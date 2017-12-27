刷手机免费坐地铁 这羊毛还有不薅的道理？

近期，北京地铁推出了一款名为“易通行”的App，乘客可以通过这款应用体验手机购票、取票、刷手机进站等服务，并且赶在业务的推广期，更有免单、减免等优惠可享。

作为一名以地铁为通勤方式的上班族，小编岂能放过这等“薅羊毛”的好机会，马上下载App，体验一番免费出行。

注册“易通行”账户

易通行是北京轨道交通单程票互联网票务的官方服务平台，在下半年率先于机场线试点运行，随着技术的逐渐成熟，逐渐推广至北京市轨道交通全线。

目前“易通行”App已经支持了iOS和Android双平台，大家可以在各大应用市场搜索下载，或者直接进入下面的网址下载。

完成安装后，先要进行账户的注册。需要注意的是，由于这款App涉及到金融支付，需要与个人信用体系挂钩，所以用户在注册时需填写姓名与身份证号，系统将会对乘客信息进行实名认证。

并且一个手机号码仅可以注册并绑定一个账号，完成实名认证后不能进行修改。

当前的“易通行”App首页支持三种操作，分别是“在线购票”、“扫码乘车”以及“线路查询”。“在线购票”是我们此次薅羊毛的入口。

线上购票最高省25元

进入“在线购票”，只需选择起点站、终点站、张数，确认购票信息无误后，再提交订单进行支付。

目前“易通行”支持了支付宝、京东钱包和中国工商银行行卡三种支付方式（未来还将丰富），大家可以在支付时自由选择。

由于处于推广期，这三种方式均支持首单免单、次单随机立减的优惠。也就是说，如果您恰巧拥有这三种支付方式，则就拥有了三次免费乘车的机会。小编也了解到，此次优惠持续将到12月31日，薅羊毛要抓紧。

颇为良心的是，此次的支付优惠支持地铁全线路的支付，包括单程票价25元的北京地铁机场线。单笔订单最多购买10张车票，如果购买错误，还可在应用内对订单进行退票操作。

线下怎么取票

在付款成功之后，即可生成一枚取票二维码，我们在对应的订单中就可以找到，接下来就要找到地铁站内的网络取票机。

根据我的经验，网络取票机会有黄色的地面箭头标识，通常设立在自助购票机一旁，由于目前该项业务还处于推广阶段，站内通常只有1-2台。

取票时，按照提示只需将取票二维码对准网络取票机上的扫码区即可，过程类似于取电影票，很是方便。

需要提醒大家的是，只能在所选定的起点站取票并进站乘车。订单形成后的30日内我们都可以通过二维码取票乘车，如30日后仍未取票，则票款将自动退还到账户中。

直接刷手机还要再等等

“易通行”的App同时也支持“扫码乘车”功能，不必先通过网络取票机取票，就能够直接刷二维码进出站。

只不过该项业务需要硬件层面升级地铁闸机来匹配，目前仅有少数车站拥有对应的硬件条件，主要集中在机场线，因此对于大多数人而言，并不能及时体验刷手机乘地铁的便捷。

所幸地铁方面的硬件升级已经全面启动，预计到2018年一季度，北京地铁全网所有线路和车站都能实现手机刷二维码进出站。

最后，请允许笔者有这样的感叹：行走在北上广这样的一线城市，外出仅携带一部手机已经成为常态，依靠支付宝、微信、手机Pay等手段足以处理我们衣食住行的所有问题。