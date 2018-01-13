秘密参加CES！苹果全新新品曝光：头戴AR眼镜

CES、MWC这种业内盛会，你都看不到苹果的身影，至少普通是看不到，如此清高的行为也并不奇怪，谁要人家本身就自带流量光环呢。

据彭博社报道称，本届CES展会其实苹果也前来参加了，不过是很秘密的前来，他们只是跟一些厂商私下了见了个面，当然是为全新的产品而来。

报道中提到，这款全新的新品就是AR眼镜或者头盔，而苹果私下见的供应商也主要是提供AR增强现实眼镜组件，其已经采购了一部分材料正在打造原型机了。

库克已经不止一次的表示，他们对AR十分看好，除了让iOS系统深度支持外，打造专有的硬件也是必然。据说，这款AR眼镜内部代号是T288，是一款独立的AR设备，不需要依赖iPhone，运行了专用的rOS系统，同时苹果还正在尝试将头部动作、Siri命令和触控板相结合。

有消息人士也爆料，这必将是苹果新品中最酷炫的，这样的装备一定会是国人的最爱，毕竟可以更好的炫耀......