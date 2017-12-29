微信小游戏官方解读：百分之百必火！

还记得当年在微信上“打飞机”的火爆吗？微信游戏也正是借助那款不起眼的小游戏开始上路的，而今随着小程序逐步成熟，微信也为小程序加入了游戏支持，称之为“小游戏”。

按照微信的说法，小游戏是小程序的一个类目，它即点即玩，无需下载安装，体验轻便，可以和微信内的好友一起玩，比如PK、围观等，享受小游戏带来的乐趣。

目前，iOS用户可以直接升级微信6.6.1版本，安卓用户可以申请内测或者点击小游戏链接后直接下载内测版，就能开始玩了。

小游戏进入方式：

1、微信6.6.1主界面下拉，弹出菜单中可以在这里看到最近使用过的小程序、小游戏。

2、微信的发现标签页、游戏菜单里，也能看到玩过的小游戏。

3、在微信“搜一搜”直接搜索小游戏名称，并且能直接看到已加入的好友和他们的成绩。

4、用户可通过好友转发，加入一款小游戏进行互动，形成自传播。

第一个上线的小游戏叫“跳一跳”，还有欢乐坦克大战、爱消除乐园等。

目前，安卓端小游戏在测试少量游戏商品内购，iOS端暂不支持。

对于开发者来说，小游戏已提供开发文档和工具，方便开发者先进行开发，可访问微信公众平台官网获取。

小游戏开放注册后，开发者可注册并提交小游戏。

我们再来看看这个“跳一跳”小游戏，有点像儿时的跳房子，手指长按屏幕“i”形小人就会躬身蓄力，松开后翻转跳跃，从这个“盒子”跳到另一个“盒子”，直到摔下去，然后在排行榜上和好友PK。

“盒子”的造型丰富多样，魔方、井盖、卷纸、闹钟、表情、红包、便利店、快递等等无所不有。

如此充分可利用碎片时间、老板想发现都难的小玩意儿，不火没道理啊。

不说了，我去玩一会儿……