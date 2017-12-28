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用十个数字带你回顾2017年的手机圈

用十个数字带你回顾2017年的手机圈
2017年12月28日 07:57 新浪手机
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　　每到年底，总要俗气的写一篇盘点文章，回顾一下这一年的人和事。今年的手机圈格外热闹，但一一列举条理不清，我们不如换一种方式，用10个数字来回顾下今年都有些什么事，顺便从中窥探一下2018年的发展脉络。

　　1.一块全面屏

　　在今年上半年，如果说起“全面屏手机”，很多人会问“这是什么？”但是在下半年，同样是这几个字，却布满了大街小巷的专卖店。从小米MIX开始，手机屏幕变宽变大成为了厂商们新一轮的追逐方向，不同于努比亚的无边框或是三星的曲面屏，小米采用的是最直观的变大方案：用18：9的屏幕比例、80%以上的屏占比，给用户最大的视觉冲击。

　　目前官方没有对“全面屏手机”下定义，手机圈约定俗成的把18：9的屏幕比例当做是全面屏，虽然乍一看是屏幕变大了，但仔细瞧瞧只是把机身正面的可视面积拓宽，在同样大小的机身上有了更多的“屏”。这导致了后面发布的一部分全面屏手机完全照猫画虎，正面看上去完全一样，不开机看UI界面，根本不知道是哪一家的产品。

　　全面屏的爆发是厂商们对新技术的追求，想要依靠不同的设计来赢得更多用户的青睐；另一方面，国产厂商们盲目追求热点的情况也表露无遗，没有创新、没有突破，完全依靠现有的设计来更改Slogan作为卖点，并无限夸大，这对于未来的发展是不利的。

　　一场发布会全系列都搭载全面屏，或是在屏幕上点缀点花纹，表示这块全面屏和大家的不一样，在蹭热点方面，国内厂商们一向是别出心裁的。

　　全面屏手机的出现让新意匮乏的手机市场找到了新的立足点，按照目前的趋势来看，2018年的全面屏依然会是“制霸”的节奏，而基于全面屏诞生的面部解锁功能、屏下指纹功能也在今年初露萌芽，可能会在明年实现爆发。

　　2.两个摄像头

　　手机搭载双摄像头已经不是新闻了。经历过2016年双摄的狂轰滥炸，2017年的双摄已经走向平静，并普及到了千元机市场，成为了智能手机的标配。用一句电影台词来形容就是“没有双摄你出门都不好意思和人打招呼”。

　　在后置双摄逐渐成为设计标准之后，一些新机开始尝试在正面也搭载双摄，当然，前置双摄的功能远不及后置强，但将双摄放在机身前面，对于一些喜爱自拍的女性用户来说是一个难以拒绝的诱惑：背景虚化、AI级美颜、整容级磨皮等。如果说后置双摄是为了提升手机性能才诞生的，那么前置双摄绝对是为了女性用户诞生的。

　　除了前后双摄的设计，厂商们也开始在摄像头的位置上玩花样：从机身背部左上角横向排列，到中央部分横向排列，再到中央部分竖向排列，双摄就这么被移来移去。但还好，功能没怎么被影响，不论是黑白+彩色，还是广角+长焦，成像依然让人满意。

　　明年的双摄依旧是各大厂商的卖点之一，只不过有从后置双摄变为前后双摄的趋势，至于更多的功能，可能会在内部的对焦、虚化、滤镜等方面实现。除此之外，相机的AI化（智能化）会是一个大方向。

　　3.3.5毫米耳机接口

　　iPhone 7系列发布之后，是否跟着苹果的脚步取消3.5毫米耳机接口成为了手机厂商们需要考虑的问题。不搭载3.5毫米耳机孔有很多好处，比如：机身可以变薄、电池可以更大、节省内部空间、提升手机密闭性等，坏处却也很明显：让人不适应。

　　用户们吐槽取消耳机孔，一方面是觉得连接转接头使用耳机太麻烦，或者是单纯的不喜欢戴蓝牙耳机，另一方面则是觉得没有必要。这个在功能机时代就出现的设计，在没有经历任何变化的情况下，到了智能机时代要被取消，对于用户来说实在是难以接受。

　　今年发布的手机中，小米6、谷歌Pixel 2等都陆陆续续的取消了3.5毫米耳机接口，算是在旗舰机方面率先“尝鲜”。未来取消耳机孔是一个大的趋势，尽管目前大部分手机仍旧保留着3.5毫米耳机孔，但可能不久之后，这个设计就会变成历史。

　　有个段子说“每个取消耳机孔的手机厂商，都在准备将蓝牙耳机卖给用户”，现在看看，并不是个笑话，如果可以提升音质、改善性能，那何乐而不为呢。

　　4.4GB RAM

　　智能手机的RAM容量一直在提升，到了2017年，4GB RAM已经成为了旗舰手机的“起步”配置。许多厂商在内存方面一点都不手软，发布会上“4+64、6+64”的配置看的人触目惊心，这么大容量，真的是不把iPhone放在眼里。

　　RAM容量是安卓手机为数不多可以比过iPhone的地方，今年发布的iPhone 8系列手机RAM容量停留在3GB，而国内的旗舰机已经奔着8GB去了，这速度简直是刹不住车。其实安卓手机的RAM容量一直处于“一路飞奔”的状态，相比之下iPhone却依然慢悠悠。安卓用户都有种感觉，手机刚买来还很流畅，为什么用一段时间就会卡顿呢？除了硬件的损耗，最主要的问题就是内部软件占用内存，越做越臃肿，导致用户手机硬件支撑不住。因此提升RAM容量也是智能手机发展的一个大趋势。

　　4GB RAM目前已经普及到千元机行列，对用户来说，手机会越来越快，长时间使用之后越来越慢也会不那么明显。6GB RAM的旗舰机在今年也有不少，可能在做2018年回顾的时候，6GB RAM会成为6这个数字最好的指代。

　　5.5种机身配色

　　不夸张的说，每一代iPhone发布，都会在一定时间内决定市场的走向，手机配色也不例外。你还记得被“土豪金”支配的恐惧吗？那一抹“玫瑰金”你是否还有印象？看吐了的金属外壳你是不是也曾和人炫耀过？

　　手机的外观决定了用户是否对其感兴趣，所以“眼缘”十分重要，厂商们也都规规矩矩的制作最受大众认可的颜色。从金色统治的时代，到黑、白、粉的出现，手机外观配色由单调变得丰富，正在向“多彩”的时代迈进。

　　2017年的手机机身配色脱离了单调颜色的限制，变得更加青春时尚：红色、蓝色、绿色的手机纷纷亮相，成为市场上的焦点，甚至是动漫定制版手机也开始发售，单从配色上来说，2017年是智能手机配色最丰富的一年。

　　6.2016年的快充

　　从2015年开始，快充就逐渐普及了，2016年是快充大热的一年，同双摄一样，这功能没有你出门也是不好意思和别人打招呼的。到了2017年，各大厂商将快充当做是标配来使用，除了依旧我行我素的iPhone。快充在发布会上的提及也变少了，取而代之的，是全新的无线充电功能。

　　从三星S6开始，无线充电就已经进入了大众的视野，直到iPhone 8系列的搭载，才重新让手机圈重视起来。苹果将在明年发布无线充电板AirPower，正式开启无线充电时代，所以明年的无线充电可能会是手机圈的热点。

　　另外，有消息表示即将在CES上亮相的三星S9会搭载石墨烯电池，浙大也在最近研制出了全新的铝-石墨烯电池，石墨烯电池对手机的充电速度、充电环境、电池设计有着较大的提升，可以为手机的使用质量带来质的飞跃。可以预见，未来对手机性能影响最大的可能是电池方面的问题。

　　7.2017年的回归

　　“7”这个数字献给2017年回归的手机，算是对前辈的致敬。

　　从功能机时代开始，诺基亚就一直是个传说，直到退出手机市场，其号召力依然没有下滑，随便一条准备回归的消息就能勾起读者的兴趣。总有人说回归，但诺基亚却总是回不来，到最后演变成“狼来了”的故事，大家的激情都被消磨殆尽了。

　　今年上半年，诺基亚正式回归了，它用一款低端机敲开了智能手机市场的大门，然后用户仔细的端详了它一圈，又把门关上了。且不说智能机时代更新发展的速度快，单凭一腔情怀想要拉拢用户，简直异想天开。

　　面对同样遭遇的还有黑莓和夏普，一个是全键盘，一个是美人尖。都是老前辈，都有手艺活，但是在无数后背面前，还是吃了闭门羹。总的来说就是一句话：现在的时代不讲究备份辈分，得看实力。

　　社会，社会。

　　几款前辈级的手机在今年的表现并不算好，充其量算是叫好不叫座，明年的手机市场竞争会更加惨烈，如果没有拿得出手的绝活，被人再一次赶下去也是迟早的事。最后一句歌词送给他们，不是揶揄也不是致敬，就当是种寄托。

　　“一杯敬明天，一杯敬过往”。

　　8.骁龙845

　　在12月初，高通骁龙845处理器正式亮相，从数据上来看，骁龙845处理器采用了10纳米制程工艺，集Kryo 385 CPU、dreno 630图形处理器、Hexagon 685 DSP、Spectra 280 ISP、X20 LTE制解调器等于一体，CPU性能较上代提升30%，功耗方面也提升了30%，显示速度则提升了2.5倍左右。

　　值得一提的是的是，骁龙845加入了AI支持。AI作为近几年最热门的词汇，手机厂商一直在向其发展，麒麟970、苹果A11处理器都加入了人工智能的特性，并陆续推出了语音助手、面部识别、快速查找等功能。

　　骁龙845是高通的第三代商用AI平台，能够支持高速运算、深度学习等，高通还通过软件打通了所有接口，通过一个API即可实现所有AI相关的功能，整体性能较骁龙435提升了近3倍。

　　除此之外，骁龙845的安全性、连接性、快充等技术也在不同程度上有所提升。骁龙845集中于人工智能的设计让人非常期待，明年的AI功能可能是智能手机最大的亮点。

　　9.999元以下的手机

　　2017年初，手机价格就像是吃了兴奋剂一样往上窜：魅蓝涨价了、红米涨价了、努比亚也涨价了，涨价两个字成为了手机圈最热门的话题。究其原因，一方面是零配件的供应量跟不上，供不应求导致价格上涨，另一方面就是汇率的影响。

　　在这种大环境下，本来就是夹缝中求生的千元机存活变得更艰难。数据显示，从2016年开始，千元机市场就已经有些 “不受待见”，随着用户的消费升级，旗舰机逐渐成为用户的首选，千元以下甚至是1500元以下的手机都鲜有人问津。虽然线下店的销量还可以维持，但千元机的市场明显缩水严重。

　　到了2017年，伴随着价格的上涨，999元以下的千元机几乎不再发布，取而代之的是1000元到1500元，甚至是2000元左右的中低端机型，厂商们也寻求改变聚焦高端旗舰，逐渐抛弃低价市场。到了2018年，999元以下的机型可能就更少了，除了线下体验店或针对相关人群定向投放，可能手机市场不再会有千元机的身影。

　　10.iPhone十周年

　　要评论手机圈，iPhone是一个绕不过去的话题。2017年9月，iPhone X作为十周年特别版登上舞台，从2007年6月第一代iPhone诞生至今，这款对手机圈有着重大影响的手机已经度过了十年。

　　在今年，iPhone X依然是所有人关注的焦点：全面屏设计、Face ID功能、无线充电、A11 Fusion芯片、AR技术等，它又一次向整个手机行业展示了什么叫做强大。

　　作为行业时尚的风向标，iPhone历来是有自己独特的设计，这次也不例外。齐刘海的造型虽然饱受诟病，但在发布之后已然成为了新一轮的潮流，不少山寨机仿照iPhone X来设计，华为P11的曝光图也能看见一撮刘海，甚至有消息说三星也申请了刘海屏的专利。

　　除了全新的外观，iPhone X在性能方面也有了提升，不得不说的是面部解锁功能，原深感镜头的搭载让面部解锁可以在多种环境下使用，兼具安全性及便捷性，虽然网上市场有新闻表示，用户自己的手机被同事、兄弟、家人等解锁，但仍不能否认，iPhone X的面部解锁时安全性最高的。

　　至于指纹解锁，这个被iPhone X取消的功能，虽然我们现在大多数人仍在使用，但在未来很有可能被屏下指纹代替，实现面部识别+指纹识别+全面屏共存的情况。

　　在度过了十周年生日之后，iPhone迎来了下一个十年。它还会有什么改变？还将有怎样的新科技？还会用何种方式来引领潮流？我们拭目以待。

　　写在最后

　　2017年的手机圈是热闹的，百家争鸣、争奇斗艳，这样的环境给了智能手机无限的可能，也让人有了更多的期待。2018年的手机圈竞争会更激烈，也更精彩，我们期待更多不同寻常的新机给我们带来不一样的体验。（震霄）

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