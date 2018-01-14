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要的就是潮与健康 盘点CES2018上炫酷的健康类产品

要的就是潮与健康 盘点CES2018上炫酷的健康类产品
2018年01月14日 08:11 天极网
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　　此次CES，4000多家参展商带来了自己的看家产品，让这场满是黑科技的大展充满看点，其中，医疗领域就很值得一看。据了解，今年主办方为健康与保健设置了4个主题，分别是：便利性、数字健康、健身和可穿戴设备以及睡眠技术，为此，小编整理了部分医疗健康产品，它们向大众展示了怎样的未来医疗健康趋势？

　　原型眼镜

　　CES上，以色列视觉公司ICI展出了一款用来解决视网膜疾病引起的盲点的原型眼镜，该眼镜正试图将小型摄像机，眼球跟踪软件和投影技术结合起来，将视线引导到患者眼睛后方的健康部位。

　　此外，还有很多黑科技医疗智能产品也在本次CES上崭露头角，比如智能手机生产商Me.Mum发布了一个手机配套设备，它的制造者声称它可以在女性唾液中检测出类似于女性唾液的颗粒，这是她在她最能生育的时候发出的信号。

　　SmartSleep睡眠头带

　　飞利浦在 CES 2018 上推出“SmartSleep”头带，这款贴片装置集成了可以监测脑部活动的传感器，以帮助人们轻松进入睡眠。

　　据了解，装置监测到的相关数据可以通过配套的智能机 app 来查看和分享，当检测用户进入深睡眠状态的时候，扬声器就会缓慢重复播放白噪音。飞利浦表示，这么做可以加强夜间的睡眠质量。该头带戴的售价为399.99美元，美国地区的上市时间为今年春季。

　　智能手表 HeartGuide

　　CES上，医疗设备公司欧姆龙（OMRON）推出了史上第一款可穿戴式手腕血压计智能手表 HeartGuide，以帮助高血压患者随时监控血压水平。

　　据悉，HeartGuide 采用的是示波振幅法，透过可充气腕带的设计，能像一般血压计的腕带膨胀来测量，同时也能与手表的电话App同步，将数据与负责的医生分享。

　　同时，HeartGuide 的血压是采手动测量方式，也可以进行心率监控功能，同时可设定为夜间自动监控读数，防止高血压和睡眠时中风的风险。除此之外也有计步器、睡眠追踪功能，也可以收到电话通知。

　　欧姆龙方面曾表示，HeartGuide的目标价格为 349 美元，与Apple Watch 接近。

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