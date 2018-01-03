2018 CES消费电子产品展前瞻（一）：手机篇

2018年1月9日至12日，CES（消费类电子产品展览会）将在美国召开，这是科技圈在新年的第一件大事。过去的几年，CES展会为我们展示了VR产品、人工智能、概念车、新品手机等，这次它又会为我们带来什么呢？

虽然CES展会上手机厂商没有MWC上那么多，但仍有不少厂商会在CES上展示新技术、发布新产品，每年CES上的新品也很值得关注。下面新浪手机就为大家梳理一下，2018 CES展会上可能会发布的手机新品。

华为：或发美版Mate 10

去年的CES上，华为发布了Mate 9 Pro，其与国内的华为Mate 9保时捷设计版相似，但价格要便宜一些。在今年，华为仍有可能会展示Mate系列的新品手机。

华为Mate 10

由于华为已和美国运营商AT&T达成协议，所以此次的CES展会上，华为很可能会展出运营商定制版的华为Mate 10手机，同时公布一些在美国的发售的细节，非常值得期待。

荣耀：海外版V10价格公布

荣耀V10新品手机已经上架印度亚马逊，并将在1月8日公布正式售价，同时，这款手机也将在同一天登录美国市场。

荣耀V10

虽然消息已被官方确认，但售价仍未曝光，根据欧洲市场499元的售价，荣耀可能会在今年的CES上公布美国市场荣耀V10的价格。

LG：一款K系列的新机

除了已经被曝光的智能音箱和OLED屏，LG还将在今年的CES上发布一款中端智能新机：LG K10。之所以不推出旗舰系列G7新机，可能是要留在MWC上正式发布。

LG

曝光消息显示，LG K10将会采用5.3英寸FHD显示屏，存储为3GB+32GB，并将搭载八核芯片。值得一提的是，这款手机将支持LG Pay，这也是第一款支持LG支付的中端智能机。

三星：折叠屏新机+S9+A系列新机集体亮相？

三星一直以来都是各大展会上的主角，这次也不例外。根据目前的曝光消息，基本已经确定三星将在2018 CES上展出中端智能机：三星Galaxy A8/A8 Plus。

三星Galaxy A8系列手机将会采用前置双摄的设计，支持背景虚化拍摄，并会搭载Infinity Display显示屏，二者的显示屏大小分别是5.6英寸和6.0英寸。除此之外，这两款手机都将采用18.5：9的屏幕比例，支持三星Pay。

三星S9曝光图

当然，万众期待的三星Galaxy S9系列手机也可能会在本届CES上亮相，但仅仅是亮相（可能通过视频展示），根据三星以往的习惯，Galaxy S系列的手机会等到MWC上发布，所以关注其具体的参数配置及设计的用户要再等等了。

至于曝光已久的“黑科技”产品三星折叠屏手机Galaxy X，目前的普遍看法是，这款手机会出现在CES上，具体是否在2018年正式发布还有待官方消息确认。

中兴：将发折叠屏手机

2017年10月份，中兴在海外发布的首款折叠屏手机：中兴Axon M。这款手机采用双5.2英寸1080P显示屏设计，中间由铰链衔接，可以实现180度的翻转。配置方面，这款机器采用了骁龙821处理器，后置2000万像素摄像头。

中兴Axon M

据悉，中兴将在本次CES展会上正式发布这款折叠屏手机Axon M，不久之后国内也将上市。值得一提的是，中兴的折叠屏手机是由两块屏幕链接实现的，而三星使用的是柔性屏，也就是一块可以折叠的屏幕。（展台位置：South Hall 3 No.30306）

索尼：这次是L系列的入门机

近期，索尼Xperia L2的照片被泄露，作为索尼的入门级智能手机产品，这款新机搭载了骁龙630芯片，并采用5.5英寸显示屏和4GB RAM，但是在外观设计部分，却充满了国内千元机的廉价感。

索尼Xperia L2谍照

由于索尼Xperia L1是在2017 MWC上正式发布，所以按照时间推算，这款Xperia L2将会在2018 CES上亮相，并在未来的2018 MWC上正式发布。

诺基亚：诺基亚6（2018）该出来了

在2017年的CES上，HMD Global为大家带来了诺基亚6，宣告着诺基亚的回归。时隔一年，诺基亚6（2018）已经被曝光了，所以今年依然会有诺基亚的新品发布，大家可以继续充值情怀了。

诺基亚6

据外媒消息，诺基亚6（2018）采用16：9的5.5英寸显示屏，搭载骁龙630处理器，前置800万像素摄像头，后置1600万像素摄像头，支持指纹解锁。

黑莓：KEYone之后的旗舰机？

2017年黑莓发布了新品旗舰手机黑莓KEYone，虽然在用户们看来，这款手机的噱头大于实用，但这依然是黑莓的进步。今年的CES黑莓已确定出席，但是否会发布新品还不得而知。

黑莓

据猜测，黑莓此次会和去年一样，将展出一款旗舰新品手机，为未来在2018 MWC大会上正式发布做准备。

高通：没错，就是骁龙845

在去年的CES上，高通发布了骁龙835芯片，而在今年，骁龙845芯片已经在高通12月份召开的大会上发布，那CES会展示什么呢？

高通

此前有消息表示，高通将在明年发布两款中端处理器：骁龙670和骁龙640，以及一款入门级处理器：骁龙460，所以此次的CES上，高通可能会集中展示中低端芯片。而在旗舰芯片方面，搭载骁龙845的小米手机可能会亮相。

联发科：冲击中高端芯片市场

联发科将会在2018年发布两款P系列的处理器，其中一款是Helio P40，另一款则是性能较强的Helio P70。二者均以12纳米制程技术量产，并具备深度学习功能。

联发科

虽然目前这两款新品的发布时间还未确定，但普遍认为这两款处理器会在2018 CES上亮相，并借此抗衡对手在同时期内公布的新处理器。

其他

华硕：华硕在CES上的重头戏依然是笔记本电脑，但此次它可能会透露一些新品智能手机的消息。

华硕

谷歌：谷歌Pixel 2手机可能会出现在展会上，有消息显示，虽然这款手机已经发布，但是它会作为谷歌智能产品大汇总的一部分出现。

谷歌

石墨烯电池：石墨烯电池具有储电量高、使用寿命长、能效高、重量轻、成本低、稳定性好、充电速度快等特性，也就是俗称的“充电2秒钟，通话1小时”。最近我国的科学家研究出了新型的铝-石墨烯电池，可能未来的智能手机会在电池方面迎来一次变革。

石墨烯结构概念图

一直有传言表示，三星S9会使用石墨烯电池，虽然此次三星S9不一定会正式发布，但石墨烯电池大家还是可以期待一下的。

屏下指纹技术：iPhone X发布时，不少用户期待的屏下指纹技术并没有出现，取而代之的是Face ID功能，但在本次的CES展会上，屏下指纹技术可能要实现了。

指纹识别传感器供应商Synaptics新思科技表示，他们将带来可以大规模量产的、转为全面屏设计的、可智能唤醒手机的屏下指纹识别技术。其中所使用的是最新的Clear ID FS9500系列模组，可以透过1毫米厚的玻璃盖板，结合智能手机的光学指纹技术，来代替实体Home键的使用。

屏下指纹技术

同时，Synaptics新思科技还将与国内的手机厂商达成合作，发布首款“真全面屏手机”，而这家手机厂商可能就是我们熟悉的vivo。

总结：

总的来说，这次的CES展可谓是亮点满满，作为2018开年第一大展，各大厂商都可能会拿出一些全新的产品。那么还将会有什么新品出现？还有那些曝光消息？请关注新浪科技CES专题，我们会为您带来持续报道。