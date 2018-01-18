Google分享了Pixel 2/Pixelbook等产品的原型机

新浪手机讯 1月18日下午消息，谷歌的负责人曝光了一批产品的原型机，其中包括Pixel 2（手机）、Pixelbook（笔记本）、Daydreaming View（VR设备）和Google Home（智能音箱）。

在科技领域，产品在研发过程中的保密工作至关重要，大多数厂商在产品没有发布之前，很少会透露相关的细节，即使媒体猜测，但最终的成品依然是与前期曝光消息有区别的。

在产品发布后，用户的思维就会被定势，也就是听到产品的名字，脑海中浮现的就是这个产品的样子。因此最初的设计是什么样子的、经历过多少改动等，都成为用户关心的问题。

此次谷歌展出了其2017年发布的几款产品，分别是Pixel 2、Pixelbook、Daydream View和Google Home的原型机，我们一起来看一下吧。

Pixel 2

可以看到，谷歌Pixel 2的设计中，黑色背板总是少不了的，不知道是不是有个执着的设计师。指纹识别按键、后置摄像头的位置都变动了几次，最终呈现出来的是在机身中上部分。机身的LOGO也变动了好多次，最后变成了机身底部的小“G”。

Pixelbook

Pixelbook与Pixel 2手机有着相同的机身配色，键盘和触控板布局看起来好像并没有太大变化。

Daydreaming View/Google Home

图中只有一个Daydreaming View的原型机，与正式销售的版本没有太多的不同。Google Home有多个，虽然外形设计几乎一样，但是其材质不同。

你认为那个版本的设计最好看呢？（震霄）