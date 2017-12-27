中国第三方移动支付逼近30万亿元：支付宝遥遥领先

Analysys易观今天发布了最新一期中国第三方移动支付市场监测报告。数据显示，2017年第三季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达294959.2亿元人民币，环比增长28.02%，同比则猛增2.26倍。

第三季度，电商、外卖、出行等移动支付覆盖行业主要厂商的整体交易规模均保持平稳增加，用户更加习惯于通过移动互联网进行消费和理财等行为。

此外，移动支付线下和四五线的渗透速度也在加快。

厂商方面，支付宝以53.73%继续遥遥领先，而且今年以来保持平稳，同比则提高了3.31个百分点。

第三季度，支付宝继续对线下扫码业务保持大规模投入，特别是持续开发商户需求，消费类和个人转账类业务的交易规模都呈现爆发式增长。

以微信支付为主体的腾讯金融份额为39.35%，稳中有升，同比提高1.23个百分点。

本季度，腾讯持续投入线下移动支付场景，个人服务类交易规模仍然呈现爆发性增长，特别是个人类转账业务增幅十分明显，而且得益于微信的入口优势和对产品的持续优化，腾讯金融信用卡还款业务交易规模也保持高速增长。

总体来看，支付宝和微信支付的交易规模继续保持万亿级规模增长，合计份额高达93.08%，占据绝对主导地位，增速也高于其他厂商。