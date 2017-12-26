iPhone X/8已扑街：合计销量还不如iPhone 6系列

iPhone X一度被寄予厚望，结果却和大家现象得不太一样，尤其是近万元的价格实在离谱。虽然苹果搞定了iPhone X的产能问题，但其吸引力却在急剧下降，再加上改进不大的iPhone 8系列遭冷遇，苹果今年的日子并不太好过。

虽然苹果没有公布iPhone X/8系列的具体销量，但是有大量第三方数据可以参考。

最新调研显示，截止12月3日的一个月内，也就是iPhone X首发第一个月，iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus三者合计只占苹果手机在美国市场销量的69%，其中iPhone X 30%。

这样的表现是最近四年最差的，不但低于前两年同期的iPhone 7系列（73%）、iPhone 6S系列（71%），更是被2014年的iPhone 6系列虐得体无完肤：首发上市当月，iPhone 6系列的销量占比已经高达夸张的91%！

虽然中国用户对iPhone X的热情依然很高，iPhone X/8系列在中国的表现也肯定强于美国，但对苹果来说，这显然是远远不够的，就算在国内，第三方渠道也已经纷纷开始对iPhone X进行降价。

另有消息称，苹果已经削减iPhone X订单，明年至少砍掉40%，单季出货量预计从之前的5000万部下调至3000万部。