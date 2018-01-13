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TechRadar评CES各项大奖 华为/vivo/联想均上榜

TechRadar评CES各项大奖 华为/vivo/联想均上榜
2018年01月13日 14:56 新浪手机
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　　新浪手机讯 1月13日下午消息，外媒TechRadar在今日评选出了今年CES的各项大奖，其中，中国企业华为、vivo、联想等均上榜。

　　2018年的CES展出现了许多创新产品，机器人、电视、汽车等，TechRadar为我们评选出了他们心目中本次展会的最佳产品，我们一起来看看吧。

　　最佳展示大奖/最佳家庭影院大奖：三星“TheWall”电视

　　毋庸置疑，本次展会上最吸引人的就是三星模块化电视“TheWall”了，这台146英寸的电视采用自发光的MicroLED技术和无边框设计，具有极强的视觉冲击力，除此之外，其成像效果开可以与OLED屏电视相媲美。“TheWall”有潜力改变我们未来购买和观看电视的方式，因此被评选为2018年国际消费电子展上的最佳展示产品。

　　用户选择大奖/最佳VR大奖：HTC Vive Pro

　　HTC Vive Pro相较于上一代产品，主要升级了硬件部分的配置：分辨率及音频，整体的操作效果更加出色，在TechRadar的用户评选中拔得头筹，成为了用户选择大奖及最佳VR矮大奖的得主。

　　CES最值得观看奖：LG卷曲OLED电视

　　今年的CES上，LG展出了一台65英寸4K OLED屏可卷曲电池，它可以实现屏幕卷圈隐藏进下方的底座中，非常惊艳。虽然概念产品距离实现商业化销售还有差距，但是LG的这台电视让用户们看到了可卷曲电视未来，它是当之无愧的先行者。

　　最佳智能手机大奖：华为Mate 10 Pro

　　华为Mate 10 Pro是目前华为系列让人印象最深刻的旗舰产品，也是目前市场上最受关注的产品之一。进入美国市场对于华为是一个挑战，同时也是本次CES上最大的看点。不得不说，拥有麒麟970芯片，搭载AI技术的华为Mate 10 Pro，在手机市场中是处于前列的，这也是它备受瞩目的原因之一。

　　最佳笔记本电脑奖：联想Miix 630

　　TechRadar认为，搭载骁龙835芯片联想Miix 630是今年CES上最出色的的笔记本电脑。联想Miix 630像是一个豪华版的平板电脑，拥有多种必要的配件，同时还兼具出色的便携性和连接选项，加上其出众的续航能力，它可能是今年最棒的一款笔记本电脑。

　　最佳可穿戴设备奖：联想Mirage Solo头盔

　　联想独立的Google Daydream头盔看起来是旅途中体验VR内容的最佳方式，实际上已经超越了Google自己的Daydream View头盔，这要归功于前瞻性设计和沉浸式体验。联想Mirage Solo头盔可能是2018年最好的独立VR设备。

　　最佳游戏本奖：微星GE63 Raider RGB版

　　微星GE63 Raider RGB版具有非常炫酷的RGB灯效，在玩游戏时，由SteelSeries提供支持的GameSense软件可以使RGB灯展示不同的效果，并根据游戏中的变化进行相应的调节。这款电脑的出现很可能会改变2018年游戏本市场的规则。

　　最佳电视奖：LG W8 OLED电视

　　这款LG W8 OLED电视拥有谷歌助理和一颗高端处理器，虽然在OLED面板上没有重大突破，但通过对软件及硬件的升级，让它成为了“2018年最佳电视机”评选中最有力的竞争者。

　　最佳数码相机奖：联想Mirage相机

　　联想Mirage相机支持连接Google Daydream头盔使用，并配备了两个130万像素的相机，搭载鱼眼镜头，视野范围为180*180度，是本次展会上最有趣、最独特的相机产品之一。

　　最佳游戏设备奖：Nvidia超大游戏显示器

　　这台65英寸的巨大显示器器支持HDR技术，能够更好地还原色彩，在画面显示效果上非常出色。同时，它还支持G-Sync技术，可以使用户在玩游戏时感觉更加流畅。这类显示器可能会改变人们玩游戏的方式，这也是TechRadar将它评为最佳游戏设备奖的原因。

　　最佳智能音箱奖：LG ThinQ

　　LG ThinQ搭载了谷歌助理，并支持无损格式的音频播放，这点可能会比谷歌自家的智能音箱还要出色。同时它还支持Meridian Audio技术，因此是今年国际消费电子展上最具吸引力的智能音箱。

　　最佳健身科技奖：Garmin先行者645

　　Garmin先行者645支持音乐播放和支付功能，这让它与Apple Watch等同类产品有了一较高低的资本，但无疑，它在健康运动方面的功能会更加齐全出色一些。这款产品支持多种运动模式：游泳、骑自行车等，并且续航能力长达7天，是今年CES上最出色的科技产品之一。

　　最佳玩具奖：Root

　　Root Robotics和Coding&Play是一种编码机器人，虽然外形看起来像是一个扫地机器人，但明显他们可以做的更多，比如说：教孩子编程。Root可以向四岁左右的孩子们介绍编码的概念，并可以实现让孩子直接编写代码。因此TechRadar将它评为本次展会上的最佳玩具。

　　最佳耳机奖：索尼WF-SP700N

　　索尼WF-SP700N是一款无线运动耳机，支持防泼溅、降噪等功能，这使得它成为今年国际消费电子展上最棒的耳机产品。

　　最佳创新奖：vivo屏下指纹功能

　　vivo作为国内的手机厂商，此次与Synaptics合作，在CES上展出了屏下指纹识别功能，这项技术非常的实用、新颖，可能会是未来手机市场最流行的趋势之一，所以毫无疑问，它配得上这个奖项。

　　最佳音频配件奖：Sony HT-Z9F Soundbar

　　索尼最好的杜比全景声音箱HT-Z9F，具有环绕声效果的3.1声道系统并兼容4K HDR，它将大幅升级用户家庭影院系统的使用效果，并因此赢得这一奖项。

　　最佳手机配件奖：大疆Osmo 2

　　大疆Osmo 2是一款出色的手机云台，支持纵向图像和视频拍摄，假如你喜欢玩Instagram，那么它可以让你拍出更好的照片和视频。

　　最佳智能家居设备奖：三星Family Hub

　　三星Family Hub是一台智能冰箱，支持Bixby语音功能，并具有成为智能家庭中枢的能力，因此评选它为最佳智能家居设备奖是最合适不过了。

　　最佳无人机奖：Tello

　　Tello由中国公司Ryze Tech生产制造，其采用了英特尔和大疆的技术，性能及使用效果更加出色，但售价仅为99美元。因此它是目前最先进，最具性价比的产品之一。

　　最佳音箱奖：索尼SRS-XB41

　　索尼最新的蓝牙音箱索尼SRS-XB41拥有出色的灯光效果及低音效果，所以TechRadar评选它为本次展会的最佳音箱。

　　最佳机器人奖：索尼Aibo机器狗

　　索尼Aibo机器狗是今年最吸睛的产品之一，它拥有人工智能、传感器、机器人等多种技术加持，是最像实物的机器人。当然，价格也会昂贵许多。

　　最佳AR奖：Vuzix Blade

　　Vuzix Blade眼镜将“人人都可以使用AR产品”变成了现实，它内置亚马逊Alexa语音助手，是今年CES展的最佳AR设备。

　　最佳无线充电设备奖：贝尔金Boost Up Dual

　　在苹果展出了AirPower无线充电板之后，大家可能都以为这是最棒的无线充电设备，但是贝尔金显然在这方面更出色：它可以同时给更多的设备充电。

　　最佳移动电源大奖：Mophie PowerStation AC

　　Mophie PowerStation AC在价格方面可能并不友好，但它绝对是一款最值得购买的携式充电器：内置2.2万毫安时的电池，能够给笔记本、手机等多种设备充电。因此，PowerStation Ac被评为最佳移动电源大奖也在情理之中。

　　以上就是TechRadar对于本届CES上各项产品奖项的汇总，那么在展会中还有什么新奇产品、前沿科技呢？请关注新浪科技CES专题（PC版：http://tech.sina.com.cn/zt_d/ces2018/ ；WAP版：http://tech.sina.cn/zt_d/ces2018 ），我们会为您带来最新鲜的科技资讯。

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