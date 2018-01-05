时代落幕！网友称塞班手机已无法登陆QQ/微信

从当年街机N73，到T9机皇N95，再到全键盘机皇E73，最后到触屏旗舰N97。机皇这个称号一直是N系列的代表。塞班系统也一直陪伴着我们80，90后。虽然当时屏幕最早只有1.5到2.4英寸。

但是我们还是拿着他们看视频，玩游戏，乐此不疲。当时曾经用了3个月的安卓系统，最终因为应用支持太少，手机QQ不支持空间，不能玩好友买卖，抢车位，和农场。最终换回了塞班系统。

近日，根据网友的反馈，在去年还能够正常使用的QQ2013版本，在登录时提示输入验证码，但腾讯已经停止为该版本的QQ下发验证码，图片称“该版本存在安全隐患，现已停用”。跳过验证码步骤无效。

微信方面，在11月底时功能还能够正常使用，进入12月，部分老机型的微信也被禁止登录，想要登录需要修改接入点，目前只有中国移动用户测试成功。

下载方面，网站下载链接已经失效。部分第三方网站还可以进行下载。

塞班平台从崛起，辉煌，衰落。塞班系统占有率也曾经高达58.62%。从1999年推出第一款塞班系统，到2013年6月12日，停止塞班系统配发，转战Windows Phone平台。

14年时间，无论他现在是否好用，但他曾经带给过我们惊喜，带给过我们回忆。无论如何，向过去致敬，向塞班致敬。