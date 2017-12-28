外媒评最差数码产品：Bixby不幸上榜，3个理由服不服

近日，国外科技数码媒体瘾科技engadget评选出了几件2017年最差的数码产品，这些产品的上榜理由也都不同。这次，三星Bixby智能语音助手不幸上榜。

这家媒体给出的理由总结来说有三方面：其一是时间问题，Bixby在今年三月份与S8一同发布，但在S8系列推出后的三个月里，Bixby甚至都还没上线。

第二个原因是，他们认为Bixby的体验效果并不好。瘾科技的高级编辑Devindra Hardawar表示，它回答简单的命令也需要很长时间，有时候重复相同的命令甚至得到完全不同的回复。

第三个上榜理由是，由于谷歌给国外所有安卓系统的手机都配备了Google Assistant智能助理，三星Bixby这个不那么聪明的后来者也就没有存在的必要了。

对于Bixby的上榜网友们都不服，他们表示Bixby简直是年度最佳数码产品，碾压人工智障siri几条街！那你们怎么看Bixby入选最差数码产品呢？

除此之外，上榜的数码产品还有Juicero果汁机、LG Watch Style智能表、Bodega（一款用App控制的自动售货柜）、雅达利的扬声器帽子、日清的消音叉子、谷歌Pixel Buds耳机、Hushme语音面具等。