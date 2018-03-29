360举办儿童春季新品发布会 电话手表/故事机齐亮相

新浪数码讯 3月29日下午消息，今日360在北京举行了儿童春季新品发布会，共推出了7款新产品，其中包括年度旗舰360电话手表X1 Pro，售价1499元。

360发布会现场

电话手表X1 Pro

这款手表主打用户群体为10-15岁的少年，与之前的6系手表相比较，外观设计变得更加少年化，去掉了卡通人物形象，有黑、白两色可供选择。腕带为德国拜耳原厂TPU材料。

首先来简单介绍下这款电话手表的配置：芯片使用的是高通专为手表定制的Snapdragon 2100、操作系统为360 OS for Wear 3.0（基于安卓7.1.1）、1.45英寸的AMOLED屏幕、512MB+4GB的存储空间、200万像素前置摄像头和500毫安时的电池容量。

产品价格公布

X1 Pro的最大亮点应该是通过360人工智能研究院和360搜索，针对少年做出优化的智能语音问答，此外它还可以连接蓝牙耳机来听歌和接打电话。该表支持IPX7防水，生活上沾水例如洗手、淋浴都没问题。

360此次还与高德进行了合作，采用九重定位技术，让手表可以在多个国家漫游。发布会现场邀请到高德开放平台的总经理童遥，详细介绍了其定位功能。

360儿童故事机

360儿童故事机外观为卡通巴迪造型，机身采用的是SGS认证的硅胶材质，电池容量为1200毫安时，售价149元。二智能版基于360人工智能研究院智能语音引擎，实现语音点播功能。

360儿童故事机

儿童只需摁住语音点播，并说出想要听的故事，故事机会在内容库中寻找目标曲目然后播放，使用方法相对简单，售价179元。

360儿童手表SE系列

此系列为360儿童手表SE 3代和SE 3 Plus两款手表，搭载的是MT2503芯片，配备了一块600毫安时的电池，还有可更换的高新纳米抗菌表带。

该系列手表最大的亮点是远程智能拍照，可通过360儿童卫士APP远程进行拍照。与此同时还提供了语音微聊功能。售价分别为199元和299元。

360儿童摇铃上市

360儿童摇铃

采用进口ABS外壳及食品级硅胶头套，支持IP65级防水。该产品还配置了护眼灯和音响，总体设计较为柔和，不刺激感官。内容方面，360儿童摇铃内置了多种类型音乐可供选择。（李璐）