌Maruti Suzuki位居第十。

欧珀（Oppo）从2017年的第29位上升至今年的第11位，彪马（Puma）和宝马的排名均上升了30多位，谷歌则从去年的第40位上升至今年的第18位。这就意味着，尽管谷歌由于被指滥用其市场主导地位以及在印度从事有偏向的搜索业务活动而被印度竞争委员会（CCI）罚款13.68亿印度卢比（约合2080万美元），但还是首次进入了前20名。

与此同时，Taj Mahal Tea、Moto G和Netflix等品牌的排名与2017年相比都飙升了500多位以上。

从各个行业板块来看，Patanjali在快速消费品行业中占据领先地位，本田在汽车行业中拔得头筹，而印度国家银行（State Bank of India）则在银行业中排名居首。

TRA Research CEO N。 Chandramouli称：“三星连续第二年成为了印度市场上最受信赖的品牌，这反映了该品牌集中致力于打造信赖感的承诺。索尼和LG等品牌也在过去4年中展现出了自己的一致性，期间它们一直都排在前三名之内。”

另外，据2017年“最具吸引力品牌报告”（Most Attractive Brands Report）显示，三星还在最近成为了印度市场上最具吸引力的品牌，领先于LG和索尼。（唐风）