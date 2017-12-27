传骁龙855处理器将用7nm工艺 或明年年底推出

不久前，高通在美国发布了全新一代的旗舰处理器骁龙845移动平台，明年也将有一大批搭载骁龙845的旗舰处理器陆续上市。不过骁龙845依旧采用了与骁龙835一样的10nm制程工艺，没用上7nm工艺让不少爱好者略感失望。不出意外的话，明年的苹果A12处理器就将采用7nm的先进制程工艺，有消息称，骁龙855也将用上7nm工艺，与苹果A12一较高下。

根据微博用户爆料，苹果A12和骁龙855都在准备采用7nm的制程工艺，苹果A12芯片将在2018年5月份进行waferout（晶圆测试出片），高通骁龙855会晚一些。根据以往的时间节点，苹果将在年中推出A12，而骁龙855可能就要等到年底了。

骁龙845将Kryo 280核心升级为Kryo 385，依旧是四大四小八核处理器，性能上有近30%的提升。GPU搭载了最新的Adreno 630，图片和视频渲染的能力也有近30%的提升。

今年的A11处理器是苹果公司自主研发的处理器芯片 ，采用6核心设计 ，由2个代号为Monsoon的高性能核心及4个代号Mistral的低功耗核心组成。今年推出的iPhone 8系列和iPhone X都采用了这一处理器，在性能上非常出色。