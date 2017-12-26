魅蓝全面屏新机亮相工信部 网友：总是慢人一步

此前媒体盛传的12月20日魅蓝全面屏新机魅蓝6S并没有如期发布，而这也意味着2017年的魅蓝产品发布已经尘埃落定，除了魅蓝Note 6几乎没有可以拿出手的产品了。那么魅蓝的全面屏新机真的还会有吗？魅蓝真的会放弃这一设计风口的红利吗？

答案显然是否定的！日前，魅蓝全面屏新机魅蓝6S版本参数正式亮相工信部，从目前已经入网的M712C/712M/712Q三个型号来看，魅蓝全面屏三款机型基本已经是板上钉钉了。

根据工信部所公布的版本参数来看，魅蓝6S全面屏新机采用了5.7英寸屏幕（供应商暂且不知），18：9的屏幕长宽比，电池容量为2930mAh， 机身体积是152×72.54×8mm。加上之前的新闻消息，核心处理器为三星全网通Exynos 7872，14nm工艺制程和六核设计，同时有3GB RAM+32GB和4GB RAM+64GB ROM的存储版本以及一个旗舰级版本。

在这里我们需要指出的是三星全网通Exynos 7872处理器基于14nm FinFET工艺制程，相比于之前的28nm制程处理器，CPU性能提升70%，能耗效率提升30%。其拥有两颗ARM Cortex-A73核心+四颗ARM Cortex-A53核心，集成T830 MP2图像处理器，主要面向中低端机型。所以可以确定的是这款魅蓝全面屏新机完全是针对小米的红米5推出的。

此外，根据此前的谍照来看，这款魅蓝全面屏新机的整体设计风格几乎看不出全面屏的定义，唯一符合标准的大概就是18：9这一屏幕特性了，侧边指纹识别大概算的上的是唯一亮点了，毕竟对于后置指纹识别网间争议颇多。

对于魅蓝这一全面屏新机，网友们也是观点纷纭，尤其是针对此前魅蓝总裁李楠嘲讽“买伪全面屏还是真拍照旗舰”的观点评论更是呈现一边倒的现象：做不到100%全面屏，魅蓝这算不算伪全面屏呢？还有网友表示：魅族总是给人慢一拍的感觉，发布机器，包括降价促销等方面，不知道是什么情况，红米5/5Plus发布好久了，魅族才慢腾腾要到一月，开卖估计能赶上春节。

如果是这样会不会好点呢？

那么，作为魅友的你是如何看待这款魅蓝全面屏新机呢？你会为这样的全面屏魅蓝手机买单吗？