新浪手机 > 正文

微信封杀！MIUI下线自动记账功能

微信封杀！MIUI下线自动记账功能
2018年01月13日 06:30 快科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　小米在MIUI 9中加入了一个“微信自动记账”的新功能，可以自动聚合微信、支付宝、短信等平台的账单信息，免去手动记账的麻烦。

　　不过最近有不少网友发现，该功能已经无法正常使用，不能采集微信中的支付信息。 

　　MIUI官方对此公告称，尽管记账功能的所有财务数据都不会被MIUI上传或分享给任何第三方或作他用，但是从2017年12月底的微信6.6版本开始，微信开始对MIUI的自动记账功能进行全面限制，导致“我的支出”无法自动记录微信的支出信息。

　　MIUI方面曾尝试与微信方面进行沟通，但最终无果，不得不放弃对微信自动记账的支持。

　　从下周的MIUI体验版开始，包括此后的开发版和稳定版，MIUI负一屏我的支出卡片设置中的微信自动记账选项将被完全关闭。

　　用户如有需要，可以手动录入微信支出信息，或继续使用支付宝、短信的自动记账功能。

以下是MIUI官方公告：以下是MIUI官方公告：

　　以下是MIUI官方公告：

　　MIUI9上推出的“信息助手-我的支出”功能，已经陪伴了大家近半年的时间，在用户授权开启下，它可以自动聚合主流平台的账单，省去了手动记账的麻烦。过去半年时间，“我的支出”功能也一直在不断优化完善，尽可能给大家带来更优的体验。

　　“我的支出”记账功能旨在为MIUI用户提供省心、便捷的记账体验，提高大家使用手机的效率，是完全出于用户需求而设计的功能。所有的财务数据不会被MIUI上传或分享给任何第三方或作他用！

　　2017年12月底，微信在其6.6版本上，开始对自动记账功能进行全面限制，导致“我的支出”无法自动记录微信的支出信息。我们尝试与微信方面进行沟通，但最终无果。为避免该功能的失效给更多的用户在使用手机时带来困扰，我们不得不宣布“我的支出”将不再支持微信的自动记账。下周的MIUI体验版（及此后的开发版和稳定版），我的支出卡片设置中的微信自动记账选项将被关闭。未来大家仍可以在“我的支出”卡片上手动录入微信的支出信息，或继续使用支付宝、短信的自动记账功能。

　　对于微信自动记账功能的下线，我们深表歉意！MIUI致力于提供全局性的、统一的用户体验，我们愿以开放的心态与所有合作伙伴进行合作。接下来我们会继续优化“我的支出”功能，为大家提供更好的便捷记账服务。再次感谢大家的支持！

　　MIUI信息助手团队

　　2018.1.12

记账MIUI微信
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有