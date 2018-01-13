微信封杀！MIUI下线自动记账功能

小米在MIUI 9中加入了一个“微信自动记账”的新功能，可以自动聚合微信、支付宝、短信等平台的账单信息，免去手动记账的麻烦。

不过最近有不少网友发现，该功能已经无法正常使用，不能采集微信中的支付信息。

MIUI官方对此公告称，尽管记账功能的所有财务数据都不会被MIUI上传或分享给任何第三方或作他用，但是从2017年12月底的微信6.6版本开始，微信开始对MIUI的自动记账功能进行全面限制，导致“我的支出”无法自动记录微信的支出信息。

MIUI方面曾尝试与微信方面进行沟通，但最终无果，不得不放弃对微信自动记账的支持。

从下周的MIUI体验版开始，包括此后的开发版和稳定版，MIUI负一屏我的支出卡片设置中的微信自动记账选项将被完全关闭。

用户如有需要，可以手动录入微信支出信息，或继续使用支付宝、短信的自动记账功能。

以下是MIUI官方公告：

以下是MIUI官方公告：

MIUI9上推出的“信息助手-我的支出”功能，已经陪伴了大家近半年的时间，在用户授权开启下，它可以自动聚合主流平台的账单，省去了手动记账的麻烦。过去半年时间，“我的支出”功能也一直在不断优化完善，尽可能给大家带来更优的体验。

“我的支出”记账功能旨在为MIUI用户提供省心、便捷的记账体验，提高大家使用手机的效率，是完全出于用户需求而设计的功能。所有的财务数据不会被MIUI上传或分享给任何第三方或作他用！

2017年12月底，微信在其6.6版本上，开始对自动记账功能进行全面限制，导致“我的支出”无法自动记录微信的支出信息。我们尝试与微信方面进行沟通，但最终无果。为避免该功能的失效给更多的用户在使用手机时带来困扰，我们不得不宣布“我的支出”将不再支持微信的自动记账。下周的MIUI体验版（及此后的开发版和稳定版），我的支出卡片设置中的微信自动记账选项将被关闭。未来大家仍可以在“我的支出”卡片上手动录入微信的支出信息，或继续使用支付宝、短信的自动记账功能。

对于微信自动记账功能的下线，我们深表歉意！MIUI致力于提供全局性的、统一的用户体验，我们愿以开放的心态与所有合作伙伴进行合作。接下来我们会继续优化“我的支出”功能，为大家提供更好的便捷记账服务。再次感谢大家的支持！

MIUI信息助手团队

2018.1.12