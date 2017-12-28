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方舟子再度手撕锤子罗永浩 网友直言：尖酸刻薄

方舟子再度手撕锤子罗永浩 网友直言：尖酸刻薄
2017年12月28日 07:45 泡泡网
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　　对于方舟子与锤子科技CEO罗永浩之间的恩恩怨怨，作为吃瓜群众的我们并不适合做出过多的评价，罗永浩倒是一直表示希望亲自与方舟子进行一番切磋，不过却被方舟子一直以各种理由借口搪塞。

　　近日，认证为“生物化学博士”、“科普博士”的方舟子再度在微头条开撕罗永浩：?锤子手机作为著名的失败产品被选入“失败博物馆”展出，好像是唯一入选的中国产品。展品说明里对罗永浩、锤子手机冷嘲热讽，嘲笑其“没那么聪明”。这个展览正在全世界巡回展出，现在到了洛杉矶。这下罗布斯全世界出名了，功德圆满，可以再找地方政府要几个亿。

　　可以看出来，方舟子言语之间充满了嘲讽与挑衅，不过他真的了解什么叫“失败博物馆”吗？失败博物馆（The Museum of Failure）是瑞典人Samuel West博士所创立的，其博物馆创立的初衷，绝非为了对失败的产品加以展览和嘲讽，而是为了说明一件事：“创新是一门高风险的生意。”博物馆的目的是想说明，创新需要失败。无论是个人还是组织，我们都得更好地学习和研究失败，而非刻意忽视它们，然后假装什么都没发生。

　　在失败博物馆，上榜的几乎全是世界级企业，毕竟默默无闻的也不会引起大众关注。我们简单挑了罗列在其中的几家知名企业的失败产品：诺基亚 N-Gage；谷歌眼镜；可口可乐的“新可乐”；特朗普棋盘游戏；苹果掌上电脑Apple Newton；哈雷摩托的哈雷香水；柯达数码相机DC40……随便拿一件产品出来公司都是在全球范围内赫赫有名的，而“失败博物馆”也于今年6月在瑞典赫尔辛堡开幕，开始了全球快闪之旅，目前已经在瑞典多个城市、德国柏林、荷兰阿姆斯特丹、美国迈阿密等城市出现，据悉快闪馆日程已经排到了2018年。

Apple NewtonApple Newton

　　所以我们能够看出，“失败博物馆”的意义绝非像方舟子所说的那样冷嘲热讽，其更多是针对产品本身创新失败的一种鼓舞与激励，如此曲解，真不知道方舟子意欲何为。对此网友们也在微博上表达了自己的观点。

　　今年，锤子科技可以说是风华正茂，面对方舟子的嘲讽，这一次不知道老罗又会做出什么样的回应呢？

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