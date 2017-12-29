新浪手机 > 正文

微信小游戏官方解读：百分之百必火！

微信小游戏官方解读：百分之百必火！
2017年12月29日 07:48 快科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　还记得当年在微信上“打飞机”的火爆吗？微信游戏也正是借助那款不起眼的小游戏开始上路的，而今随着小程序逐步成熟，微信也为小程序加入了游戏支持，称之为“小游戏”。

　　按照微信的说法，小游戏是小程序的一个类目，它即点即玩，无需下载安装，体验轻便，可以和微信内的好友一起玩，比如PK、围观等，享受小游戏带来的乐趣。

　　目前，iOS用户可以直接升级微信6.6.1版本，安卓用户可以申请内测或者点击小游戏链接后直接下载内测版，就能开始玩了。

小游戏进入方式：

　　小游戏进入方式：

　　1、微信6.6.1主界面下拉，弹出菜单中可以在这里看到最近使用过的小程序、小游戏。

　　2、微信的发现标签页、游戏菜单里，也能看到玩过的小游戏。

　　3、在微信“搜一搜”直接搜索小游戏名称，并且能直接看到已加入的好友和他们的成绩。

　　4、用户可通过好友转发，加入一款小游戏进行互动，形成自传播。

第一个上线的小游戏叫“跳一跳”，还有欢乐坦克大战、爱消除乐园等。

　　第一个上线的小游戏叫“跳一跳”，还有欢乐坦克大战、爱消除乐园等。

　　目前，安卓端小游戏在测试少量游戏商品内购，iOS端暂不支持。

　　对于开发者来说，小游戏已提供开发文档和工具，方便开发者先进行开发，可访问微信公众平台官网获取。

　　小游戏开放注册后，开发者可注册并提交小游戏。

　　我们再来看看这个“跳一跳”小游戏，有点像儿时的跳房子，手指长按屏幕“i”形小人就会躬身蓄力，松开后翻转跳跃，从这个“盒子”跳到另一个“盒子”，直到摔下去，然后在排行榜上和好友PK。

　　“盒子”的造型丰富多样，魔方、井盖、卷纸、闹钟、表情、红包、便利店、快递等等无所不有。

　　如此充分可利用碎片时间、老板想发现都难的小玩意儿，不火没道理啊。

　　不说了，我去玩一会儿……

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有