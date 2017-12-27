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小米会员测试版上线：月费9.9元

小米会员测试版上线：月费9.9元
2017年12月27日 07:44 快科技
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　　近日小米官方宣布，小米会员已经开始限量内测，每月只需9.9元（原价219元），就能享受一系列福利。

　　另外，部分双卡手机可能受影响。一个小米账号能且仅能免除一个手机的广告，如小米账号绑定多个手机，免除广告权益将受影响。

　　小米会员内测资格首批放出1万个（每日限量内测），月费9.9元，年费88元，还送2017年限量勋章、价值10元书币。

　　包月可享受22套专属主题、5GB云服务空间、100元有品福袋、1000书币（多看阅读），包年则能得到37套专属主题、10GB云服务空间、150元/月优品福袋、1200书币/月。

　　小米会员权益详细官方说明：

　　1、会员权益介绍：

　　（1）“专属主题”权益：

　　购买会员后，用户可直接使用小米VIP专属主题10/22/37套（相当于5级/10级/20级用户可用主题），具体主题内容进入主题页面可见。其中，MIUI9用户进入“我的小米-专属主题”使用相关主题，MIUI9以下版本用户进入“我的小米-小米VIP-我的-特权-专属主题”使用相关主题。

　　（2）“云服务空间”权益：

　　购买体验计划/月卡/年卡会员后，用户将在原有小米云服务空间基础上增加5G（体验计划会员/月卡会员）或10G（年卡用户）云空间，可用于存储照片、短信、联系人信息等。

　　（3）“有品福袋”权益：

　　购买会员后，体验计划或月卡用户可领取总价值不低于100元的米家有品优惠券，年卡用户每月可领取总价值不低于150元的米家有品优惠券，未在当月领取的优惠券不累计到下月。优惠券领取后7日内有效，请在领取后尽快使用。

　　（4）“多看阅读”权益：

　　购购买会员后，体验计划或月卡用户可领取1000阅读书币，年卡用户每月可领取1200阅读书币，未在当月领取的书币将过期，不累计到下月。书币领取后有效期为31天，可直接在阅读app内查看，请在领取后尽快使用。

　　（5）“去除广告”权益：

　　用户购买会员后，将免除大部分系统广告及系统应用内的广告。第三方广告（即第三方应用的广告）无法免除。部分双卡手机可能受影响。一个小米账号能且仅能免除一个手机的广告，如小米账号绑定多个手机，免除广告权益将受影响。如会员账号在会员有效期内绑定新手机，本权益可能存在1天左右延迟。

　　（6）“专属特权”权益：

　　购买体验计划会员、月卡会员、年卡会员的用户，将自动享受小米VIP5级、10级、20级的当前以及会员有效期内新增的所有权益，具体权益可进入“我的小米-小米VIP-我的-特权”。

　　2、会员限量内测活动说明：

　　（1）活动时间：即日起-12月31日23：59：59

　　（2）活动内容：活动期间参与内测活动的用户可获得限量2017会员纪念勋章（展示在“我的小米”）。内测期间，每天仅开放10000份体验计划会员、10000份月卡会员、1000份年卡会员（包含首次购买和续费）供用户购买，到达上限后将提示本日售罄，请次日再尝试。

　　3、其他说明：

　　（1）会员种类说明：目前小米会员体验计划开放的会员种类有体验计划、月卡、年卡三种，都为内测版，具体价格以购买页面为准。

　　（2）权益说明：购买会员后，“专属主题”、“云服务空间”、“去除广告”“专属特权”等权益将自动获得，“多看阅读”、“有品福袋”需要用户购买会员后手动领取相应权益，领取后一定时间有效，请注意及时使用。

　　（3）如遇问题请咨询客服：400-100-5678

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